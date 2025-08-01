Дожди с грозами накроют несколько областей: где будут сильные осадки

Вы узнаете:
- Какой будет погода в Украине в выходные, 2 и 3 августа
- Где будут идти дожди с грозами
- Изменится ли температура воздуха
Погода в Украине в выходные, 2 и 3 августа, существенно не изменится по сравнению с нынешней.
Дневные температуры воздуха составят +25...+28 градусов, на юге и востоке ожидается +30...+33, в воскресенье в южной части местами +33...+35 градусов. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.
Она отметила, что в большинстве областей осадки маловероятны.
"Исключения: возможны дожди с грозами завтра в Ровенской области и в Карпатах. В воскресенье - есть вероятность грозовых отдельных дождей на востоке, Днепропетровщине, Запорожье, Полтавщине", - сообщила синоптик.
Также она рассказала, какой будет погода в выходные в столице Украины. Синоптик отметила, что в Киеве первые августовские выходные будут сухими солнечными и теплыми, ожидается +26...+28 градусов.
Погода в Украине - последние новости
Ранее сообщалось, что температура упадет до +11 - украинцам объявили о серьезных изменениях в погоде. В ряде областей ожидаются дожди. Синоптик рассказал, где будут осадки и какой будет температура воздуха в выходные.
Как ранее сообщал Главред, сильное похолодание идет в Украину - стало известно, где влупит +10 и будут лить дожди. Погода в Чернигове будет самой прохладной. Там днем температура воздуха опустится до +19 градусов.
Также ранее сообщалось, что погода в Украине резко изменится - синоптик назвала дату. Когда в Украине потеплеет и пройдут дожди, рассказала Наталья Птуха.
Вас также может заинтересовать:
- Почему неправильно говорить "рибалка": какую ошибку допускают многие украинцы
- Чем отличаются 2 девушки: ответ нужно найти за 19 секунд
- Где три различия между детьми: только единицы найдут их всего за 35 секунд
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред