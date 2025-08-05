Ко Дню Независимости Украины: россияне стремятся 'взять в тиски' важный город

Россияне хотят получить контроль над железнодорожной логистикой.

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РФ хочет захватить Купянск / коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, deepstatemap

Ключевые тезисы:

Оккупанты хотят обойти Купянск с северо-западной окраины

Пока россиянам не удалось продвинуться ни на метр

Враг стремится захватить город до 24 августа

Армия страны-агрессора России пытается обойти Купянск, чтобы заставить ВСУ покинуть город. Об этом заявил командир 429 отдельного полка беспилотных систем Ахиллес Юрий Федоренко в эфире Radio NV.

"Поскольку противник не может продавить Купянск-левобережный, не может продавить и формировать в районе населенного пункта Кругляковка... он взял себе за тактику обойти Купянск с северо-западной окраины. То есть, обойти не заходя в сам город, взять под огневой контроль наши маршруты выдвижения, которыми мы движемся, в частности, к переправам и затем выходим на левобережье, и таким образом, взять в давление и заставить Силы обороны покинуть именно город Купянск", - подчеркнул он. видео дня

Удается ли россиянам продвигаться возле Купянска

По его словам, за последние 14 дней российским захватчикам не удалось продвинуться ни на метр, потому что украинские защитники принимают определенные меры для улучшения положения и восстановления позиций.

"А они (оккупанты - ред.) бы очень сильно хотели до 24 августа, ко Дню независимости Украины, вывесить ту тряпку - флаг Российской Федерации, где-то вблизи города Купянск", - отметил Федоренко.

Почему РФ хочет захватить Купянск

По мнению военного, оккупанты стремятся захватить Купянск с целью получения контроля над железнодорожной логистикой. Кроме того, противник будет продолжать активные боевые действия на Харьковщине.

"Оккупантам надо нарастить присутствие, чтобы потом на международной арене говорить не только о претензиях на Донецкую, Луганскую, Запорожскую, Херсонскую области и АР Крым, а еще и о Харькове", - подытожил он.

Бои в Харьковской области

Старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс" сообщал, что россияне усиливают свою активность вдоль границы Харьковской области. Также оккупанты существенно повысили активность на фронте в Харьковской области.

"Не совсем понятно, то ли они щупают линию боевого соприкосновения, то ли пытаются прорываться с разных участков и потом везде развивать успех", - подчеркнул военный.

Купянск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости Украины

Как сообщал Главред, исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло заявил, что в Покровско-Мирноградской агломерации армия страны-агрессора держит самый быстрый темп продвижения. Только за последние сутки оккупанты прошли 3 км кв.

Пресс-офицер 14-й бригады оперативного назначения "Червона Калина" НГУ Максим Бакулин сказал, что российские войска на Покровском направлении пытаются избегать прямых столкновений с украинскими защитниками, поскольку понимают, что терпят поражение.

Кроме того, начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко сообщал, что 4 августа оккупационные войска страны-агрессора России предприняли попытку прорыва на контрольно-пропускном пункте "Гоптовка".

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О персоне: Юрий Федоренко Юрий Федоренко - украинский политик, правозащитник, общественный деятель и военный. Депутат Киевского городского совета с 1 декабря 2020 г. Секретарь постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений. С первого дня полномасштабного российского вторжения в Украину воевал в составе 112 бригады 128 батальона Теробороны в должности командира 4 роты. 9 февраля 2023 года Федоренко возглавил одну из первых в Украине рот ударных авиационных комплексов (РУБпАК "Ахиллес") в составе 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко. 31 января 2024 года рота масштабировалась в батальон (БУБпАК "Ахиллес"), пишет Википедия.

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