Мобилизация женщин: будут ли штрафовать гражданок, не ставших на военный учет

Согласно закону, на военный учет обязаны стать женщины с медицинскими либо фармацевтическими специальностями (и им нужно обратиться в ТЦК).

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Мобилизация женщин - будут ли штрафовать украинок, которые не на учете - объяснения юриста / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН

В Украине продолжается мобилизация, в ходе которой, гражданки определенных специальностей обязаны встать на военный учет и обновить свои данные в ТЦК и СП (в просторечии – военкоматы). Максимально детально об этом рассказал юрист Андрей Корбецкий.

Согласно закону "О воинской обязанности и военной службе", на военный учет обязаны стать женщины с медицинскими либо фармацевтическими специальностями (и им нужно обратиться в ТЦК). Там сотрудники заведут личное дело на каждую и направят на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК), которая определит степень пригодности к службе.

"Они должны быть пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту. Нормы не изменились, но женщины с вышеуказанными специальностями обязаны сделать это без исключений", — подчеркнул Корбецкий.

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Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Юрист подчеркнул, что за нарушение правил военного учета женщинам грозит штраф (такой же, как и мужчинам) – от 17 тысяч до 25,5 тысячи грн. Причем, по его словам, уже стоящие на учете украинки также должны обновить свои данные.

Но Корбецкий отмечает, что женщины, состоящие на военном учете, могут быть привлечены к работам по обеспечению обороны государства только в добровольном порядке.

Закон о мобилизации - главные новости

Напомним, ранее Верховная Рада проголосовала за закон о мобилизации. ВР Украины приняла во втором чтении скандальный законопроект о мобилизации. Решение поддержали 283 нардепа. В целом народные депутаты внесли 4294 поправок к предложенному правительством законопроекту о мобилизации.

Согласно новому закону, военнообязанные граждане должны прибыть в ТЦК и СП для уточнения своих данных. А после этого их обязательно планируют направить на ВВК (даже если им предоставляют отсрочку). Информация о годности к военной службе, которая определяется ВВК, является одним из главных пунктов военно-учетных данных.

Кроме того, будет действовать запрет на отправку за пределы Украины или передачу транспорта, который предназначен для доукомплектования ВСУ.

Военнообязанные, которые получили повестку, могут обратиться не только в ТЦК, но и в рекрутинговый центр, где продолжается набор на службу в Силы обороны Украины.

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