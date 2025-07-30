Некоторых женщин автоматически будут брать на воинский учет: кто в списке

Постановка на воинский учет будет осуществляться без личного присутствия.

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Военный учет женщин / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Кратко:

Женщин с медицинским или фармацевтическим образованием будут брать на воинский учет

Для этого их личного присутствия не требуется

Им будут присваивать звание "солдат (матрос) запаса"

В среду, 30 июля, Кабмин внес изменения в документы по воинскому учету. Они касаются женщин. Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Известно, что теперь женщин с медицинским или фармацевтическим образованием автоматически будут брать на воинский учет, без личного присутствия.

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"Внесены изменения в Порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, Положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки и в Порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период", - говорится в сообщении.

Мельничук отметил, что уже уточнен алгоритм действий учебных заведений и ТЦК и СП в отношении таких категорий женщин. Также усовершенствован механизм внесения информации в ЕГРВ "Оберег".

"Предусмотрено присвоение первичного воинского звания "солдат (матрос) запаса" одновременно с принятием на воинский учет лиц, достигших 25 летнего возраста и не проходивших военной службы или базовой общевойсковой подготовки, без их вызова в ТЦК и СП", - подчеркнул он.

Возможна ли мобилизация женщин

Стоит заметить, что руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко говорил, что в Украине не планируют внедрять обязательную мобилизацию женщин.

По его словам, таких планов нет и не было, а подобные заявления являются дезинформацией, которую активно распространяют российские источники.

Правила бронирования / Инфографика: Главред

Мобилизация - последние новости Украины

Как сообщал Главред, депутаты Верховной Рады Украины предложили новый законопроект №13335, который позволяет временно оформлять бронирование для мужчин, которые нарушили законодательство о мобилизации.

Также известно, что добровольцы, которые проходили службу в рамках проекта "Контракт 18-24", будут иметь 12-месячную отсрочку от повторной мобилизации.

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Об источнике: Кабинет Министров Украины Кабинет Министров Украины - Кабинет Министров в Украине, коллегиальный, высший орган исполнительной власти Украины. Кабинет Министров Украины ответственный перед Президентом Украины и Верховной Радой Украины, подконтрольный и подотчетный Верховной Раде Украины в пределах, предусмотренных Конституцией Украины, пишет Википедия.

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