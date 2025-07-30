Могут ли женщины-медики выезжать за границу: юрист четко ответил

Вкратце:
- Женщин-медиков или фармацевтов будут брать на воинский учет
- Женщины с медицинским образованием смогут выезжать за границу
В среду, 30 июля, Кабмин внес изменения в документы по воинскому учету. Теперь женщин с медицинским или фармацевтическим образованием автоматически будут брать на воинский учет, без личного присутствия. На фоне этого может возникнуть вопрос: могут ли они выезжать за границу. Адвокат юридической компании Investment Service Ukraine Владимир Пищида в комментарии УНИАН четко ответил.
Он подчеркнул, что женщины с медицинским и фармацевтическим образованием и в дальнейшем могут спокойно выезжать за границу - автоматическая постановка на воинский учет не ограничивает в этом праве.
"У нас запрещен выезд за границу только для мужчин (военнообязанных). А женщины-медики могут выезжать за границу, хотя они являются военнообязанными", - сказал юрист.
Он вспомнил, что женщины, которые до сегодняшнего дня состояли на воинском учете могли спокойно выезжать за пределы Украины.
"У нас же только мужчинам запрещен выезд. И формулировка в законе: "запрещен выезд мужчинам от 18 до 60". А по женщинам - нет. Разве что случаи, когда женщина - военнослужащая, то другой уже вопрос", - уточнил юрист Пищида.
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Об органе власти: Кабинет Министров Украины
Кабинет Министров Украины - Кабинет Министров в Украине, коллегиальный, высший орган исполнительной власти Украины. Кабинет Министров Украины ответственный перед Президентом Украины и Верховной Радой Украины, подконтрольный и подотчетный Верховной Раде Украины в пределах, предусмотренных Конституцией Украины, пишет Википедия.
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