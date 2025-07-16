Кому придется отдать авто для нужд ВСУ: тонкости мобилизационного закона

В каждом территориальном центре комплектования формируют официальные списки авто, которые могут привлекать для обороны страны.

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Если у вас одна машина для личного пользования или работы, государство не имеет права ее конфисковать по закону / Коллаж: Главред, фото: скриншот

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Какие авто могут быть изъяты для нужд ВСУ

Предусмотрена ли компенсация за конфискованные транспортные средства

После подписания президентом Владимиром Зеленским в апреле 2024 года нового Закона о мобилизации №10449, который вступил в силу 16 мая 2024 года, среди водителей Украины до сих пор продолжаются дискуссии о возможности изъятия автомобилей для нужд Вооруженных сил Украины. Об этом пишет "SUV News".

Закон предусматривает, что транспорт могут изымать только у военнообязанных лиц, на которых зарегистрировано два и более транспортных средств. При этом важно, что речь идет именно об автомобилях, оформленных на одно физическое лицо, а не об общем количестве машин в семье.

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"Если мужчина имеет два авто, но одну машину переоформляет на жену, государство не имеет права конфисковать транспорт. Закон касается только личной собственности военнообязанного", - объясняет адвокат Мария Левченко.

Пока процедура компенсации за изъятые автомобили не урегулирована окончательно - соответствующее постановление Кабмина находится в разработке, поэтому четкого механизма возмещения пока нет.

По словам народного депутата Федора Вениславского, обычные легковые автомобили будут изымать исключительно в отдельных случаях. В приоритете - грузовики, микроавтобусы, пикапы, которые подходят для перевозки личного состава, боеприпасов или техники в сложных дорожных условиях.

"Если авто является единственным транспортом у человека или используется для заработка (например, такси или доставка), оно не подлежит конфискации", - подчеркнул Вениславский.

В каждом территориальном центре комплектования создаются официальные списки транспортных средств, которые могут быть привлечены к потребностям обороны - так называемые мобилизационные заказы. Все действия государства должны быть документально подтверждены и соответствовать действующему законодательству.

Итак, если у вас только один легковой автомобиль для ежедневного пользования - оснований для волнения нет. Однако владельцы нескольких транспортных средств должны быть готовы к возможному изъятию одного из них на нужды армии.

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Как сообщал Главред, в Верховной Раде предлагают отменить бумажные справки о медицинской пригодности к управлению (форма №083/о) и перейти на электронные медзаключения через систему ЭСОЗ, синхронизированную с реестром "Оберіг". Соответствующий законопроект №13131 подал Михаил Радуцкий.

Кроме того, в Украине водителям может грозить не только административная, но и уголовная ответственность за жестокое обращение с животными - в частности, если оставить их в закрытом авто во время жары.

Также в Украине меняют правила сдачи практического экзамена на водительские права. МВД предлагает увеличить интервалы между попытками в случае провала: 2-я попытка - через 10 дней, 3-я - через 20 дней, 4-я и последующие - через 30 дней.

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