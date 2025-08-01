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Дожди с грозами накроют несколько областей: где будут сильные осадки

Алёна Воронина
1 августа 2025, 12:45
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Какой будет погода в Украине в выходные, 2 и 3 августа - об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.
гроза
Погода в Украине - дожди с грозами накроют несколько областей/ фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой будет погода в Украине в выходные, 2 и 3 августа
  • Где будут идти дожди с грозами
  • Изменится ли температура воздуха

Погода в Украине в выходные, 2 и 3 августа, существенно не изменится по сравнению с нынешней.

Дневные температуры воздуха составят +25...+28 градусов, на юге и востоке ожидается +30...+33, в воскресенье в южной части местами +33...+35 градусов. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

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Она отметила, что в большинстве областей осадки маловероятны.

"Исключения: возможны дожди с грозами завтра в Ровенской области и в Карпатах. В воскресенье - есть вероятность грозовых отдельных дождей на востоке, Днепропетровщине, Запорожье, Полтавщине", - сообщила синоптик.

Также она рассказала, какой будет погода в выходные в столице Украины. Синоптик отметила, что в Киеве первые августовские выходные будут сухими солнечными и теплыми, ожидается +26...+28 градусов.

Погода в Украине на 2 августа
Погода в Украине 2 августа/ meteoprog
Погода в Украине на 3 августа
Погода в Украине 3 августа/ meteoprog
Погода в Киеве на две недели
Погода в Киеве на две недели/ meteoprog
Наталия Диденко инфографика
Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что температура упадет до +11 - украинцам объявили о серьезных изменениях в погоде. В ряде областей ожидаются дожди. Синоптик рассказал, где будут осадки и какой будет температура воздуха в выходные.

Как ранее сообщал Главред, сильное похолодание идет в Украину - стало известно, где влупит +10 и будут лить дожди. Погода в Чернигове будет самой прохладной. Там днем температура воздуха опустится до +19 градусов.

Также ранее сообщалось, что погода в Украине резко изменится - синоптик назвала дату. Когда в Украине потеплеет и пройдут дожди, рассказала Наталья Птуха.

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О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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