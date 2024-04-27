Дорога не только в ТЦК: в Минобороны назвали альтернативу после вручения повестки

Граждане, которые получили повестку, могут обращаться не только в территориальные центры комплектования, сообщили в Минобороны.

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Есть ли альтернатива ТЦК после получения повестки / Коллаж: Главред, фото: Силы территориальной обороны ВСУ, УНИАН

Военнообязанные, которые получили повестку, могут обратиться не только в ТЦК, но и в рекрутинговый центр, где продолжается набор на службу в Силы обороны Украины. Об этом сообщил уполномоченный представитель Минобороны по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец в эфире телемарафона.

"Даже если у тебя есть повестка - это не запрещает никоим образом (прийти в рекрутинговый центр - ред.). У тебя есть возможность прийти и себя найти, понять, на какую вакансию ты еще можешь податься, подобрать для себя, - рассказал уполномоченный по вопросам рекрутинга.

Представитель Минобороны подчеркнул, что это касается повесток для уточнения учетных данных и не распространяется на военнообязанных, которые уже прошли военно-врачебную комиссию и готовятся к распределению в воинскую часть.

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"По повесткам, которые предоставляются людям для сверки учетных данных, - даже после этого человек может прийти и поискать себе вакансию, поискать себе место в конкретной бригаде на конкретную должность. Это работает", - заявил Бежевец.

Что известно о законе о мобилизации / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине - последние изменения

Напомним, 10 апреля комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности завершил рассмотрение законопроекта о мобилизации и подготовил его ко второму чтению. А уже 11 апреля ВР приняла его во втором чтении.

Также Кабинет министров Украины с 1 апреля 2024 года принял решение о выплате дополнительного финансового вознаграждения военным в размере 70 тысяч гривен. Эту выплату получат те, кто непосредственно выполняет боевые или специальные задачи в первом эшелоне обороны или наступления на расстоянии до ротного опорного пункта включительно.

Как сообщал Главред, статус "ограниченно годного" для военнообязанных отменяют с 4 мая, далее мужчин будут делить на "годных" и "непригодных". Военнообязанные будут иметь 9 месяцев, чтобы пройти повторную ВВК и получить новое заключение относительно своего статуса.

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