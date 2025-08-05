Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Ко Дню Независимости Украины: россияне стремятся "взять в тиски" важный город

Мария Николишин
5 августа 2025, 12:19
233
Россияне хотят получить контроль над железнодорожной логистикой.
Ко Дню Независимости Украины: россияне стремятся 'взять в тиски' важный город
РФ хочет захватить Купянск / коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, deepstatemap

Ключевые тезисы:

  • Оккупанты хотят обойти Купянск с северо-западной окраины
  • Пока россиянам не удалось продвинуться ни на метр
  • Враг стремится захватить город до 24 августа

Армия страны-агрессора России пытается обойти Купянск, чтобы заставить ВСУ покинуть город. Об этом заявил командир 429 отдельного полка беспилотных систем Ахиллес Юрий Федоренко в эфире Radio NV.

"Поскольку противник не может продавить Купянск-левобережный, не может продавить и формировать в районе населенного пункта Кругляковка... он взял себе за тактику обойти Купянск с северо-западной окраины. То есть, обойти не заходя в сам город, взять под огневой контроль наши маршруты выдвижения, которыми мы движемся, в частности, к переправам и затем выходим на левобережье, и таким образом, взять в давление и заставить Силы обороны покинуть именно город Купянск", - подчеркнул он.

видео дня

Удается ли россиянам продвигаться возле Купянска

По его словам, за последние 14 дней российским захватчикам не удалось продвинуться ни на метр, потому что украинские защитники принимают определенные меры для улучшения положения и восстановления позиций.

"А они (оккупанты - ред.) бы очень сильно хотели до 24 августа, ко Дню независимости Украины, вывесить ту тряпку - флаг Российской Федерации, где-то вблизи города Купянск", - отметил Федоренко.

Почему РФ хочет захватить Купянск

По мнению военного, оккупанты стремятся захватить Купянск с целью получения контроля над железнодорожной логистикой. Кроме того, противник будет продолжать активные боевые действия на Харьковщине.

"Оккупантам надо нарастить присутствие, чтобы потом на международной арене говорить не только о претензиях на Донецкую, Луганскую, Запорожскую, Херсонскую области и АР Крым, а еще и о Харькове", - подытожил он.

Бои в Харьковской области

Старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс" сообщал, что россияне усиливают свою активность вдоль границы Харьковской области. Также оккупанты существенно повысили активность на фронте в Харьковской области.

"Не совсем понятно, то ли они щупают линию боевого соприкосновения, то ли пытаются прорываться с разных участков и потом везде развивать успех", - подчеркнул военный.

Ко Дню Независимости Украины: россияне стремятся 'взять в тиски' важный город
Купянск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости Украины

Как сообщал Главред, исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло заявил, что в Покровско-Мирноградской агломерации армия страны-агрессора держит самый быстрый темп продвижения. Только за последние сутки оккупанты прошли 3 км кв.

Пресс-офицер 14-й бригады оперативного назначения "Червона Калина" НГУ Максим Бакулин сказал, что российские войска на Покровском направлении пытаются избегать прямых столкновений с украинскими защитниками, поскольку понимают, что терпят поражение.

Кроме того, начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко сообщал, что 4 августа оккупационные войска страны-агрессора России предприняли попытку прорыва на контрольно-пропускном пункте "Гоптовка".

Читайте также:

О персоне: Юрий Федоренко

Юрий Федоренко - украинский политик, правозащитник, общественный деятель и военный. Депутат Киевского городского совета с 1 декабря 2020 г. Секретарь постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений.

С первого дня полномасштабного российского вторжения в Украину воевал в составе 112 бригады 128 батальона Теробороны в должности командира 4 роты.

9 февраля 2023 года Федоренко возглавил одну из первых в Украине рот ударных авиационных комплексов (РУБпАК "Ахиллес") в составе 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко. 31 января 2024 года рота масштабировалась в батальон (БУБпАК "Ахиллес"), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Купянск новости Украины война России и Украины Купянское направление Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Уничтожили несколько сотен оккупантов: ГУРовцы провели мощные спецоперации на Сумщине

Уничтожили несколько сотен оккупантов: ГУРовцы провели мощные спецоперации на Сумщине

11:49Война
Двойной удар за поддержку войны РФ: Китай и Индия под угрозой мощных санкций

Двойной удар за поддержку войны РФ: Китай и Индия под угрозой мощных санкций

11:48Мир
Сильная жара и дожди с градом: украинцев призвали быть осторожными в среду

Сильная жара и дожди с градом: украинцев призвали быть осторожными в среду

11:19Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Моложе на семнадцать лет - как выглядит новая жена Александра Пономарева

Моложе на семнадцать лет - как выглядит новая жена Александра Пономарева

Карта Deep State онлайн за 5 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 5 августа: что происходит на фронте (обновляется)

"Забрал миллионы жизней и разрушил мою": неожиданное заявление дочери Путина

"Забрал миллионы жизней и разрушил мою": неожиданное заявление дочери Путина

47-летняя украинская актриса беременна: "Благодарю тебя, Боже!"

47-летняя украинская актриса беременна: "Благодарю тебя, Боже!"

Кремль сделал заявление о ракетах: в ЦПД раскрыли детали, чем это грозит Украине

Кремль сделал заявление о ракетах: в ЦПД раскрыли детали, чем это грозит Украине

Последние новости

12:54

Внезапно умер родной брат Ирины Билык - что случилось

12:53

Реальная альтернатива газу из РФ: эксперт раскрыл новый маршрут для УкраиныВидео

12:27

После моря, бассейна и даже без воды: как часто нужно стирать купальник

12:25

Потап впервые заговорил о ребенке от Насти Каменских - деталиВидео

12:19

Ко Дню Независимости Украины: россияне стремятся "взять в тиски" важный город

Украина не может сама перекрыть транзит нефти из РФ, нужно решение Европы - МакогонУкраина не может сама перекрыть транзит нефти из РФ, нужно решение Европы - Макогон
11:49

Уничтожили несколько сотен оккупантов: ГУРовцы провели мощные спецоперации на СумщинеВидео

11:48

Двойной удар за поддержку войны РФ: Китай и Индия под угрозой мощных санкций

11:41

Гайтану не пускают к отцу, который в критическом состоянии - причина

11:39

5 знаков зодиака, которые, кажется, всегда преследует неудача

Реклама
11:30

С Яблочным Спасом 2025 - красивые картинки и поздравления

11:19

Сильная жара и дожди с градом: украинцев призвали быть осторожными в среду

10:56

Настоящее чудо: стиральная машина ослепит чистотой с одним натуральным средствомВидео

10:43

Китайский гороскоп на завтра 6 августа: Быкам - страх, Петухам - жертвы

10:26

После атаки дронов: Рязанский НПЗ вдвое сократил мощности, подробности

10:26

"Охота на людей": РФ обстреляла Украину дронами и баллистикой - деталиФото

10:14

Злата Огневич впервые публично представили своего бойфренда - деталиВидео

10:03

Кремль тянет резину: состоятся ли переговоры Зеленского и Путина - Politico

09:49

"Путина не будет среди живых": названое главное условие выживания диктатора РФВидео

09:44

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 5 августа (обновляется)

09:40

Сегодня вращение Земли ускорится: это может стать катастрофой для мира

Реклама
09:28

Война РФ против европейских стран: названы реальные возможности и силы россиянВидео

09:12

"Обожаю": Наталья Могилевская показала мужа на прогулке по Киеву

08:34

Карта Deep State онлайн за 5 августа: что происходит на фронте (обновляется)

08:29

В Ростовской области неизвестные дроны атаковали ж/д станцию: вспыхнул пожар

08:28

В Польше заговорили об отмене безвиза с Украиной: что говорят в ЦПД

08:10

Критерии того, что война подходит к концу: когда путин с окружением успокоятся?мнение

07:29

Нет света и воды, ранены дети: РФ нанесла массированный удар по ЛозовойФотоВидео

07:00

Президент Турции в ближайшие дни посетит Киев: о чем Эрдоган поговорит с Зеленским

06:10

Начало месяца катастроф для РФмнение

05:55

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 5 секунд найти букву X

05:37

Наступление в приоритете: обозреватель объяснил цель военных учений возле Украины

05:00

Знаков зодиака ждет вознаграждение и успех 5 августа: названы четыре счастливчика

04:35

Почему нельзя говорить "рани заживають": учитель дала ответВидео

04:12

Гороскоп на завтра 6 августа: Близнецам - захватывающие новости, Ракам - прибыль

03:45

Деньги "свалятся" уже вот-вот: какие четыре знака зодиака внезапно разбогатеют

03:05

Следующая жертва Кремля: неожиданный прогноз новой войны в ЕвропеВидео

02:20

Подводное кладбище: что находится на дне Большой голубой дыры

02:17

Кремль сделал заявление о ракетах: в ЦПД раскрыли детали, чем это грозит Украине

01:30

Король Чарльз III избавляется от вещей покойной Елизаветы II: в Сети негодуют

01:10

Возможен ли прорыв: военный о неожиданной активности РФ возле одной из областей

Реклама
00:00

РФ готовится к массированным атакам "Шахедами": эксперт раскрыл факты и новые локации

04 августа, понедельник
23:19

Посол США в НАТО пообещал хорошие новости для Украины и жестко высказался о Путине

22:53

Как избавиться от запотевания окон: домашние лайфхаки без кондиционера и химии

22:05

"Есть только два варианта": эксперт рассказал, сколько продлится война РФ с НАТОВидео

22:00

Удар украинского дрона в нефтяное сердце РФ: чем грозит остановка ключевого завода

21:58

За сутки россияне продвинулись на 3 км: назван самый угрожающий участок фронта

21:57

Свадьба, беременность и новое имя: звезда "Аферистов в сетях" нарушила молчание о личном

21:55

Путинист Киркоров попал в крупные проблемы в РФ - что случилось

21:18

Ошибиться невозможно: один верный признак моментально покажет нитратный арбузВидео

21:08

Американское оружие от Нидерландов: что войдет в новый пакет помощи Украине

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять