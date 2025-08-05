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Следующая жертва Кремля: неожиданный прогноз новой войны в Европе

Алексей Тесля
5 августа 2025, 03:05
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Россия может разыграть "гибридный" сценарий со странами бывшего СССР, не исключает Александр Коваленко.
войска РФ, Коваленко
/ коллаж: Главред, фото: Facebook А. Коваленко, ua.depositphotos.com

Главное из заявлений Коваленко:

  • Есть угроза со стороны РФ для многих стран Европы
  • РФ может попытаться прокладывать Сувалкский коридор

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко прокомментировал вопрос о том, какая страна может стать следующей после Украины жертвой Кремля.

"Это может быть любая страна, с которой граничит РФ. Это может быть даже шведский остров Готланд, который россияне называют своим "сакральным островом": из Калининградской области они могут осуществить высадку морского десанта и взять остров под контроль, хотя там есть шведские войска, но готовы ли они к неожиданной высадке десанта российских морпехов – вопрос", - подчеркнул он в интервью Главреду.

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В то же время эксперт не исключает, что есть угроза со стороны РФ для Финляндии, Швеции и Норвегии, то есть стран Скандинавии. При этом страны Балтии, то есть Литва, Латвия и Эстония, а также Польша – тоже в зоне риска.

"Если РФ будет прокладывать Сувалкский коридор, он пройдет не только по территории Литвы, но и Польши (около 70 км). Причем коридор пойдет не только по границе Польши и Литвы: это не дорога, а прорыв, вокруг которого будут формироваться правый и левый фланги шириной 15-30 км каждый, то есть ширина коридора может составить 40-60 км, а то и больше, если россияне войдут во вкус. Это будет расширение до самого города Сувалки, то есть будет захвачена большая территория Литвы", - предупредил он.

Собеседник не исключает, что Россия может разыграть "гибридный" сценарий со странами бывшего СССР. Кремль может прибегнуть к различным сценариям для поднятия авторитета внутри РФ, а также укрепления позиций в переговорах с Украиной.

"Так же Россия может действовать в Африке, где у нее достаточно стабильные позиции в ЦАР, Мозамбике, Буркина-Фасо и др. Так же – и в бывших советских республиках, где Россия до сих пор имеет большие агентурные сети, поэтому способна устраивать "гибридные" сценарии в приграничных районах", - добавил Коваленко.

Путин может начать новую войну в Европе

Россия может попытаться провести своеобразную "проверку на прочность" — испытать, насколько реально действует статья 5 Североатлантического договора, предусматривающая коллективную защиту. Это может быть попыткой выяснить, действительно ли союзники по НАТО готовы выполнять свои обязательства.

Хотя на восточных рубежах альянса уже размещены подразделения стран-членов, их численность пока недостаточна, чтобы надёжно сдержать возможную агрессию со стороны России.

Смотрите видео - интервью Александра Коваленко:

Как сообщал Главред, РФ отработала нападение на страны НАТО. Москва, вероятно, будет стремиться выйти к границам Туркуского договора 1743 года, утверждает финское издание.

Ситуация на фронте и действия агрессора России указывают на то, что Кремль не настроен на переговоры с Украиной и установление длительного мира. Москва формирует новые военные дивизии, усиливает сотрудничество с КНДР и демонстрирует подготовку к потенциальному конфликту с НАТО, считают аналитики американского Института изучения войны.

Европа готовится к войне с Россией. И как бы РФ не хорохорилась, в этой войне она столкнется с тем, к чему не будет готова, считает журналист, писатель и публицист Александр Сотник.

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О персоне: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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