Почему Украина не должна стать членом Евросоюза: Сийярто сделал неожиданное заявление

Венгрия отказывается поддерживать вступление Украины в ЕС из-за угрозы для стабильности блока.

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Сийярто предупреждает, что членство Украины импортирует войну в ЕС и ослабит объединение / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Вкратце:

Глава МИД Венгрии выступил против вступления Украины в ЕС

Сийярто заявил, что это якобы ослабит Евросоюз

Министр раскритиковал финансирование Украины из средств ЕС

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не поддерживает членство Украины в Европейском Союзе. Об этом он сказал в эфире CNN.

По мнению венгерского чиновника, новые члены должны укреплять ЕС, а не ослаблять его. Сийярто считает, что из-за войны на территории Украины ее вступление в ЕС является рискованным.

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"Украина точно не сделает Европейский Союз сильнее, наоборот. Страна, которая ведет войну, импортирует саму войну в Европейский Союз, чего мы не хотим. Текущее состояние Украины практически ослабит Европейский Союз", - заявил министр.

Также глава МИД Венгрии выразил несогласие с финансовой поддержкой Киева со стороны ЕС. Он считает, что средства венгерских налогоплательщиков не должны направляться на помощь Украине.

"Что касается нас, мы не хотим, чтобы деньги венгерских налогоплательщиков поступали в Украину... При нынешних обстоятельствах мы точно не поддерживаем вступление Украины в Европейский Союз", - добавил он.

Вступление Украины в Европейский Союз - новости

Напомним, Главред писал, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что переговорные кластеры по вступлению Украины в ЕС будут официально открыты в ближайшие месяцы.

Кроме того, венгерская сторона перенесла запланированные переговоры с Украиной, которые касаются нацменьшинств. Консультации между делегациями должны были состояться в понедельник, 12 мая.

Накануне также президент Украины Владимир Зеленский на фоне проведенного в Венгрии голосования по поддержке вступления Украины в Евросоюз заявил, что Виктор Орбан пытается втянуть Украину в выборы в своей стране и блокирует ее в ЕС.

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Об источнике: CNN CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей. Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также заграницей находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более чем 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

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