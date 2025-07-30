Враг может потерять плацдарм на юге: оккупанты боятся высадки ВСУ

Из-за страха перед Силами обороны Украины враг усиливает свою группировку.

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Почему враг укрепляет и усиливает свои позиции на левобережье Днепра / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, скрин с DeepState

Что сказал Волошин:

На юге оккупанты увеличивают количество живой силы

Враг усилил артиллерийские подразделения на Кинбурнской и Тендеровской косах

На левобережье Днепра оккупанты усиливают свои позиции

Оккупационные войска страны-агрессора России усиливают оборону на Кинбурнской и Тендеровской косах из-за страха высадки ВСУ. Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил представитель ОК "Юг" Владислав Волошин.

По его словам, на юге у врага все еще сосредоточена большая группировка, периодически командование проводит ротации. Например, недавно на Тендеровской косе вместо штурмовой бригады "Дон" разместили российских десантников.

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"Россия усилила артиллерийские подразделения на этих косах, поставила там противотанковые средства для того чтобы противодействовать высадкам, чтобы поражать наши лодки и наши средства как подходят. Россия очень боится, что мы захватим эти плацдармы, поэтому увеличивает там количество войск", - отметил военный.

В то же время враг не теряет времени и по всему левому берегу Днепра укрепляет позиции. Подобные действия наблюдаются и в районе населенных пунктов Олешки и Голая Пристань.

На Юге оккупанты пытаются просочиться в оборону ВСУ

Ранее представитель Сил обороны юга Владислав Волошин сообщал, что оккупанты не просто усиливают оборону, но и отправляют подготовленных диверсантов ближе к украинским позициям для дальнейшего их захвата.

Ситуация на фронте - последние новости

Накануне Главред писал, что ситуация возле Покровска тяжелая уже не первый год. Говорить о том, что страна-агрессор Россия может захватить город в ближайшее время или до конца осени - не стоит.

Покровск / Инфографика: Главред

Напомним, российские оккупанты продолжают накапливать силы на Покровском направлении. Силы обороны успешно сдерживают натиск врага и уничтожают превосходящие силы противника.

Недавно СМИ писали, что украинские военные могут оказаться в окружении под Покровском и Мирноградом, поскольку наступление армии РФ стремительно "вытягивается" на север в сторону Доброполья, а оккупанты стремятся перерезать главную дорогу снабжения Сил обороны.

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О персоне: Владислав Волошин Владислав Волошин - спикер Сил обороны Юга Украины. Регулярно информирует о ситуации на Херсонском, Запорожском и Днепропетровском направлениях фронта. В июне 2025 года вошел в десятку лучших военных коммуникационщиков по версии конкурса "Война в объективе" от ТРО Медиа

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