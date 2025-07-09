Шутка, которая прижилась: какое настоящее название лежачего полицейского

Вы узнаете:
- Откуда пошло название "лежачий полицейский"
- Как его правильно проезжать
Лежачий полицейский - конструкция, которую часто можно увидеть на дорогах в населенных пунктах. Однако, несмотря на свою важность и широкое распространение, правильное название этой дорожной конструкции часто вызывает трудности у многих людей.
Главред решил разобраться, как правильно называется лежачий полицейский.
Как называется лежачий полицейский
Термин "лежачий полицейский" получил свое название из-за своего внешнего сходства с лежачим сотрудником полиции - в неподвижном положении на дороге. Он является специально спроектированным дорожным элементом, состоящим из приподнятой части на уровне асфальта, которая служит для урезания скорости движения транспортных средств.
Однако, правильно называется эта конструкция - искусственная дорожная неровность.
Стоит добавить, что перед искусственными дорожными неровностями часто устанавливают предупредительный дорожный знак 1.11 "Холм".
Для чего лежачие полицейские
Лежачий полицейский - специально разработанное устройство, установленное на дороге для обеспечения безопасности и контроля скорости движения транспортных средств. В частности:
- снижение скорости автомобилей;
- усиление соблюдения правил дорожного движения;
- предупреждение об опасных участках дороги.
Как правильно проезжать лежачие полицейские
В академии безопасного вождения рассказали, что есть несколько простых правил, которые помогут легко проехать лежачих полицейских. Вот пошаговая инструкция:
- Увидев знак, обозначающий лежачего полицейского, плавно снизьте скорость.
- На механической коробке передач перейдите на первую передачу.
- Въезжайте на препятствие на скорости до 15 км/ч.
- Не прибавляйте газа во время проезда.
- К разгону можно приступать только после полного проезда лежачего полицейского.
Как проезжать лежачий полицейский - видео:
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Об источнике: Академия безопасного вождения
Академия безопасного вождения - канал на YouTube, автором которого является опытный инструктор по вождению с 30 летним опытом. Мужчина помогает освоить все нюансы управления автомобилем. Он предоставляет полезные советы и лайфхаки для новичков и опытных водителей, а также пошаговые инструкции для подготовки к экзаменам на водительские права.
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