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"Врагу будет очень трудно": командующий ДШВ сказал, что ждет россиян на Сумщине

Виталий Кирсанов
6 августа 2025, 11:45
1179
В Сумской области проводится активная работа по обустройству фортификаций.
В ДШВ готовят сразу два сюрприза армии РФ
В ДШВ готовят сразу два сюрприза армии РФ / коллаж: Главред, фото: Википедия, 4-я ОТБ

Кратко:

  • В ДШВ готовят сразу два сюрприза армии РФ
  • По состоянию на конец июля прямой угрозы для Сум нет

В Сумской и Курской областях ситуация сейчас частично стабилизирована. В частности, населенный пункт Андреевка ВСУ уже освободили, еще один будет деоккупирован в ближайшее время. Об этом рассказал новый командующий Десантно-штурмовых войск, герой Украины Олег Апостол в интервью "Телеграфу".

По его словам, в настоящее время на этих направлениях ведется активная работа.

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В "Телеграфе" уточнили, что после записи этого интервью, военные части и подразделения Сил обороны Украины освободили поселок Кондратьевка.

"Мы постоянно работаем не только над количественной компонентой, но и над качественным ростом. Например, изменили принцип ведения огня и имеем хорошие результаты. Есть некоторые другие технологические новинки, однако не буду раскрывать их врагу. Мы же понимаем, что оккупанты будут детально изучать это интервью", - подчеркнул Апостол.

Он добавил, что сейчас готовит сразу два сюрприза армии РФ, для одного из них он уже все имеет, а для другого нужны ресурсы и время, но это планируется реализовать совсем скоро.

"Если все удастся, врагу будет очень трудно. Это касается и технологического, и инженерного улучшения наших позиций. Мы сделаем россиянам такие килл-зоны (зоны поражения, в которых личный состав не может выжить и не может их пройти, - ред.), что они будут умирать пачками. Если дойдут туда, то сегодняшние потери покажутся им минимальными", - анонсировал командующий ДШВ.

Когда у Апостола спросили, что есть угроза оккупации РФ для Сум или окружения города, он ответил: "Силы обороны Украины должны быть готовыми ко всем сценариям. Обострение на Сумском направлении - один из них. Сейчас проводится активная работа по обустройству фортификаций. Как мы уже говорили, сейчас ситуация непосредственно на линии соприкосновения частично контролируемая. Может ли враг перебросить больше резервов и активизировать здесь наступление? Безусловно".

Командующий подчеркнул, что по состоянию на конец июля прямой угрозы для Сум нет, не считая обстрелов. Если ситуация ухудшится, что гражданское население получит всю необходимую информацию для осуществления эвакуации.

"Но Силы обороны в целом, и воинские части ДШВ в частности, делают все, чтобы удержать врага как можно дальше и оттеснить к границе. Можем посмотреть на примере Покровска, что активные бои там начались еще год назад, и сразу появились прогнозы диванных "экспертов" о быстрой оккупации города. Однако ситуацию выровняли и город удержали. Покровск остается под контролем Украины, несмотря на ухудшение ситуации. Но прошел целый год, и мы понимаем, какой ценой это может произойти. Это война, и здесь динамика", - предупредил Апостол.

Командующий ДШВ подытожил, что Украина недооценила тезис "хочешь мира - готовься к войне" после обретения независимости, однако за последние 10-11 лет такой урок должен быть выучен.

"Надо постоянно вкладываться в построение и развитие Вооруженных Сил Украины, чтобы в критический момент ты мог на них рассчитывать. А не ждать, пока враг будет в километре от тебя, и только тогда думать о каких-то фортификациях и защите", - считает герой Украины.

Ситуация в Сумской области - последние новости

Как сообщал Главред, у России нет достаточно сил и средств для создания буферной зоны вдоль всей границы с Украиной, заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко. Россияне несут значительные потери, в частности, в районах Хотинской и Юнаковской общин.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ остановили продвижение врага и нанесли потери, воспользовавшись его слабостью. По словам эксперта Дмитрия Жмайло, инициатива перехвачена, а планы оккупантов по продвижению вглубь Сумщины временно сорваны.

Украинские бойцы Главного управления разведки разбили более восьми рот российских оккупантов на Сумщине, останавливая наступление врага.

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Кто такой Олег Апостол

Олег Апостол родился 17 апреля 1987 года в Ивано-Франковске. В 2008 году окончил Национальную академию сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного по специальности "Боевое применение и управление действиями подразделений аэромобильных войск".

С 2014 года принимает участие в боевых действиях на востоке Украины. Отличился в боях за Славянск, обороне Луганского аэропорта и освобождении Николаевской ТЭЦ. В 2018 году стал командиром батальона 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады. После начала полномасштабного вторжения России в 2022 году участвовал в обороне и освобождении населённых пунктов Николаевской области.

С конца 2022 года его подразделения успешно вели оборонительные и наступательные действия в Донецкой, Харьковской и Луганской областях. С августа 2024 года 95-я бригада под его командованием участвовала в операции Сил обороны Украины на территории Курской области. 29 ноября 2024 года назначен заместителем Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины. 26 февраля 2025 года ему присвоено звание бригадного генерала.

3 июня 2025 года назначен командующим Десантно-штурмовыми войсками Украины. Герой Украины.

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