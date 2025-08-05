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Война РФ против европейских стран: названы реальные возможности и силы россиян

Мария Николишин
5 августа 2025, 09:28
57
На территории Украины сейчас около 700 тысяч российского человеческого ресурса.
Война РФ против европейских стран: названы реальные возможности и силы россиян
РФ нужны люди и техника / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, kremlin.ru

Главное из заявления эксперта:

  • У России критический дефицит техники
  • В Украине Россия воюет преимущественно человеческим ресурсом
  • Для войны против одной из европейских стран России нужно будет провести мобилизацию

Состояние армии и экономики не позволят стране-агрессору России начать войну против нескольких европейских стран одновременно. Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Сколько техники есть у россиян

По его словам, в Украине Россия воюет преимущественно человеческим ресурсом, все меньше используя механизированную компоненту.

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"Это свидетельствует о почти полном опустошении российских складов и советских центров хранения, технику из которых РФ восстанавливала и отправляла в зону боевых действий", - подчеркнул он.

Отмечается, что в России не налажено полноценное серийное производство танков, боевых бронированных машин, артиллерии - там это мелкосерийное производство.

"Поэтому Россия серьезно проседает в штатном обеспечении подразделений необходимым количеством техники. Именно поэтому российская армия воюет на "жигулях", "уазиках", мотоциклах и велосипедах. Но это не значит, что в России вообще нет танков и их производства. Есть, но настолько небольшое, что россияне экономят", - говорит Коваленко.

По его мнению, в России критический дефицит техники, а российские подразделения обеспечены техникой на 30-50%. Из-за этого мы сейчас видим антирекорды по показателям уничтоженной российской техники.

Человеческий ресурс в России

Эксперт отметил, что на территории Украины сейчас около 700 тысяч российского человеческого ресурса.

"Пехоты России достаточно для проведения медленных ползучих наступательных действий. Если россияне сохранят такой темп наступления и такой контингент на нашей территории, они так смогут воевать еще очень и очень долго: к сожалению, "мяса" России хватит", - сказал он.

Что нужно РФ для войны против европейских стран

Военно-политический обозреватель добавляет, что для войны против одной из европейских стран России нужно будет, во-первых, провести мобилизацию, потому что ей понадобится 150-200 тысяч человеческих ресурсов.

"Поэтому будет очередная "частичная мобилизация", или ее назовут иначе, например, "сталинская" или "путинская" мобилизация. И, думаю, попытаются набрать "потолок", то есть 500 тысяч человек, чтобы было обеспечено "мясом" и украинский фронт, и европейский", - подчеркнул он.

Во-вторых, по его словам, для эффективного прорыва в Европе и быстрого взятия под свой контроль страны или коридора, России понадобится техника.

"Поэтому технику российских оккупационных войск, которая сейчас есть в Украине, они будут использовать для прорыва в Европе. 500 танков у России наберется без проблем, найдет она и тысячу гаубиц, так же и с "артой", 1,5-2 тысячи ББМ россияне тоже насобирают. Да, России хватит ресурсов для создания европейского плацдарма, но техника закончится, и это будет конец российским запасам механизированной компоненты", - подытожил Коваленко.

Смотрите видео, в котором Александр Коваленко рассказал, когда может начаться российское вторжение в страны Европы, почему для этого Путин не будет останавливать войну в Украине, а также какие последствия будет иметь война России и НАТО:

На какую страну может напасть Россия

Александр Коваленко считает, что следующей жертвой Кремля может быть любая страна, с которой граничит РФ.

По его словам, есть угроза со стороны РФ для Финляндии, Швеции и Норвегии, Литвы, Латвии, Эстонии и Польши. Также, вполне вероятно, что Россия может разыграть "гибридный" сценарий со странами бывшего СССР.

Война РФ с другими странами - что известно

Как сообщал Главред, глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов говорил, что страна-агрессор Россия реализует крупнейшую за последние 45 лет программу перевооружения на сумму более 1,1 триллиона долларов. Таким образом РФ готовится к большой войне, но не против Украины, а против НАТО.

Издание The Telegraph писало, что Россия действительно готовится к войне, но не против НАТО. Скорее, Кремль намерен напасть на одно из постсоветских государств.

В то же время, посол Киева в Великобритании Валерий Залужный заявил, что НАТО не готово к войне, поскольку блок лишь обновляет армии своих стран современным вооружением, но не меняет доктрины.

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О персоне: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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