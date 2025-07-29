Еврокомиссия может полностью остановить финпомощь Киеву: в чем причина

Речь идет о замораживании всех последующих финансовых траншей, а не только о части запланированных траншей по программе Ukraine Facility.

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Еврокомиссия озабочена давлением на антикоррупционные органы в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, twitter.com/MarosSefcovic

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Брюссель отправил Киеву письмо

В ЕК недовольны законом №12414, который ограничивает деятельность НАБУ и САП

Финансирование по программе Ukraine Facility может быть заморожено

Европейская комиссия пригрозила официальному Киеву полным прекращением финансовой помощи. Причиной стал закона №12414, который ограничивает деятельность НАБУ и САП.

Как пишет издание Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники, руководство страны во главе с президентом Владимиром Зеленским получило соответствующее письмо.

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В документе говорится о том, что Еврокомиссия остановит финансирование со стороны европейского инструмента Ukraine Facility, если давление на антикоррупционные органы в Украине будет продолжаться.

При этом речь идет о замораживании всех последующих финансовых траншей, а не только о части запланированных траншей.

Программа Ukraine Facility предусматривает предоставление Украине до 2027 года 50 миллиардов евро. Эти средства в частности поступают непосредственно в государственный бюджет Украины.

Экс-министр по вопросам евроинтеграции и оппозиционный депутат Иванна Климпуш-Цинцадзе подтвердила информацию о том, что ЕС направил письмо с таким посланием в Киев. По ее словам, "финансирование в рамках EU Facility будет заморожено, если ситуация с антикоррупционными органами не будет исправлена".

В материале Frankfurter Allgemeine Zeitung также говорится о том, что европейские эксперты подготовили отдельный подробный отчет с анализом ситуации вокруг антикоррупционных органов в Украине. Этот отчет получили посольства стран ЕС, а также сама Еврокомиссия.

В отчете эксперты пришли к выводу, что закон №12414 и обыски и аресты в НАБУ являются "самой грубой попыткой вмешательства в деятельность антикоррупционной системы Украины" с момента создания государства. Такие действия, по мнению европейских экспертов, "ставят под сомнение" достижения государства в антикоррупционной сфере.

Закон о НАБУ - история вопроса

Как писал Главред, 22 июля Верховная Рада Украины приняла закон №12414, который меняет баланс полномочий в сфере борьбы с коррупцией. Согласно новым положениям, контроль над деятельностью НАБУ и САП переходит к генеральному прокурору.

Президент Владимир Зеленский подписал этот закон, что вызвало волну недовольства среди граждан.

22 и 23 июля в Киеве, Львове, Днепре и ряде других городов состоялись митинги с требованием сохранить независимость антикоррупционной инфраструктуры.

На фоне протестов глава государства объявил о подготовке нового законопроекта, который имеет целью усилить автономию антикоррупционных органов и защитить правоохранительную систему от потенциального влияния со стороны России.

24 июля Зеленский сообщил, что в этот день подаст законопроект в Верховную Раду. Этот документ должен был стать ответом на общественные запросы и учесть предложения руководителей правоохранительных органов.

Позже стало известно, что Зеленский направил в Верховную Раду законопроект № 13533 о восстановлении независимости антикоррупционных органов. Как заявил спикер парламента Руслан Стефанчук, документ будет рассмотрен парламентом на пленарном заседании 31 июля.

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Об источнике: Frankfurter Allgemeine Zeitung Frankfurter Allgemeine Zeitung - ежедневная газета (печатная и онлайн-версии) с аудиторией в около 800 000 читателей каждый день. Основана 1 ноября 1949 года. Штаб-квартира находится в городе Франкфурт-на-Майне в Германии. FAZ считается одним из ведущих средств массовой информации в немецкоязычном мире, пишет Википедия. Входит в "большую четвёрку" немецких газет наряду с Süddeutsche Zeitung, Die Welt и Handelsblatt.

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