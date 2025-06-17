Путин может начать новое "СВО" в Европе: появился неожиданный прогноз

На восточном фланге НАТО присутствуют иностранные подразделения союзников, однако они не слишком многочисленны.

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/ Коллаж: Главред, фото: пресс-центр НАТО, МО РФ

Главное из заявлений Горбача:

Кремль не заинтересован в прямой войне с НАТО

РФ может попытаться произвести гибридную агрессию в Эстонии

России не обязательно штурмовать Сувалкский коридор

Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач прокомментировал вопрос вероятности агрессии РФ против одной из стран Европы.

"Кремль не заинтересован в прямой войне с НАТО. Его главная цель - продемонстрировать слабость Альянса", - подчеркнул он в интервью Главреду.

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Эксперт не исключает, что для этого Россия может прибегнуть к определенному "тесту" - проверке дееспособности пятой статьи Североатлантического договора. Он говорит, что Кремль хочет проверить, будет ли применен этот принцип коллективной безопасности.

"Чтобы выиграть информационную войну или продемонстрировать неэффективность НАТО, России не обязательно штурмовать Сувалкский коридор. Ведь это была бы откровенная и прямая агрессия - полномасштабные боевые действия. В таком случае Литва и Польша неизбежно защищались бы и обратились бы к своим союзникам, которые уже сейчас размещены на их территории", - считает аналитик.

Он напомнил, что на всем восточном фланге НАТО присутствуют иностранные подразделения союзников, однако они не слишком многочисленны, чтобы прямо и гарантированно остановить возможное российское наступление.

"Именно поэтому, по моему мнению, более реалистичным сценарием является не прямое наступление, скажем, через Сувалкский коридор или из Беларуси, а попытка гибридной агрессии, например, в Эстонии. Там есть город Нарва, где около 80% населения составляют выходцы из России - не просто русскоязычные, а преимущественно этнические русские. Конечно, многие из них являются лояльными гражданами Эстонской Республики. Но Кремль это не остановит: они всех их объявят "русскоязычным населением", которое нужно "защищать от эстонизации" или "ассимиляции". Я, конечно, преувеличиваю, но в российской риторике возможно что угодно", - предупреждает собеседник.

/ Инфографика: Главред

Он не исключает, что РФ попробует проникнуть "зелеными человечками" без российских шевронов на территорию Эстонии "с целью защиты" и для того, чтобы поднять какое-то пророссийское восстание.

"Как это уже было в случае с Украиной: мол, "сами виноваты, спровоцировали", - "Зачем они заставляли русских изучать эстонский язык?" и подобные нарративы. И это будет означать, что пятая статья не действует, а НАТО не функционально. Это станет триумфом России - ее победой в длительной войне, которую она ведет с 2014 года с целью дискредитации Запада. Это война-реванш за поражение в Холодной войне и возвращение ей доминирующей роли в мире", - добавил Горбач.

Смотрите видео - интервью Владимира Горбача:

Как сообщал Главред, РФ отработала нападение на страны НАТО. Москва, вероятно, будет стремиться выйти к границам Туркуского договора 1743 года, утверждает финское издание.

Ситуация на фронте и действия агрессора России указывают на то, что Кремль не настроен на переговоры с Украиной и установление длительного мира. Москва формирует новые военные дивизии, усиливает сотрудничество с КНДР и демонстрирует подготовку к потенциальному конфликту с НАТО, считают аналитики американского Института изучения войны.

Европа готовится к войне с Россией. И как бы РФ не хорохорилась, в этой войне она столкнется с тем, к чему не будет готова, считает журналист, писатель и публицист Александр Сотник.

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Кто такой Владимир Горбач Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины. Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

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