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Зеленский внес в Раду законопроект о НАБУ и САП: основные положения

Руслана Заклинская
24 июля 2025, 20:16обновлено 24 июля, 20:53
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Рассмотрение законопроекта состоится на ближайшем пленарном заседании Верховной Рады.
Зеленский внес в Раду законопроект о НАБУ и САП: основные положения
Зеленский внес в Раду законопроект о НАБУ и САП / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/verkhovna.rada.ukraine

Главное:

  • Президент подал в ВРУ законопроект с нормами о НАБУ и САП
  • Законопроект восстанавливает все процессуальные полномочия и гарантии независимости НАБУ и САП
  • Рада рассмотрит законопроект на ближайшем пленарном заседании

В четверг, 24 июля, президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, который закрепляет независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Документ направлен на рассмотрение Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

Законопроект предусматривает, что подразделения внутреннего контроля НАБУ, САП, Бюро экономической безопасности (БЭБ), Офиса генпрокурора и Нацполиции минимум раз в два года будут проводить полиграфологические исследования сотрудников, имеющих доступ к государственной тайне, на предмет возможных действий в пользу России. Методология таких проверок согласовывается со Службой безопасности Украины.

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Кроме того, в течение шести месяцев с момента вступления в силу закона СБУ должна провести дополнительную проверку таких работников на предмет аналогичных угроз.

Усиление розыска правонарушителей

Законопроект предусматривает усиление работы по розыску и экстрадиции лиц, уклоняющихся от досудебного расследования, судебного разбирательства или отбывания наказания в Украине.

Особое внимание в законопроекте уделено вопросу международного розыска лиц, уклоняющихся от досудебного расследования, судебного разбирательства или отбывания наказания. Офис генерального прокурора и Министерство юстиции Украины должны усилить работу в этом направлении. В случае необходимости в течение трех месяцев со дня вступления в силу закона они должны вместе с Кабинетом Министров разработать необходимые изменения в законодательство.

Возврат активов

Также предусмотрена активизация процесса возвращения активов, полученных преступным путем за рубежом. В этом должны участвовать НАБУ, БЭБ, ГБР, СБУ, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), Национальная полиция и Государственная служба финансового мониторинга. Эти органы, в случае необходимости, также должны подготовить законодательные изменения в течение трех месяцев.

Важной нормой законопроекта является ограничение выезда работников НАБУ за границу во время военного положения.

"Кабинету Министров Украины и Национальному антикоррупционному бюро Украины в течение одного месяца со дня вступления в силу настоящего Закона внести изменения в нормативно-правовые акты о запрете на время действия военного положения, выезда работников НАБУ за границу, кроме случаев служебных командировок", - говорится в тексте.

Когда Рада рассмотрит законопроект

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил в Facebook, что документ рассмотрят на ближайшем пленарном заседании. Сейчас его дата неизвестна.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре и НАБУ поддержали инициативу президента и отметили, что этот документ восстанавливает полномочия и гарантии независимости антикоррупционных органов.

Что еще предусматривает законопроект

Закон закрепляет статус САП как органа, который осуществляет процессуальное руководство расследованиями преступлений в подследственности НАБУ. Определяется, что сообщение о подозрении депутатам может направлять не только генеральный прокурор, но и руководитель САП.

Дела, относящиеся к подследственности НАБУ, не могут передаваться другим правоохранительным органам, за исключением случаев, когда в силу объективных обстоятельств, например военное положение, НАБУ не может осуществлять досудебное расследование. В таких случаях решение о передаче дел принимает руководитель САП или генеральный прокурор.

Споры о подследственности в уголовных производствах, которые могут принадлежать НАБУ, решает Генеральный прокурор или его заместитель - руководитель САП.

Детективы НАБУ обязаны выполнять только письменные указания прокуроров САП. Также закон предусматривает возможность главы САП просить продлить сроки досудебного расследования на один год.

Закон 12414 - последние новости

Напомним, 22 июля Верховная Рада Украины приняла закон №12414, который меняет баланс полномочий в сфере борьбы с коррупцией. Согласно новым положениям, контроль над деятельностью НАБУ и САП переходит к генеральному прокурору.

Президент Владимир Зеленский подписал этот закон, что вызвало волну недовольства среди граждан. Уже 22 и 23 июля в Киеве, Львове, Днепре и ряде других городов состоялись митинги с требованием сохранить независимость антикоррупционной инфраструктуры.

Как сообщал Главред, на фоне протестов глава государства объявил о подготовке нового законопроекта, который имеет целью усилить автономию антикоррупционных органов и защитить правоохранительную систему от потенциального влияния со стороны России. А 24 июля Зеленский сообщил, что в этот день подаст законопроект в Верховную Раду.

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Об источнике: Верховная Рада Украины

Верховная Рада Украины (ВРУ) - единственный законодательный орган государственной власти Украины, который имеет коллегиальное строение и состоит из 450 народных депутатов Украины, избранных сроком на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования, пишет Википедия.

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