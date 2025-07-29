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"Трампу плевать": Жданов раскрыл тревожный сценарий завершения войны в Украине

Алексей Тесля
29 июля 2025, 02:05
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Президенту США Дональду Трампу не важно, с каким результатом завершиться война, считает Олег Жданов.
Дональд Трамп, Олег Жданов, украинские военные
/ Коллаж: Главред, фото: скрин, УНИАН, 56 ОМБр

Важное из заявлений Жданова:

  • Трампу не важно, с каким результатом завершиться война
  • Задача Трампа – простая остановка боевых действий

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов прокомментировал вероятность завершения войны в Украине.

Как подчеркнул он в интервью Главреду, президенту США Дональду Трампу не важно, с каким результатом завершиться война.

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"Кстати, тут еще одна собака зарыта: Трампу не нужен выигрыш, ему плевать, как закончится война", - отметил эксперт.

Он убежден в том, что главная задача Трампа – простая остановка боевых действий.

"Ему нужно, чтобы просто прекратили стрелять, – и тогда он пойдет за Нобелевской премией мира", - добавил Жданов.

Ультиматум Трампа РФ - новости по теме

Ранее Трамп заявил о том, что сократит свой 50-дневный ультиматум российскому диктатору Владимиру Путину, который он давал для согласования условий перемирия. Позднее он добавил, что устанавливает новый срок для России по окончанию войны в Украине. Трамп заявил, что у РФ есть 10-12 дней.

Как сообщал Главред, ранее Трамп заявил, что ожидает встречи с Путиным и Зеленским, и предупредил Россию: США могут не ждать 50 дней, чтобы ввести жесткие санкции против РФ и ее экономических партнеров.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп намерен остановить войну России против Украины через силу, считает спикер Палаты представителей Майк Джонсон. По мнению Джонсона, усилия Запада могут быть эффективными.

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О персоне: Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.

С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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