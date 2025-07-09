Шутка, которая прижилась: какое настоящее название лежачего полицейского

Лежачие полицейские очень распространены, поэтому стоит знать, как их проезжать.

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Как называется лежачий полицейский / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Откуда пошло название "лежачий полицейский"

Как его правильно проезжать

Лежачий полицейский - конструкция, которую часто можно увидеть на дорогах в населенных пунктах. Однако, несмотря на свою важность и широкое распространение, правильное название этой дорожной конструкции часто вызывает трудности у многих людей.

Главред решил разобраться, как правильно называется лежачий полицейский.

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Как называется лежачий полицейский

Термин "лежачий полицейский" получил свое название из-за своего внешнего сходства с лежачим сотрудником полиции - в неподвижном положении на дороге. Он является специально спроектированным дорожным элементом, состоящим из приподнятой части на уровне асфальта, которая служит для урезания скорости движения транспортных средств.

Лежачий полицейский / фото: ua.depositphotos.com

Однако, правильно называется эта конструкция - искусственная дорожная неровность.

Стоит добавить, что перед искусственными дорожными неровностями часто устанавливают предупредительный дорожный знак 1.11 "Холм".

Дорожный знак 1.11 / фото: vodiy.ua

Для чего лежачие полицейские

Лежачий полицейский - специально разработанное устройство, установленное на дороге для обеспечения безопасности и контроля скорости движения транспортных средств. В частности:

снижение скорости автомобилей;

усиление соблюдения правил дорожного движения;

предупреждение об опасных участках дороги.

Как правильно проезжать лежачие полицейские

В академии безопасного вождения рассказали, что есть несколько простых правил, которые помогут легко проехать лежачих полицейских. Вот пошаговая инструкция:

Увидев знак, обозначающий лежачего полицейского, плавно снизьте скорость.

На механической коробке передач перейдите на первую передачу.

Въезжайте на препятствие на скорости до 15 км/ч.

Не прибавляйте газа во время проезда.

К разгону можно приступать только после полного проезда лежачего полицейского.

Как проезжать лежачий полицейский - видео:

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Об источнике: Академия безопасного вождения Академия безопасного вождения - канал на YouTube, автором которого является опытный инструктор по вождению с 30 летним опытом. Мужчина помогает освоить все нюансы управления автомобилем. Он предоставляет полезные советы и лайфхаки для новичков и опытных водителей, а также пошаговые инструкции для подготовки к экзаменам на водительские права.

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