Могут ли женщины-медики выезжать за границу: юрист четко ответил

Юрист подчеркнул, что в Украине запрещено выезжать за границу только военнообязанным мужчинам.

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Могут ли женщины с медицинским образованием выезжать из Украины / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вкратце:

Женщин-медиков или фармацевтов будут брать на воинский учет

Женщины с медицинским образованием смогут выезжать за границу

В среду, 30 июля, Кабмин внес изменения в документы по воинскому учету. Теперь женщин с медицинским или фармацевтическим образованием автоматически будут брать на воинский учет, без личного присутствия. На фоне этого может возникнуть вопрос: могут ли они выезжать за границу. Адвокат юридической компании Investment Service Ukraine Владимир Пищида в комментарии УНИАН четко ответил.

Он подчеркнул, что женщины с медицинским и фармацевтическим образованием и в дальнейшем могут спокойно выезжать за границу - автоматическая постановка на воинский учет не ограничивает в этом праве.

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"У нас запрещен выезд за границу только для мужчин (военнообязанных). А женщины-медики могут выезжать за границу, хотя они являются военнообязанными", - сказал юрист.

Он вспомнил, что женщины, которые до сегодняшнего дня состояли на воинском учете могли спокойно выезжать за пределы Украины.

"У нас же только мужчинам запрещен выезд. И формулировка в законе: "запрещен выезд мужчинам от 18 до 60". А по женщинам - нет. Разве что случаи, когда женщина - военнослужащая, то другой уже вопрос", - уточнил юрист Пищида.

Закон о мобилизации / Инфографика: Главред

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