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Ключ к завершению войны: генерал США назвал условие, при котором РФ признает поражение

Руслан Иваненко
4 августа 2025, 01:07
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Генерал Кларк указывает на необходимость наращивания оборонного производства и усиления санкций для достижения мира в Украине.
Война, ВСУ
Он призывает Запад мобилизовать ресурсы НАТО и дипломатические усилия для принуждения России прекратить агрессию / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, wikipedia

Кратко:

  • Уэсли Кларк спрогнозировал затяжной характер войны в Украине
  • Генерал заявил, что Путина остановит только убеждение в поражении
  • Запад должен усилить санкции и оборонное производство

Сценарии завершения войны в Украине остаются чрезвычайно сложными. Об этом в интервью Espreso заявил генерал Сухопутных сил США в отставке и бывший командующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Уэсли Кларк.

Он сравнил ситуацию с событиями Второй мировой войны:

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"Во Второй мировой войне Германия напала на Польшу в 1939 году, и война длилась шесть лет. Она завершилась лишь тогда, когда военный потенциал нацистской Германии был полностью уничтожен, а страна оккупирована".

Нужна масштабная поддержка

Генерал отметил стойкость украинцев, которые продолжают сопротивляться, несмотря на отсутствие четких перспектив завершения войны. В то же время он считает, что одного лишь героизма недостаточно - необходима масштабная поддержка Запада.

По его мнению, ключом к изменению ситуации является наращивание оборонного производства в странах НАТО, мобилизация дополнительных ресурсов и введение более жестких экономических санкций против России и ее союзников. Кларк подчеркнул, что война будет продолжаться до тех пор, пока Владимир Путин будет верить в возможность победы.

Решимость международного сообщества

Генерал подчеркнул: международное сообщество должно продемонстрировать решимость и послать Москве однозначный сигнал, что достичь успеха в войне против Украины невозможно. Все возможные сценарии, по его словам, в конечном итоге зависят от политической воли российского руководства.

Кларк также считает, что важную роль в перспективе завершения войны может сыграть США. Если Вашингтон сможет эффективно мобилизовать дипломатические инструменты, появится реальный шанс на положительное завершение конфликта. По его убеждению, Путина нужно заставить признать, что вторжение в Украину стало стратегической ошибкой как для России, так и для него лично.

Мнение эксперта

Политолог Владимир Фесенко считает, что заявление Путина о готовности завершить войну является сигналом не Зеленскому, а Дональду Трампу. По его прогнозу, переговоры ведутся в закрытом формате - об этом свидетельствует сообщение о поездке Виткоффа в Москву.

В то же время Фесенко отмечает, что из-за жесткой позиции Путина и действия ультиматумов, высказанных еще в прошлом году, ожидать серьезных прорывов в переговорном процессе до конца года не стоит.

Ультиматум Трампа и реакция Кремля - новости по теме:

Как сообщал Главред, Дональд Трамп ранее объявил о новых сроках ультиматума России. США с 28 июля ждут еще 10-12 дней, и если Москва не пойдет на мир с Киевом, экономических партнеров Кремля ждут вторичные санкции.

В ответ Владимир Путин повторил ультиматум в адрес Украины, в рамках которого он "потребовал" вывести войска из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, отказа Киева от НАТО и объявления нейтрального статуса.

30 июля Дональд Трамп объявил о визите спецпосланника Вашингтона Стива Уиткоффа в Москву. Деталей поездки Уиткоффа в РФ Трамп не раскрыл.

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О персоне: Уэсли Кларк?

Уэсли Кларк - генерал армии США. Командовал силами НАТО в Косово, когда он возглавлял Высший штаб союзных государств Европы с 1997 по 2000 гг.

Кларк участвовал в 2004 в выборах на пост президента от Демократической партии, однако вышел из борьбы в пользу Джона Керри.

Является автором книги "Как победить в современной войне" (Winning Modern War).

Генерал очень высоко оценил действия украинской армии в нынешней войне на Донбассе, а операцию в Дебальцево с точки зрения стратегии считает успешной и такой, что войдет в учебники современного военного дела.

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