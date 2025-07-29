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СБУ сорвала планы ФСБ убить командира батальона "Волки Да Винчи" - детали

Анна Косик
29 июля 2025, 10:33
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Завербованный россиянами мужчина не подозревал, что работает на ФСБ.
Сергей Филимонов, задержание СБУ
Россияне манипулировали патриотическими убеждениями мужчины / Коллаж: Главред, фото: пресс-служба 108 ОШБ Вовки Да Винчи, СБУ

Что сообщили в СБУ:

  • ФСБ завербовала участника АТО для убийства Серия Филимонова
  • Спецслужба РФ применила новую тактику агентурной операции
  • Фигурант дела был убежден, что сотрудничает с СБУ, а не ФСБ

ФСБ страны-агрессора России планировали ликвидировать командира 108-го отдельного батальона "Волки Да Винчи" Сергея Филимонова. Об этом сообщила Служба безопасности Украины, которая предотвратила заказное убийство военного.

Российская спецслужба завербовала жителя Днепропетровской области под видом работы на СБУ. При этом россияне применили достаточно новую тактику - агентурные операции "под чужим флагом".

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"Во время вербовочных бесед представители ФСБ выдают себя за сотрудников Службы безопасности и ставят задачи агентам якобы в интересах Украины. Именно на такой "крючок" попал участник АТО из Каменского, который был уверен, что по поручению СБУ должен обезвредить корректировщика, который работает на РФ, а не украинского военного командира", - рассказали в СБУ.

Следствием установлено, что мужчина через одну из соцсетей получил звонок от представительницы российской спецслужбы, которая выдала себя за сотрудницу Службы безопасности Украины.

"В процессе разговора она сообщила, что интернет-магазин, где фигурант ранее заказывал медицинские препараты, якобы финансирует войска РФ. Эту вымышленную информацию она использовала для обвинения украинца в "государственной измене" и сообщила о якобы открытом против него уголовном деле", - говорится в сообщении.

Что известно о СБУ
СБУ / Инфографика: Главред

Чтобы усилить психологическое давление, представители ФСБ прислали мужчине поддельную повестку о вызове на допрос в СБУ. После этого ему предложили якобы "сотрудничество" в обмен на закрытие уголовного дела. Для этого фигуранту прислали анкету о приеме в СБУ и дали указание прибыть в Киев.

"Кураторы от ФСБ манипулировали патриотическими убеждениями украинца, который искренне считал, что помогает украинской спецслужбе бороться с врагом. В переписке со своим связным мужчина выражал готовность уничтожать оккупантов - даже ценой собственной жизни. По прибытии в Киев завербованному поставили задачу: арендовать квартиру в жилом комплексе, где, по версии ФСБ, проживал украинский военный командир, которого планировали ликвидировать, и начать слежку за автомобилем Сергея Филимонова", - описывают ход событий в ведомстве.

Сотрудник ФСБ представлял украинского военного как "предателя", который наводит удары по Киеву и постепенно убеждал мужчину в причастности Филимонова к военным преступлениям РФ.

В конце концов, после получения автомата Калашникова из схрона оружия, координаты которого предоставило фигуранту дела ФСБ, и слежки за военным, мужчина получил указание ликвидировать украинского воина.

"Оперативники СБУ задержали завербованного, когда он выходил на улицу со снаряженным оружием. Во время обыска у него изъят мобильный телефон, с которого фигурант переписывался с куратором из ФСБ. При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора задержанному сообщено о подозрении по ст. 263 Уголовного кодекса Украины - незаконное хранение оружия и боеприпасов", - подытожили в СБУ.

Борьба СБУ против спецслужб и агентов РФ - что известно

Недавно Служба безопасности Украины ликвидировала киллеров, причастных к убийству полковника в столице. Поисковой операцией руководил сам глава Службы безопасности - генерал-лейтенант Василий Малюк.

Ранее Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора разоблачили действующего народного депутата от запрещенной партии ОПЗЖ Федора Христенко в государственной измене.

Напомним, Главред писал, что работники СБУ и Нацполиции задержали агента страны-агрессора России, которая по заказу врага собиралась взорвать областной ТЦК в Одессе.

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Об источнике: СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безопасности Украины, СБУ) - правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".

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