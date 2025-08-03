Путин заговорил об "Орешнике": эксперт раскрыл, кому на самом деле адресован месседж

Эксперт объясняет, почему заявления Кремля о супероружии являются блефом и попыткой оправдать поражения на фронте.

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Россия запугивает не только Украину, но и США, заставляя американских политиков активизировать поддержку Киева / Defense Express, сайт Кремля

Кратко:

Трамп заявил о перемещении подводных лодок ближе к РФ

Россия снова пугает мир ядерным оружием из-за Медведева

Ветеран Гетьман назвал заявления Кремля блефом на 99%

Угрозы со стороны России, в частности относительно возможного применения ядерного оружия, вызывают беспокойство не только в Европе, но и в США. По мнению ветерана российско-украинской войны, майора запаса Нацгвардии Алексея Гетьмана, именно это заставляет Дональда Трампа менять риторику и активно реагировать.

"Во всех разговорах россиян блефа на 99%, но они начинают пугать и граждан США, демонстрируя, что они не "в домике", поэтому Трампу приходится сейчас занимать позицию, что больше надо помогать Украине, чтобы обескровить Россию и усилить собственную безопасность", - отметил Гетьман в эфире "Радио NV". видео дня

Ответ Трампа на заявления Медведева

Гетьман прокомментировал реакцию Трампа на очередные угрозы со стороны Дмитрия Медведева относительно возможного применения ядерного оружия. В ответ Трамп заявил о перемещении двух подводных лодок США ближе к российским границам.

Однако эксперт относится к этому скептически:

"Перемещение двух подводных лодок ближе к России? Это вершина пирамиды США, потому что на Трампа очень влияют сенаторы, конгрессмены, граждане США. Он не может делать все, что ему заблагорассудится", - сказал Гетьман.

Кремль блефует и преувеличивает свои военные возможности

Ветеран подчеркнул, что заявления России о новейшем вооружении не стоит воспринимать серьезно. По его словам, Кремль продолжает распространять блеф, чтобы давить на мировое сообщество.

"Если бы не помощь Китая, то Россия бы давно накрылась и все их возможности на линии фронта. Россияне на сегодня очень зависимы от Северной Кореи, от Китая. Разговоры о том, что у них есть супероружие - это продолжение давления. Хотя на нас давить - это смешно", - подчеркнул Гетьман.

Комплекс Ярс/ Инфографика: Главред

"Орешник" - фейк для запугивания, а не реальное оружие

Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко прокомментировал заявление Путина о якобы запуске серийного производства ракетного комплекса "Орешник".

"Путин почему-то не говорит, что второй пуск был неудачный и "Орешник" не полетел", - заявил Коваленко.

По его словам, никаких доказательств успешного применения комплекса или его боевой эффективности пока не существует. Заявления Кремля, по мнению эксперта, - это информационное оружие для запугивания мирового сообщества.

Возможность нападения России на НАТО - что известно

Напомним, аналитики ISW предупреждали, что РФ может напасть на одну из стран-членов НАТО. К такому выводу они пришли после анализа оценки президента США Дональда Трампа амбиции кремлевского диктатора Владимира Путина.

Накануне, как писал Главред, стало известно, что Россия планирует проверить действенность пятой статьи 5 Североатлантического договора, которая гарантирует взаимную защиту в случае нападения на одну из стран-членов Альянса.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин может напасть на страну НАТО уже в ближайшие пять лет, чтобы испытать прочность Альянса.

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О персоне: Алексей Гетьман Алексей Гетьман - украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны. Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

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