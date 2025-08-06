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США решились давить на Россию, у Трампа лопнуло терпение - экономист

Анна Косик
6 августа 2025, 11:16
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Несоответствие слов и действий кремлевского диктатора склонили Трампа на другую сторону.
Трамп, санкции
Трамп прибегнул к санкционному давлению, но пока не на Россию / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, ua.depositphotos.com

Что сказал Новак:

  • Трамп перестал верить в слова Путина
  • Первый санкционный удар США нанесли нестандартно
  • США пока не рискуют "атаковать" санкциями Китай

Президент США Дональд Трамп озвучил стране-агрессору России более жесткий дедлайн и послал "первую санкционную ласточку" для покупателей энергоносителей РФ. Об этом в интервью Главреду рассказал председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

По его словам, такое решение он принял по нескольким причинам. Одна из них - эмоциональность. Трамп сначала надеялся решить вопрос с Россией легким путем - переговоров с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

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Несколько месяцев подряд продолжались разговоры Трампа и Путина, однако результата от этого не было. Даже наоборот - боевые действия только усиливались, как и обстрелы мирных городов Украины.

"Чаша терпения Трампа наполнилась до краев и "вышла из берегов". Прежде всего это произошло под влиянием окружения Трампа в администрации и Республиканской партии США, которое неоднократно указывало ему, что Путин водит его за нос. Плюс он много раз слышал аналогичную оценку со стороны американских медиа, а также лидеров других стран демократического мира, в том числе и членов НАТО", - отметил Новак.

В результате терпению Трампа пришел конец и он изменил свой стиль общения с Россией. Теперь президент США не дает отсрочки Путину и вводит санкции.

"Санкции почему-то не против самой России в виде закона Грэма, а против страны, которая является вторым по величине покупателем российской нефти - Индии. Крупнейший покупатель российской - это Китай, который покупает около трети российской нефти. Зато Индия покупает четверть нефти РФ. Очевидно, пока Трамп не хочет "бить горшки" с Китаем, поэтому обложил пошлиной второго крупнейшего покупателя российских энергоносителей - Индию", - пояснил экономист.

Какое влияние оказывают санкции на Россию?
Какое влияние оказывают санкции на Россию / Инфографика: Главред

Санкции США - последние новости

Напомним, пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о дедлайне 10 дней по санкциям. В РФ заявили, что Москва якобы выработала "определенный иммунитет".

Ранее постпред США при НАТО Мэтью Уитакер выразил мнение, что вторичные санкции для покупателей российской нефти являются "очевидным шагом" для прекращения развязанной РФ полномасштабной войны против Украины.

Накануне, как писал Главред, Дональд Трамп предупредил - если Россия не согласится на прекращение огня по истечении установленного срока, то Кремль ожидают санкции.

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О персоне: Андрей Новак

Андрей Новак - украинский экономист, ученый, общественный деятель, автор книги "Как поднять украинскую экономику", кандидат экономических наук. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины, в 2011-м - был избран проректором Европейского университета. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины, пишет Википедия.

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