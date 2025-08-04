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Война может завершиться уже на этой неделе: Ермак назвал главные условия

Мария Николишин
4 августа 2025, 17:50
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Ермак рассказал, что нужно для реального изменения хода войны.
Война может завершиться уже на этой неделе: Ермак назвал главные условия
Условия завершения войны / коллаж: Главред, фото: t.me/ermaka2022, kremlin.ru

Главное из заявление Ермака:

  • Нужно усилить международное давление на Россию
  • В частности, Росатом и Роскосмос должны быть под санкциями
  • Также РФ нужно жестче ограничить в доступе к международной финансовой системе

Война в Украине может завершиться уже на этой неделе, если усилить международное давление на Россию путем введения новых санкций. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в своей статье для The Washington Post.

По его словам, Украина поддерживает позицию президента США Дональда Трампа по достижению мира через демонстрацию силы, ведь именно такой подход понятен для российского диктатора Владимира Путина.

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Однако, по его мнению, для реального изменения хода войны нужно усилить действующие санкции против России.

"Россия импортирует на миллиарды микрочипов и электроники, используемых в ее беспилотниках и ракетах, через Китай и другие меньшие страны Центральной Азии. Эти компоненты часто происходят с Запада, но попадают в Россию обходными торговыми путями и финансовыми лазейками. Нас очень обнадеживают недавние действия США по борьбе с уклонением от санкций. Двухпартийный законопроект Грэма-Блюменталя знаменует собой весомый шаг к введению вторичных санкций против организаций в третьих странах, которые помогают финансировать российскую военную машину", - говорится в сообщении.

Ермак также отметил, что российские государственные агентства - Росатом и Роскосмос - не являются обычными гражданскими структурами, а играют важную роль в поддержке войны, которую ведет Путин.

По его мнению, эти организации должны быть полностью под санкциями и лишены возможности сотрудничать с научными и образовательными учреждениями Запада.

Кроме того, отмечается, что Россию нужно жестче ограничить в доступе к международной финансовой системе.

"Риторика Трампа демонстрирует, что он осознает серьезность ситуации. Ультиматум, выдвинутый Путину, завершается уже на этой неделе, и от решений, которые будут приняты в ближайшее время, могут зависеть тысячи жизней", - подчеркнул Ермак.

Ультиматум Трампа

Президент США Дональд Трамп давал 50-дневный ультиматум российскому диктатору Владимиру Путину для согласования условий перемирия. Позже он сократил сроки и сказал, что у России есть 10-12 дней начиная с 28 июля для завершения войны в Украине.

Война может завершиться уже на этой неделе: Ермак назвал главные условия
Какое влияние имеют санкции на Россию / Инфографика: Главред

Санкции против России - что известно

Как сообщал Главред, 3 августа Украина применила пакет санкций против капитанов и компаний теневого флота страны-оккупанта России, который перевозит нефть. В списке - 94 физических лица, включая граждан Китая, Индии, Ирана, Мьянмы, Бангладеша, Грузии и Ирана, а также пять компаний.

Дональд Трамп говорил, что если Россия не согласится на прекращение огня по истечении установленного срока, то Кремль ожидают санкции.

В то же время, пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва якобы выработала "определенный иммунитет" к санкциям. По его словам, Россия "достаточно долго живет под огромным количеством ограничений, но ее экономика функционирует".

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О персоне: Андрей Ермак

Ермак Андрей Борисович - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель Офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года.

Ермак родился 21 ноября 1971 года в Киеве. Он окончил Институт международных отношений Киевского национального университета им. Шевченко по специальности юрист-международник. Много лет он занимался юридической практикой и общественной деятельностью.

21 мая 2019 года Ермак стал помощником президента Украины Владимира Зеленского. В том же году он стал членом Национального инвестиционного совета, а впоследствии - членом Наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром". 11 февраля 2020 года Андрей Ермак был назначен на должность руководителя Офиса президента Украины.

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