Без зонта на улицу не стоит выходить: какие области накроют интенсивные дожди

В нескольких областях Украины ожидаются дожди - синоптик сказала, когда и где их ждать.

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Погода в Украине - какие области накроют интенсивные дожди/ фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода в Украине в воскресенье, 3 августа

Где будут идти дожди

Какой будет температура воздуха

Погода в Украине в воскресенье, 3 августа, отметится дождями в нескольких областях.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. Она опубликовала карту, на которой видно, где именно будут идти интенсивные дожди.

видео дня

"Эти красные ячейки на самом деле не такие угрожающие, как выглядят на карте внизу. Это просто зоны дождей, которые будут иметь разную интенсивность, что и показывает цвет", - отметила она.

Диденко рассказала, что 2 августа дожди с грозами пройдут в восточных областях, на юго-востоке, а также местами в западных областях.

"Остальная территория, как видите, будет находиться в сухой погоде", - добавила синоптик.

Температура воздуха будет высокой, в течение дня ожидается +28...+32, на юге и востоке +30...+34 градуса.

Погода в Украине 3 августа/ Facebook Диденко

Погода в Украине 3 августа/ meteoprog

Погода в Киеве

В Киеве в воскресенье будет сухо солнечно и +26...+28 градусов. Ближайший дождь в Киеве предполагается в среду, 6 августа.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, температура упадет до +11 - украинцам объявили о серьезных изменениях в погоде. В ряде областей ожидаются дожди. Синоптик рассказал, где будут осадки и какой будет температура воздуха в выходные.

Также ранее сообщалось, что дожди с грозами накроют несколько областей - стало известно, где будут сильные осадки. Какой будет погода в Украине в выходные, 2 и 3 августа - об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

Напомним, синоптики анонсировали непогоду в некоторых областях - будут дожди с грозами и +7 градусов. Погода во Львове будет одной из самых прохладных. Днем температура воздуха повысится там до +27 градусов.

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О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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