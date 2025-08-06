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"Это надолго": у Зеленского дали тревожный прогноз по срокам окончания войны

Алексей Тесля
6 августа 2025, 09:20
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Практически ничто не указывает на возможность скорого окончания войны в Украине, считает Ирина Верещук.
Верещук
Ирина Верещук прокомментировала вероятность завершения войны / Коллаж: Главред, фото: 21 ОМБр, Facebook И.Верещук

Главное из заявлений Верещук:

  • Нет признаков скорого окончания войны в Украине
  • Смещение фокуса с войны на "не войну" демобилизирует общество

Война России против Украины завершится еще нескоро, заявила заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук.

"Мы все равно до сих пор не совсем принимаем, что эта война надолго", - написала она в соцсети Facebook.

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По ее мнению, практически ничто не указывает на возможность скорого окончания войны в Украине.

"Мы все равно ведем себя так, как будто она должна скоро закончиться: кто-то придет и закончит ее, или случится что-то такое, из-за чего война возьмет и закончится. Рассуждаем о послевоенных или вневоенных политических и экономических вещах. Хотя никто и ничто реально не указывает на близкое завершение войны", - отметила она.

Вместе с тем представитель Офиса президента уверена в том, что подобное отрицание реальности опасно.

"Такое смещение фокуса с войны на "не войну" демобилизирует общество и государство, что уменьшает наши шансы победить в затяжной войне на выносливость. А вот если мы прямо посмотрим в глаза реальности и настроимся на долгую войну, она завершится быстрее и выгоднее для нас", - подчеркнула она.

В то же время Верещук подчеркнула, что речь идет о том, насколько сильно и насколько долго мы можем фокусировать ресурсы нации на войне.

"Это тот случай, когда выносливость означает победу", - резюмировала она.

Мнение эксперта

Руководитель Комитета экономистов Украины Андрей Новак, отвечая на вопрос о возможной продолжительности войны, развязанной РФ, выразил мнение, что, несмотря на заявления российской стороны о готовности вести боевые действия "бесконечно", на практике их ресурсы исчерпаются уже к концу 2025 года или максимум — к середине 2026-го.

Ранее сообщалось о том, что страны Балтии опасаются окончания войны в Украине. Эстония, Латвия и Литва обеспокоены тем, что Москва не остановится на Украине.

Напомним, ранее было названо ключевое условие переговоров об окончании войны. Ключевым является вопрос о том, какие реальные гарантии безопасности должна получить Украина.

Как сообщал Главред, ранее Костенко объяснил, что может гарантировать безопасность ЕС. Страны с ядерным статусом фактически прекратили получать военные угрозы со стороны потенциальных агрессоров.

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О персоне: Ирина Верещук

Ирина Андреевна Верещук, до брака - Луцик (30 ноября 1979, Рава-Русская, Львовская область) - украинский политический и государственный деятель, заместитель главы Офиса президента, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины 2021-2024 гг. Народный депутат Украины IX созыва от партии Слуга народа (29 августа 2019 - 4 ноября 2021). Представляла Правительство в ВРУ с 4 сентября по 15 ноября 2019-го, была городским головой Равы-Русской (2010-2015). Кандидат на должность городского головы Киева от партии "Слуга народа" на местных выборах 2020 года.

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