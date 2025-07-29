"Трампу плевать": Жданов раскрыл тревожный сценарий завершения войны в Украине

Президенту США Дональду Трампу не важно, с каким результатом завершиться война, считает Олег Жданов.

https://glavred.info/ukraine/trampu-plevat-zhdanov-raskryl-trevozhnyy-scenariy-zaversheniya-voyny-v-ukraine-10685207.html Ссылка скопирована

/ Коллаж: Главред, фото: скрин, УНИАН, 56 ОМБр

Важное из заявлений Жданова:

Трампу не важно, с каким результатом завершиться война

Задача Трампа – простая остановка боевых действий

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов прокомментировал вероятность завершения войны в Украине.

Как подчеркнул он в интервью Главреду, президенту США Дональду Трампу не важно, с каким результатом завершиться война.

видео дня

"Кстати, тут еще одна собака зарыта: Трампу не нужен выигрыш, ему плевать, как закончится война", - отметил эксперт.

Он убежден в том, что главная задача Трампа – простая остановка боевых действий.

"Ему нужно, чтобы просто прекратили стрелять, – и тогда он пойдет за Нобелевской премией мира", - добавил Жданов.

Ультиматум Трампа РФ - новости по теме

Ранее Трамп заявил о том, что сократит свой 50-дневный ультиматум российскому диктатору Владимиру Путину, который он давал для согласования условий перемирия. Позднее он добавил, что устанавливает новый срок для России по окончанию войны в Украине. Трамп заявил, что у РФ есть 10-12 дней.

Как сообщал Главред, ранее Трамп заявил, что ожидает встречи с Путиным и Зеленским, и предупредил Россию: США могут не ждать 50 дней, чтобы ввести жесткие санкции против РФ и ее экономических партнеров.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп намерен остановить войну России против Украины через силу, считает спикер Палаты представителей Майк Джонсон. По мнению Джонсона, усилия Запада могут быть эффективными.

Другие новости:

О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред