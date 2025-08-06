Вероятные сроки завершения войны в Украине: сценарий с обвалом экономики РФ

Важное из заявлений Новака:
- Российская экономика не может устоять и уже шатается
- Прежде всего своим обвалом отреагирует российский рубль
Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак прокомментировал способность страны-агрессора РФ к продолжению боевых действий в случае введения новых западных санкций.
"Российская экономика уже не может устоять и уже шатается на своих "глиняных ногах", - подчеркнул он в комментарии Главреду.
Эксперт не исключает, что прежде всего своим обвалом отреагирует российский рубль, а также курс акций российских компаний.
"Если в этих обстоятельствах значительно усилится общее санкционное давление и целевое, в частности против российской нефти, а параллельно будет происходить усиление ВСУ, развитие негативных экономических процессов в России значительно ускорится. С другой стороны, в разы сократятся возможности федерального и региональных российских бюджетов осуществлять социальные расходы", - уверен он.
В то же время собеседник также спрогнозировал возможность РФ продолжать войну при действии новых санкций.
"Если после 8 августа по России США и Евросоюз нанесут мощный санкционный удар, как и анонсируется, то для РФ отсчет будет идти не на годы, а на месяцы", - добавил Новак.
Прогноз завершения войны: мнение эксперта
Военный аналитик и полковник запаса ВСУ Олег Жданов в разговоре с Главредом высказался о возможном завершении войны в Украине.
Он отметил, что президенту США Дональду Трампу не принципиален итог этого конфликта — для него главное, чтобы вооруженное противостояние просто прекратилось.
"Трампу нужно добиться лишь прекращения огня — и этого будет достаточно, чтобы он мог претендовать на Нобелевскую премию мира", — заявил Жданов.
Прогнозы завершения войны - новости по теме
Ранее у Зеленского дали тревожный прогноз по срокам окончания войны. Практически ничто не указывает на возможность скорого окончания войны в Украине, считает Ирина Верещук.
Напомним, генерал США ранее назвал условие, при котором РФ признает поражение. Генерал Кларк указывает на необходимость наращивания оборонного производства и усиления санкций для достижения мира в Украине.
Как сообщал Главред, страны Балтии опасаются окончания войны в Украине. Эстония, Латвия и Литва обеспокоены тем, что Москва не остановится на Украине.
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О персоне: Андрей Новак
Андрей Новак – украинский экономист, ученый, общественный деятель, автор книги "Как поднять украинскую экономику", кандидат экономических наук. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины, в 2011-м – был избран проректором Европейского университета. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины, пишет Википедия.
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