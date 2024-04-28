Что обяжут делать военнобязанных: в Минобороны озвучили перечень

Новый закон о мобилизации вступит в силу 18 мая 2024-го. У мужчин призывного возраста – от 18 до 60 лет – появляется ряд обязательств, заявили в Минобороны.

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Закон о мобилизации - в Минобороны озвучили новые обязательства военнобязанных / коллаж Главред, фото Mil.gov.ua и УНИАН

Парламент 11 апреля принял за основу и в целом законопроект о мобилизации в Украине. Через пару дней документ подписал президент Владимир Зеленский. И этот законопроект вступит в силу 18 мая 2024 года. Как сообщают в Минобороны, согласно принятому закону, у военнобязанных в возрасте от 18 до 60 лет появляется ряд обязательств.

Теперь мужчины призывного возраста обязаны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его согласно требованию уполномоченных лиц.

К остальным обязанностям также относятся:

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уточнение учетных данных через центры предоставления административных услуг или электронный кабинет;

явка по вызову в ТЦК и СП для военного учета, медосмотра, определение назначения на особый период;

уведомление о причинах неприбытия в определенный срок;

обязательное прибытие на сборные пункты по вызову или повестке;

возможное вовлечение в оборонные работы и выполнение мобилизационных задач;

предоставление имущества, зданий, транспорта Вооруженным силам, другим военным формированиям, силам гражданской защиты с компенсацией стоимости государством.

Кроме того, говорят Минобороны будет действовать запрет на отправку за пределы Украины либо передачу транспорта, который предназначен для доукомплектования ВСУ.

Мобилизация в Украине

Напомним, что 11 апреля Верховная Рада проголосовала за закон о мобилизации. ВР Украины приняла во втором чтении скандальный законопроект о мобилизации. Решение поддержали 283 нардепа. В целом народные депутаты внесли 4294 поправок к предложенному правительством законопроекту о мобилизации.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал новый закон о мобилизации. Согласно действующему законодательству, новый закон вступит в силу через месяц после подписания главой государства. Закон вводит базовую военную подготовку и исключает срочную службу.

Закон о мобилизации официально опубликован. 17 апреля закон о мобилизации, воинском учете и прохождении военной службы был опубликован в официальном издании Верховной Рады. Известно, что новый закон о мобилизации вступит в силу 17 мая 2024 года.

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