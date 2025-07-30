Некоторых женщин автоматически будут брать на воинский учет: кто в списке

Кратко:
- Женщин с медицинским или фармацевтическим образованием будут брать на воинский учет
- Для этого их личного присутствия не требуется
- Им будут присваивать звание "солдат (матрос) запаса"
В среду, 30 июля, Кабмин внес изменения в документы по воинскому учету. Они касаются женщин. Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Известно, что теперь женщин с медицинским или фармацевтическим образованием автоматически будут брать на воинский учет, без личного присутствия.
"Внесены изменения в Порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, Положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки и в Порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период", - говорится в сообщении.
Мельничук отметил, что уже уточнен алгоритм действий учебных заведений и ТЦК и СП в отношении таких категорий женщин. Также усовершенствован механизм внесения информации в ЕГРВ "Оберег".
"Предусмотрено присвоение первичного воинского звания "солдат (матрос) запаса" одновременно с принятием на воинский учет лиц, достигших 25 летнего возраста и не проходивших военной службы или базовой общевойсковой подготовки, без их вызова в ТЦК и СП", - подчеркнул он.
Возможна ли мобилизация женщин
Стоит заметить, что руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко говорил, что в Украине не планируют внедрять обязательную мобилизацию женщин.
По его словам, таких планов нет и не было, а подобные заявления являются дезинформацией, которую активно распространяют российские источники.
Мобилизация - последние новости Украины
Как сообщал Главред, депутаты Верховной Рады Украины предложили новый законопроект №13335, который позволяет временно оформлять бронирование для мужчин, которые нарушили законодательство о мобилизации.
Также известно, что добровольцы, которые проходили службу в рамках проекта "Контракт 18-24", будут иметь 12-месячную отсрочку от повторной мобилизации.
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Об источнике: Кабинет Министров Украины
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