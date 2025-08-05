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Двойной удар за поддержку войны РФ: Китай и Индия под угрозой мощных санкций

Алексей Тесля
5 августа 2025, 11:48
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Евросоюз планирует добиться введения ограничительных мер против Китая за его скрытую поддержку РФ.
США, Китай
США готовят санкции за поддержку РФ в войне / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, ua.depositphotos.com

Главное:

  • Вторичные санкции для покупателей российской нефти являются "очевидным шагом"
  • Евросоюз планирует добиться введения ограничительных мер против Китая

Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер высказал мнение, что вторичные санкции для покупателей российской нефти являются "очевидным шагом" для прекращения развязанной РФ полномасштабной войны против Украины.

"Безусловно, не может быть решения проблемы на поле боя, дипломатическое является единственным. И президент Трамп создает условия для того, чтобы Россия села за стол переговоров", - сказал он в интервью Bloomberg.

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Уитакер отметил, что, по его мнению, вторичные санкции, "которые коснутся тех, кто, покупая российскую нефть, платит за эту войну (Китай, Индия, Бразилия), являются очевидным шагом для того, чтобы ее прекратить".

ЕС готовит санкции против Китая

Евросоюз планирует добиться введения ограничительных мер против Китая за его скрытую поддержку Москвы в военных действиях против Украины, сообщило издание Politico со ссылкой на источник в европейской дипломатии.

Инициатива обострилась после июльского расследования агентства Reuters, согласно которому Россия получила китайские двигатели для беспилотников тайным путём для обхода санкций.

Публикация вызвала обеспокоенность в Брюсселе. Пятнадцать стран ЕС направили Пекину запросы относительно этих поставок, однако Китай либо отверг свою причастность, либо проигнорировал обращение.

"Репортаж подтвердил уже имеющиеся у нас данные — Китай всё активнее вовлечён, как по объёму, так и по уровню. Без его помощи война выглядела бы совершенно иначе", — заявил европейский дипломат.

По его словам, Брюссель был осведомлён о фактах передачи китайских дронов и до публикации в СМИ. "После августа мы будем настаивать на санкциях", — подчеркнул он.

Дипломат также добавил, что ЕС должен использовать своё экономическое влияние: "Мы открыты к диалогу, но и к конкретным шагам тоже".

Какое влияние оказывают санкции на Россию?
Какое влияние оказывают санкции на Россию / Главред - инфографика

Новые санкции США: мнение эксперта

Политолог Владимир Фесенко в своей колонке на Главреде отметил, что Владимир Путин вряд ли примет ультимативные условия Дональда Трампа, однако не исключает закрытого формата переговоров с ним.

"Судя по всему, кулуарные контакты уже стартовали. Об этом, в частности, говорит заявление Трампа о визите Уиткоффа в Москву. Однако, учитывая жёсткую позицию Путина и то, что его прежние требования остаются неизменными, можно предположить: до конца года существенного прогресса в переговорах не произойдёт", — заявил Фесенко.

Тем не менее, эксперт сомневается, что в ближайшее время Запад введёт какие-либо жёсткие санкции против России.

Санкции - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что Украина ударила санкциями по теневому флоту России. Под санкции попали компании, которые перевозят нефть по морю, занимаются логистикой и обслуживанием танкерного флота.

Напомним, ранее Дональд Трамп высказался о том, подействуют ли новые санкции на РФ. Россия может избежать санкций. Президент США сказал, что нужно сделать для этого.

Как сообщал Главред, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 28 июля изменил условие ультиматума Кремлю. В частности, он заявил, что если через 10-12 дней Москва не заключит мир с Киевом, экономических партнеров России ожидают вторичные санкции.

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Об источнике: Politico

Politico (изначально известная как The Politico) - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния.

Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и ​​на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия.

Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.
В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE.

Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider.

Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Данный проект – совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer.

Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания – события в Европе и политика ЕС. Считается одним из наиболее влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

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