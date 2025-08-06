Кремль заплатит высокую цену: в FT узнали, что будет, если Путин не согласится на мир

Дональд Трамп все больше раздражен из-за Путина, поскольку Кремль игнорирует все мирные предложения.

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Трамп все больше злится на Путина / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Кратко:

Трамп раздражен из-за Путина

США могут ввести санкции против теневого флота РФ

Пока что все ждут результатов визита Уиткоффа в Москву

Если Кремль не пойдет на перемирие в установленный Дональдом Трампом срок, который истекает уже 8 августа, Москва заплатит "высокую цену". В частности, администрация президента США рассматривает возможность введения санкций против российского "теневого флота".

Как пишет издание Financial Times со ссылкой на несколько источников из Белого дома, санкции США против российского "теневого флота", если администрация действующего президента их введет, станут первым примером новых ограничений, введенных Америкой против России с момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

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"Теневой флот" России — сеть устаревших танкеров, которую использует Кремль для обхода санкций. Именно он позволил России поставлять нефть по более дорогой стоимости, чем предусматривает установленный "Большой семеркой" предел в 60 долларов за баррель. Преимущественно таким образом Кремль поставлял нефть в Китай и Индию.

Издание отмечает, что, вероятно, администрация Трампа в этом вопросе руководствуется опытом экс-президента США Джо Байдена. Чиновники из его администрации в 2024 году пришли к выводу, что внесение в санкционный перечень отдельных судов имеет смысл, поскольку приносит результаты: страны, которые покупали российскую нефть, отказывались от сотрудничества с теми, кто попадал под санкции. В результате ЕС и Великобритания переняли эту практику.

FT отмечает, что Трамп все больше раздражен из-за Путина, поскольку Кремль игнорирует все предложения к миру с Украиной. В связи с этим Москва может заплатить высокую цену, если откажется от мирных переговоров.

Пока же все зависит от того, с чем вернется из Москвы спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф.

"Если он вернется с пустыми руками, совсем без ничего, Трамп разозлится", — отметили источники издания.

Санкции против России / Инфографика: Главред

Как Трамп накажет Путина после завершения дедлайна - мнение эксперта

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак считает, что после окончания дедлайна США могут активировать несколько мощных инструментов влияния, которые могут значительно усилить давление на Кремль.

У США есть три инструмента:

значительное увеличение поставок оружия для Вооруженных Сил Украины;

введение санкций, предусмотренных в законопроекте Грэма-Блюменталя. Это серьезно повлияет и на американскую санкционную политику, и подтолкнет к более жесткой санкционной политике Евросоюз;

введение целевых санкций против стран и компаний, которые покупают российскую нефть. Ограничение на импорт российских энергоресурсов заставит Москву потерять ключевые источники доходов.

Визит Уиткоффа в Москву - что известно

Как писал Главред, специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф прилетел в Москву рано утром в среду, 6 августа.

Официальные лица в Вашингтоне предоставили мало подробностей о графике Уиткоффа в РФ.

Ожидается, что в ходе визита он встретится с различными российскими официальными лицами, включая потенциальные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

4 августа президент США Дональд Трамп сказал, каким будет послание Уиткоффа россиянам и может ли РФ что-то сделать, чтобы избежать санкций.

"Нам нужно заключить соглашение, согласно которому перестанут гибнуть люди", - сказал президент США.

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Об источнике: Financial Times Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

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