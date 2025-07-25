Когда Рада рассмотрит законопроект о независимости НАБУ и САП: названа дата

Во время рассмотрения законопроекта будет предложено принять его сразу за основу и в целом, а также поддержать его неотложное подписание.

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Рада проведет 31 июля заседание для рассмотрения законопроекта №13533 / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Когда Рада рассмотрит законопроект № 13533

Есть ли какие-то риски для евроинтеграции Украины

Президент Украины Владимир Зеленский направил в Верховную Раду законопроект № 13533 о восстановлении независимости антикоррупционных органов. Документ будет рассмотрен парламентом на пленарном заседании 31 июля. Об этом заявил спикер парламента Руслан Стефанчук.

По его словам, при рассмотрении этого законопроекта он предлагать принять документ сразу за основу и в целом, а также поддержать его безотлагательное подписание.

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О чем идет речь в проекте закона

Законопроект № 13533 призван восстановить процессуальные полномочия и гарантии независимости НАБУ и САП.

Документ предусматривает ряд корректировок к полномочиям генерального прокурора, процедур обысков, процессуальной независимости антикоррупционных органов и кадровых вопросов.

Детальнее о сути законопроекта вы можете почитать в материале: Зеленский внес в Раду законопроект о НАБУ и САП: основные положения.

Отметим, 25 июля во время встречи с журналистами президент Украины Владимир Зеленский заявил, что антикоррупционные органы не будут подчиняться генпрокурору.

По его словам, в новом законопроекте предлагается обязательное прохождение детектора лжи раз в два года для сотрудников антикоррупционных органов, у которых есть родственники в России или на временно оккупированных территориях.

Отвечая на вопрос, есть ли какие-то риски для евроинтеграции Украины, учитывая ситуацию вокруг НАБУ и САП, Зеленский заявил, что Украина находится "в одной инфраструктуре с Европой" и что "мы хотим быть частью Европы". И добавил, что "никто не хочет ничем рисковать".

Также Зеленский прокомментировал ситуацию с акциями протеста, которые проходят в ряде городов Украине. По его словам, он уважает мнение общества и считает нормальным, когда люди выражают несогласие.

"Очень важно, что говорит общество. Я уважаю мнение общества. Я считаю, что это абсолютно нормально - реагировать, когда люди чего-то не хотят, когда людям это не нравится. Нормально. Люди имеют право сказать, что они думают. Люди сказали - все должно быть по закону. Для меня было очень важно, чтобы мы адекватно услышали, отреагировали. Люди попросили перемен. Мы отреагировали", - сказал президент.

Глава государства признал, что вокруг антикоррупционного закона "надо было вести диалог до подписания", и добавил, что сейчас его приоритет - война, потому что "главный враг Украины - это Россия".

История вопроса

Как писал Главред, 22 июля Верховная Рада Украины приняла закон №12414, который меняет баланс полномочий в сфере борьбы с коррупцией. Согласно новым положениям, контроль над деятельностью НАБУ и САП переходит к генеральному прокурору.

Президент Владимир Зеленский подписал этот закон, что вызвало волну недовольства среди граждан.

22 и 23 июля в Киеве, Львове, Днепре и ряде других городов состоялись митинги с требованием сохранить независимость антикоррупционной инфраструктуры.

На фоне протестов глава государства объявил о подготовке нового законопроекта, который имеет целью усилить автономию антикоррупционных органов и защитить правоохранительную систему от потенциального влияния со стороны России.

24 июля Зеленский сообщил, что в этот день подаст законопроект в Верховную Раду. Этот документ должен был стать ответом на общественные запросы и учесть предложения руководителей правоохранительных органов.

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