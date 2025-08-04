Посол США в НАТО пообещал хорошие новости для Украины и жестко высказался о Путине

Уитакер считает, что Путин не хочет соперничать с армией США, которая сейчас является "самой мощной в мире".

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Посол США в НАТО анонсировал скорые поставки современного оружия для Украины / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот с YouTube, x.com/DeptofDefense

Ключевые тезисы Уитакера:

Несколько стран НАТО могут объявить о финансировании закупки оружия для Украины

Инициатива координируется по поручению президента Дональда Трампа

Невозможно понять мысли Путина, потому что они больны

В ближайшее время сразу несколько стран НАТО могут объявить о выделении средств на закупку американского оружия для нужд украинской армии. Об этом сообщил посол США в НАТО Мэтью Уитакер в эфире телеканала Newsmax.

По словам Уитакера, несколько недель назад президент США Дональд Трамп поручил ему координировать продажу современного американского оружия союзникам по Альянсу. Главная цель - чтобы это оружие как можно скорее попало в Украину.

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"В ближайшие недели мы достигнем значительных результатов, работая над этим вопросом с людьми, которые фактически занимаются перевозкой грузов. Я думаю, вы знаете, что мы имеем в виду важное, современное, самое современное оружие, которое мы будем продавать нашим европейским союзникам и которые будут использоваться на передовой в Украине", - отметил Уитакер.

Он подчеркнул, что важнейшей задачей остается остановка убийств на украинской земле. Также дипломат выразил мнение, что кремлевский лидер Владимир Путин не хочет иметь дело с армией США, которая сегодня, по словам Уитакера, является "самой мощной в мире".

"Невозможно понять, что происходит в голове Владимира Путина, потому что это что-то больное, искривленное и, вероятно, нелогичное", - добавил Уитакер.

Новый механизм оказания помощи Украине

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что США и НАТО официально начали новый инструмент поддержки Украины - инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

PURL предусматривает, что страны-члены НАТО и другие партнеры смогут финансировать поставки американского вооружения, боеприпасов и технологий для Украины через систему добровольных взносов. Таким образом, государства, которые не имеют собственных запасов оружия или не могут передать его напрямую, смогут присоединиться к укреплению обороноспособности ВСУ с помощью взносов в этот механизм.

Инициатива реализуется в рамках договоренностей, достигнутых между президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом США Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте.

Военная помощь - новости Украины

Как сообщал Главред, министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс 4 августа объявил о новом пакете военной помощи Украине на 500 млн евро. В него войдут ракеты и комплектующие к системам ПВО Patriot.

24 июля стало известно, что США согласовали два новых пакета военной помощи Украине на более 330 млн долларов. Первый пакет, ориентированный на нужды противовоздушной обороны, а второй предназначен для технического обслуживания и ремонта самоходных гаубиц M109.

Кроме того, правительство Германии одобрило бюджетный проект с выделением 8,3 млрд евро на поддержку Украины в 2025 году.

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Об источнике: Newsmax Newsmax, Inc. (или Newsmax.com, ранее известная как NewsMax) - американская компания, занимающаяся кабельными новостями, политическими комментариями и цифровыми медиа, основанная Кристофером Радди в 1998 году. Его по-разному описывают как консервативный, правый и ультраправый. Newsmax запустил Newsmax TV в июне 2014 года для 35 миллионов абонентов спутникового телевидения через DirecTV и Dish Network. По состоянию на май 2019 года сеть утверждала, что охватывает около 70 миллионов домохозяйств через кабельное телевидение. Средняя недельная аудитория Newsmax TV составляла 319 000 человек по состоянию на апрель 2025 года.

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