Почему Украина не должна стать членом Евросоюза: Сийярто сделал неожиданное заявление

Вкратце:
- Глава МИД Венгрии выступил против вступления Украины в ЕС
- Сийярто заявил, что это якобы ослабит Евросоюз
- Министр раскритиковал финансирование Украины из средств ЕС
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не поддерживает членство Украины в Европейском Союзе. Об этом он сказал в эфире CNN.
По мнению венгерского чиновника, новые члены должны укреплять ЕС, а не ослаблять его. Сийярто считает, что из-за войны на территории Украины ее вступление в ЕС является рискованным.
"Украина точно не сделает Европейский Союз сильнее, наоборот. Страна, которая ведет войну, импортирует саму войну в Европейский Союз, чего мы не хотим. Текущее состояние Украины практически ослабит Европейский Союз", - заявил министр.
Также глава МИД Венгрии выразил несогласие с финансовой поддержкой Киева со стороны ЕС. Он считает, что средства венгерских налогоплательщиков не должны направляться на помощь Украине.
"Что касается нас, мы не хотим, чтобы деньги венгерских налогоплательщиков поступали в Украину... При нынешних обстоятельствах мы точно не поддерживаем вступление Украины в Европейский Союз", - добавил он.
Вступление Украины в Европейский Союз - новости
Напомним, Главред писал, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что переговорные кластеры по вступлению Украины в ЕС будут официально открыты в ближайшие месяцы.
Кроме того, венгерская сторона перенесла запланированные переговоры с Украиной, которые касаются нацменьшинств. Консультации между делегациями должны были состояться в понедельник, 12 мая.
Накануне также президент Украины Владимир Зеленский на фоне проведенного в Венгрии голосования по поддержке вступления Украины в Евросоюз заявил, что Виктор Орбан пытается втянуть Украину в выборы в своей стране и блокирует ее в ЕС.
Читайте также:
- За кулисами 50 дней: в Госдепе раскрыли, подает ли РФ "сигналы" к дипломатии
- Зеленский ударил новыми санкциями: в списке - громкие фамилии, детали
- Ликвидация агрессивного соседа: экс-депутат Госдумы назвал сценарий для России
Об источнике: CNN
CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей.
Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также заграницей находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более чем 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред