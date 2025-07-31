Он просто демонстрирует слабость: госсекретарь США высмеял ядерные фантазии Медведева

Марко Рубио отвергает ядерные угрозы Медведева как нереальные и безосновательные в современных условиях.

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Рубио подчеркивает, что вероятность ядерного конфликта между США и Россией практически исключена / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Вкратце:

Рубио раскритиковал ядерные угрозы Медведева как бессмысленные

США не верят в способность России вести полномасштабную войну

Ядерная война между РФ и США, по словам Рубио, маловероятна

Государственный секретарь США Марко Рубио резко отреагировал на угрозы ядерной войной со стороны заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева. По его словам, подобные заявления не имеют реального веса, ведь Россия не смогла бы противостоять даже европейским странам, не говоря уже о Соединенных Штатах, передает Fox News.

Реакция Марко Рубио на ядерные угрозы Медведева

Рубио подчеркнул, что ядерная война между США и Россией - это "непостижимая вещь", и она вряд ли когда-то произойдет.

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"Я не думаю, что есть сомнения, что обычными военными возможностями россияне не смогли бы противостоять Соединенным Штатам или, честно говоря, многим странам Европы, если на то пошло. Я думаю, что им было бы трудно", - заявил он.

Риски эскалации

По словам госсекретаря, в США не боятся полномасштабной войны с Россией, больше беспокоят случайные столкновения или ошибки, которые теоретически могут привести к эскалации с использованием ядерного оружия. Однако, Рубио убежден, что россияне не решатся пойти на такие шаги.

"Поскольку россияне не очень хорошо владеют обычным оружием, им почти неизменно придется полагаться на какие-то другие средства, такие как тактическое ядерное оружие на поле боя. Так что вы бы волновались по этому поводу. Но нам даже не стоит об этом думать, потому что это не является правдоподобным или, честно говоря, невозможным ни для одной из сторон", - резюмировал Марко Рубио.

Оценка военного эксперта Олега Жданова

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает маловероятным, что российский диктатор применит ядерное оружие против Украины. В интервью Главреду он отметил, что "ящик Пандоры вряд ли кто-то рискнет открыть".

"Путин хочет завоевать Украину, а не получить в свое распоряжение ядерную помойку", - добавил Жданов.

Эксперт также отметил, что Европа не готова мириться с последствиями такого шага, ведь радиоактивное облако может накрыть не только запад, но и саму Москву.

Трамп поставил Путину ультиматум - что известно

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает провести встречу с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. В то же время он предупредил Кремль, что Вашингтон может не ждать обещанных 50 дней для введения жестких санкций против России и ее экономических партнеров.

А уже 28 июля Дональд Трамп заявил, что сокращает свой 50-дневный ультиматум Владимиру Путину о прекращении войны, поскольку "уже знает ответ". Он выразил разочарование действиями Путина, в частности ракетными ударами РФ по украинским городам, и установил новый срок - 10-12 дней от 28 июля.

Дмитрий Медведев резко отреагировал на заявление Трампа, который предложил оставить Путину 10-12 дней для достижения мирного соглашения с Украиной. Медведев пригрозил Соединенным Штатам войной.

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Об источнике: Fox News Fox News Channel - американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал рекламирует себя как тот, что нейтрально освещает события. Однако, канал придерживается консервативной ориентации, близок к Республиканской партии США

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