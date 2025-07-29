Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Еврокомиссия может полностью остановить финпомощь Киеву: в чем причина

Анна Ярославская
29 июля 2025, 09:56
711
Речь идет о замораживании всех последующих финансовых траншей, а не только о части запланированных траншей по программе Ukraine Facility.
НАБУ, протесты, Еврокомиссия
Еврокомиссия озабочена давлением на антикоррупционные органы в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, twitter.com/MarosSefcovic

Главное:

  • Брюссель отправил Киеву письмо
  • В ЕК недовольны законом №12414, который ограничивает деятельность НАБУ и САП
  • Финансирование по программе Ukraine Facility может быть заморожено

Европейская комиссия пригрозила официальному Киеву полным прекращением финансовой помощи. Причиной стал закона №12414, который ограничивает деятельность НАБУ и САП.

Как пишет издание Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники, руководство страны во главе с президентом Владимиром Зеленским получило соответствующее письмо.

видео дня

В документе говорится о том, что Еврокомиссия остановит финансирование со стороны европейского инструмента Ukraine Facility, если давление на антикоррупционные органы в Украине будет продолжаться.

При этом речь идет о замораживании всех последующих финансовых траншей, а не только о части запланированных траншей.

Программа Ukraine Facility предусматривает предоставление Украине до 2027 года 50 миллиардов евро. Эти средства в частности поступают непосредственно в государственный бюджет Украины.

Экс-министр по вопросам евроинтеграции и оппозиционный депутат Иванна Климпуш-Цинцадзе подтвердила информацию о том, что ЕС направил письмо с таким посланием в Киев. По ее словам, "финансирование в рамках EU Facility будет заморожено, если ситуация с антикоррупционными органами не будет исправлена".

В материале Frankfurter Allgemeine Zeitung также говорится о том, что европейские эксперты подготовили отдельный подробный отчет с анализом ситуации вокруг антикоррупционных органов в Украине. Этот отчет получили посольства стран ЕС, а также сама Еврокомиссия.

В отчете эксперты пришли к выводу, что закон №12414 и обыски и аресты в НАБУ являются "самой грубой попыткой вмешательства в деятельность антикоррупционной системы Украины" с момента создания государства. Такие действия, по мнению европейских экспертов, "ставят под сомнение" достижения государства в антикоррупционной сфере.

Закон о НАБУ - история вопроса

Как писал Главред, 22 июля Верховная Рада Украины приняла закон №12414, который меняет баланс полномочий в сфере борьбы с коррупцией. Согласно новым положениям, контроль над деятельностью НАБУ и САП переходит к генеральному прокурору.

Президент Владимир Зеленский подписал этот закон, что вызвало волну недовольства среди граждан.

22 и 23 июля в Киеве, Львове, Днепре и ряде других городов состоялись митинги с требованием сохранить независимость антикоррупционной инфраструктуры.

На фоне протестов глава государства объявил о подготовке нового законопроекта, который имеет целью усилить автономию антикоррупционных органов и защитить правоохранительную систему от потенциального влияния со стороны России.

24 июля Зеленский сообщил, что в этот день подаст законопроект в Верховную Раду. Этот документ должен был стать ответом на общественные запросы и учесть предложения руководителей правоохранительных органов.

Позже стало известно, что Зеленский направил в Верховную Раду законопроект № 13533 о восстановлении независимости антикоррупционных органов. Как заявил спикер парламента Руслан Стефанчук, документ будет рассмотрен парламентом на пленарном заседании 31 июля.

Другие новости:

Об источнике: Frankfurter Allgemeine Zeitung

Frankfurter Allgemeine Zeitung - ежедневная газета (печатная и онлайн-версии) с аудиторией в около 800 000 читателей каждый день.

Основана 1 ноября 1949 года. Штаб-квартира находится в городе Франкфурт-на-Майне в Германии.

FAZ считается одним из ведущих средств массовой информации в немецкоязычном мире, пишет Википедия. Входит в "большую четвёрку" немецких газет наряду с Süddeutsche Zeitung, Die Welt и Handelsblatt.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Еврокомиссия НАБУ новости Украины война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Кого в первую очередь могут мобилизовать с 1 августа 2025 года: список мужчин

Кого в первую очередь могут мобилизовать с 1 августа 2025 года: список мужчин

12:04Украина
Зеленский подписал закон о военной подготовке студентов: кого коснется

Зеленский подписал закон о военной подготовке студентов: кого коснется

11:59Украина
РФ после заявления Трампа убила 22 украинцев, среди которых беременная - Зеленский

РФ после заявления Трампа убила 22 украинцев, среди которых беременная - Зеленский

11:21Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 29 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 29 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Ударит +14 и будут лить сильные ливни с градом: Украину накрывает мощный циклон

Ударит +14 и будут лить сильные ливни с градом: Украину накрывает мощный циклон

6 знаков зодиака ждут хорошие новости 29 июля: кто попал в список везунчиков

6 знаков зодиака ждут хорошие новости 29 июля: кто попал в список везунчиков

Поклонники не узнали Тину Кароль - что она изменила во внешности

Поклонники не узнали Тину Кароль - что она изменила во внешности

Какая работа принесет вам успех: ответ скрывается в дате рождения

Какая работа принесет вам успех: ответ скрывается в дате рождения

Последние новости

12:04

Кого в первую очередь могут мобилизовать с 1 августа 2025 года: список мужчин

11:59

Зеленский подписал закон о военной подготовке студентов: кого коснется

11:58

Уже с 31 июля: в Украине существенно вырастут тарифы на свет

11:45

Не катастрофа, но тревожный сигнал: кто виноват в нашествии саранчи в Украине

11:31

История украинских денег: от бартера до цифровой гривны

Погода в августе удивит: синоптик предупредила о сильной жаре и градеПогода в августе удивит: синоптик предупредила о сильной жаре и граде
11:21

РФ после заявления Трампа убила 22 украинцев, среди которых беременная - ЗеленскийФото

11:17

Простоят годами: найдены идеальные места в квартире для хранения консервации

11:05

"Банкоматы не выдают наличные": клиенты Ощадбанка жалуются на серьезный сбой

11:03

Последнее предложение: принц Гарри решился на отчаянный шаг

Реклама
10:56

Плесень на швах испарится без следа: раскрыт простой и эффективный способВидео

10:44

Лорак жестоко обошлась с маленьким сыном своего мужа на видеоВидео

10:35

Авиабомбы РФ убили 17 человек в колонии на Запорожье: новые подробности атакиФотоВидео

10:33

Праздники в августе 2025: 3 самых важных дня месяца по церковному календарю

10:33

СБУ сорвала планы ФСБ убить командира батальона "Волки Да Винчи" - детали

10:17

Китайский гороскоп на завтра 30 июля: Змеям - неудачи, Петухам - недоразумения

10:11

Удача не обойдет стороной: 3 знака зодиака, которые разбогатеют до конца лета

09:56

Еврокомиссия может полностью остановить финпомощь Киеву: в чем причина

09:47

Медведев истерит после угроз США последствиями в ответ на заявления по Украине

09:34

Лилия Ребрик показала редкое фото с мамой-красавицей - причина

09:15

Курс евро может неожиданно упасть: аналитик предупредил о серьезном ударе

Реклама
09:06

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 29 июля (обновляется)

09:00

"Попробуйте только": Алла Пугачева поставила журналистов на место

09:00

Билеты на поезда, штрафы для ФЛП и оплаты с карты по-новому: что изменится с 1 августа для украинцев

08:36

Трамп потерял терпение: новый ультиматум разрушил стратегию Кремля в Украине - СМИ

08:22

Ценовое пике на рынке: в Украине подешевели сразу несколько сезонных продуктов

08:17

РФ ударила по исправительной колонии на Запорожье: 16 жертв, 35 раненых

08:15

Карта Deep State онлайн за 29 июля: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Россияне заявили о спецназе ЦАХАЛ в Одессемнение

07:07

Мощный пожар: дроны атаковали важный железнодорожный узел в Ростовской областиВидео

06:10

Соглашение ЕС-США подписано. Что это значит для нас?мнение

05:43

Гороскоп на завтра 30 июля: Ракам - отличные новости, Водолеям - трудности

05:30

Суперголоволомка: найдите 3 отличия в картинках с принцем на троне за 21 сек

05:25

Почему неправильно говорить "рибалка": какую ошибку допускают многие украинцыВидео

04:30

Даже тереть не нужно: один продукт уберет застарелый жир с плиты за минуты

04:04

Нашествие саранчи в Украине: если привлечь одну птицу, урожай будет спасен

03:58

Помятая защита диктатора: у охранников Путина заметили странный предмет

03:35

Рискуют нарваться на проблемы: двум знакам зодиака 29 июля стоит быть осторожными

02:54

Что добавляют в почву опытные садоводы после завтракаВидео

02:41

Ирина Билык на даче у Павла Зиброва расправилась с бывшими

02:20

Переговоры Зеленского и Путина: Кислица сказал, кто может ускорить их встречу

Реклама
02:05

"Трампу плевать": Жданов раскрыл тревожный сценарий завершения войны в Украине

01:56

Лидер популярной украинской фолк-группы вступил в ряды ВСУ

01:32

В Донецке и Макеевке гремят взрывы: более 150 тыс абонентов остались без света

01:30

Экс-жена футболиста Пятова после развода рассказала о безусловной любви в ее жизни

28 июля, понедельник
23:40

РФ закрыла 20 пунктов пропуска на границе с Украиной: в ГПСУ ответили

23:36

Теперь в запасе: ветеран и популярный шоумен занял новую должность

23:31

Украину "трусит" затяжная магнитная буря: когда закончится 5-балльный шторм

22:52

Кабмин назначил временного главу Минкульта: кто им стал

22:51

"Как раз вовремя": Зеленский отреагировал на новый ультиматум Путину от Трампа

22:39

РФ перестала во время атак популярные ракеты: в МВД назвали интересную причину

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
НапиткиЗакускиПраздничное менюСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять