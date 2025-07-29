Украинцам будут компенсировать стоимость продуктов: как получить выплату

Украинцам нужно подать заявление и соответствующие документы.

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Компенсация за продукты / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

Украинцы могут получить компенсацию стоимости продуктов

Компенсация предоставляется участникам ликвидации и пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС

Она назначается не позднее 10 дней после поступления заявления

Украинцы, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС, имеют право получать государственную компенсацию стоимости пищевых продуктов. Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.

"С 1 июля 2025 года на органы Пенсионного фонда Украины возложены функции по назначению компенсации стоимости пищевых продуктов гражданам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы", - говорится в сообщении. видео дня

Известно, что компенсация предоставляется лицам, которым установлен статус:

участника ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС;

участника ликвидации ядерных аварий, отнесенных к категории 1 или 2;

пострадавшего от Чернобыльской катастрофы, отнесенного к категориям 1 или 2;

пострадавшего от радиационного облучения, отнесенного к категориям 1 или 2.

Для назначения и выплаты компенсации нужно подать заявление, копию удостоверения участника ликвидации последствий аварии, ядерных аварий или потерпевшего, и копию справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика или серию и номер паспорта с отметкой об отказе от принятия такого номера.

Такое заявление украинцы могут подать:

в сервисный центр Пенсионного фонда Украины;

по почте или в электронном виде - через портал Дія;

через уполномоченных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной общины или ЦПАУ.

Стоит добавить, что денежная компенсация назначается не позднее 10 дней после поступления заявления со всеми необходимыми документами.

Компенсация - последние новости Украины

Как сообщал Главред, Кабинет министров утвердил постановление, которое позволяет комиссиям дистанционно обследовать разрушенное жилье на территориях активных боевых действий. Это предоставит доступ к компенсациям для людей, которые потеряли свои дома в результате российской агрессии.

Также известно, что украинцы имеют законное право требовать компенсацию, если выяснится, что в их дома поставляют некачественный или "разбавленный" газ.

Кроме того, украинцы могут вернуть себе часть средств за оплату коммунальных услуг. Для этого необходимо в случае сомнений относительно правильности начислений обратиться в Госпродпотребслужбу или подать жалобу онлайн.

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Об источнике: Пенсионный фонд Украины (ПФУ) Пенсионный фонд Украины - центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой общего обязательного государственного пенсионного страхования; проводит сбор, аккумуляцию и учет страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объеме финансирование и выплату пенсий, социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины; обеспечивает выплату пенсий и с

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