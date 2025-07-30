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Готовил удары по аэродромам с F-16 и Mirage 2000: в ВВС нашли "крота"

Анна Косик
30 июля 2025, 15:36
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Задержанный передавал врагу даже личные данные пилотов.
Перехват крота в ВВС, F-16
"Крот" передавал информацию для подготовки новых ракетно-дронных атак РФ / Коллаж: Главред, фото: US Air Force, СБУ

Что сообщили в СБУ:

  • В ВВС Украины нашли предателя
  • Задержанный передавал врагу немало информации об украинских воздушных силах
  • Фигуранту грозит пожизненное заключение за государственную измену

Служба безопасности Украины задержала "крота" страны-агрессора России в Военно-воздушных силах Украины, который готовил удары оккупантов по аэродромам базирования F-16 и Mirage 2000.

Как сообщили в СБУ, агентом военной разведки РФ, более известной как ГРУ, оказался летчик-инструктор, майор одной из авиабригад ВСУ. Он выполнял сразу несколько задач врага.

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"Подразделение, в котором проходил службу этот фигурант, выполняет боевые задачи по сбиванию вражеских ракет и дронов, а также отрабатывает по наземным целям, поддерживая операции украинской армии с воздуха", - говорится в сообщении.

Поэтому фигурант передавал информацию для подготовки новых ракетно-дроновых атак РФ по объектам ВВС, собирал координаты размещения воздушных судов, в частности самолетов F-16, Mirage 2000 и Су-24, графики и принцип очередности их вылета.

ф-16 f-16 инфографика
F-16 / Инфографика: Главред

"Кроме того, чтобы обеспечить успешность вражеского удара, фигурант подготовил и передал оккупантам аналитическую справку о необходимой, по его мнению, тактике нанесения комбинированных ударов. Это должно было позволить оккупантам нанести удар "в обход" защиты соответствующих военных объектов", - добавили в СБУ.

На этом российский агент не остановился и передавал ГРУ личные данные пилотов ВСУ, бортовые номера и вооружение их самолетов и тактику боевых вылетов.

"Для конспирации фигурант выходил на связь с российским спецслужбистом через анонимный канал электронной почты и использовал "секретные чаты" в мессенджерах. Сотрудники СБУ задокументировали преступления агента и задержали его после попытки собрать "новую порцию" информации", - отметили в ведомстве.

Задержанному планируют сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

"Крота" обнаружили в Воздушных силах

Недавно СБУ также удалось задержать майора, который служил в Воздушных силах ВСУ и параллельно сотрудничал с российской спецслужбой. Он передавал врагу информацию об украинской военной авиации.

Предателя представителям ФСБ РФ удалось завербовать через его бывшую жену. Она проживает во временно оккупированном Мелитополе и также сотрудничает с российской спецслужбой.

Разоблачение вражеских агентов в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что работники СБУ и Нацполиции задержали агента страны-агрессора России, которая по заказу врага собиралась взорвать областной ТЦК в Одессе.

Ранее также ФСБ страны-агрессора России планировали ликвидировать командира 108-го отдельного батальона "Волки Да Винчи" Сергея Филимонова. Служба безопасности Украины предотвратила заказное убийство военного.

Накануне контрразведчики Службы безопасности Украины задержали в Киеве двух граждан Китая, которые пытались нелегально вывезти в КНР секретную документацию по украинскому ракетному комплексу РК-360МЦ "Нептун".

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Об источнике: СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безопасности Украины, СБУ) - правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".

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