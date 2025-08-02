За неявку в ТЦК в течение 60 дней женщин-медиков будут разыскивать - адвокат

Что сказала Анищенко:
- Женщины с медицинским или фармацевтическим образованием должны стать на учет
- Непрохождение ВВК грозит женщинам розыском
- За рубежом пройти ВВК без личной явки в ТЦК невозможно
Выпускниц с медицинским или фармацевтическим образованием автоматически будут ставить на воинский учет. Об этом в эфире Киев24 рассказала адвокат Екатерина Анищенко.
По ее словам, данные об украинках будут присылать учебные заведения. После этого у женщин будет 60 дней на прохождение военно-врачебной комиссии. В случае неявки их объявят в розыск.
"У нас один закон для всех. Даже уже руководители ТЦК об этом говорят: если женщина не явилась в течение 60 дней для прохождения военно-врачебной комиссии, на нее также может быть в дальнейшем составлен протокол, она может быть объявлена в розыск и, соответственно, в дальнейшем привлечена к административной ответственности, в частности, штрафу", - сказала адвокат.
Относительно женщин, которые находятся за пределами Украины, Анищенко отметила, что они должны вернуться домой для обновления своих данных. Онлайн через Резерв+ это невозможно сделать, если женщина ранее не состояла на воинском учете, или же должна пройти ВВК.
Смотрите видео с объяснением адвоката:
Военный учет женщин в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что в Украине продолжается мобилизация, во время которой, гражданки определенных специальностей обязаны стать на воинский учет и обновить свои данные в ТЦК и СП (в просторечии - военкоматы).
Впоследствии стало известно, что женщин с медицинским или фармацевтическим образованием в Украине автоматически будут брать на воинский учет, без личного присутствия.
Ранее руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко объяснил, что несмотря на воинский учет некоторых женщин в Украине не планируют внедрять обязательную мобилизацию для них.
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О персоне: Екатерина Анищенко
Екатерина Анищенко - адвокат, заместитель председателя военного комитета и военной юстиции Ассоциации юристов Украины. Работает в юридической компании "Riyako&partners".
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