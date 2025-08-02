США дали пощечину РФ и могут поразить десятки целей на ее территории - эксперт

Ядерный шантаж России сыграл с ней злую шутку.

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Трамп правильно отреагировал на слова Медведева / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

Что сказал Жовтенко:

США правильно ответили на ядерные угрозы Медведева

Субмарины США смогут нанести серьезный удар по РФ

США показали, что способны защитить Европу от российской агрессии

Президент США Дональд Трамп в ответ на угрозы заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева приказал отправить две атомные субмарины ближе к стране-агрессору России.

Как сообщил 24 каналу эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Тарас Жовтенко, вероятно, к РФ приблизят именно подводные лодки типа "Огайо".

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Они опасны тем, что имеют пусковые платформы для десятков крылатых ракет, способных поразить десятки объектов на территории России. Эксперт отмечает, что переброска таких субмарин является абсолютно правильной реакцией Трампа.

Он фактически "дал пощечину" России и послал ей четкий сигнал о том, что США никуда не уйдут из Европы и в случае нападения у них есть инструменты для экстренного реагирования на агрессию.

Реакция США на угрозы Медведева - что известно

Напомним, Главред писал, что США перебрасывают две атомные подводные лодки в соответствующие регионы после резких и провокационных заявлений скандального заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

Ранее Государственный секретарь США Марко Рубио резко отреагировал на угрозы ядерной войной со стороны заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева. По его словам, подобные заявления не имеют реального веса, ведь Россия не смогла бы противостоять даже европейским странам, не говоря уже о Соединенных Штатах.

Накануне аналитики ISW сообщили, что заявления Дмитрия Медведева, заместителя председателя Совета Безопасности России, в отношении США является очередным примером ядерного шантажа со стороны российских властей.

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О персоне: Тарас Жовтенко Тарас Жовтенко - это эксперт по международной безопасности. Занимал должности в государственных структурах, осуществлял экспертное консультирование (международная/информационная безопасность) аналитических центров, институтов безопасности и государственных учреждений Украины и США. Член Общественного совета при Министерстве иностранных дел Украины. Кандидат политических наук по специальности 21.01.01 "Основы национальной безопасности государства". Автор более 100 научных и аналитических публикаций в украинских и международных изданиях.

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