Уничтожили несколько сотен оккупантов: ГУРовцы провели мощные спецоперации на Сумщине

Что известно:
- ГУР провело мощную спецоперацию на Сумщине
- Бойцы ГУР уничтожили несколько сотен оккупантов
- Украинские спецподразделения остановили наступление врага и зачистили позиции
Украинские бойцы Главного управления разведки разбили более восьми рот российских оккупантов на Сумщине, останавливая наступление врага. Видео спецоперации ГУР разлетелось в Сети.
Во время спецоперации удалось остановить наступление врага, зачистить позиции и закрепиться на них.
"Продвижение московитов - остановлено, поставки провизии и боекомплекта их группировке войск - сорвано. Согласно радиоперехватам, солдаты армии РФ, оправдываясь надуманными причинами, отказывались идти на штурм позиций в зоне ответственности "Спецподразделения Тимура", - говорится в сообщении.
Операция была проведена силами подразделений "Химера", "Юнгер", "Стугна", "Сибирский Батальон", "Аратта", "1514", "Paragon", "Art Division", "First Line", "Raven Group" и "6 отряд специальных действий". Все они входят в состав "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины.
Потери россиян составляют не менее 334 ликвидированными и более 550 ранеными. ГУРовцы опубликовали видео, на котором зафиксированы стремительные рейды в тылу оккупантов, работа артиллерии, ликвидация оккупантов и ближний стрелковый бой.
Смотрите видео со спецоперацией ГУР в Сумской области:
Ситуация в Сумской области - последние новости
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что он следит за ситуацией в Сумской области и в дальнейшем будет продолжать наблюдать за обстановкой. Во время общения с прессой в рамках поездки во Флориду журналист рассказал Трампу, что российские оккупанты собрали вблизи Сум 50 тысяч своих военных, и спросил, какими будут действия президента США, если РФ начнет наступление.
Как сообщал Главред, у России нет достаточно сил и средств для создания буферной зоны вдоль всей границы с Украиной, заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко. Россияне несут значительные потери, в частности, в районах Хотинской и Юнаковской общин.
Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ остановили продвижение врага и нанесли потери, воспользовавшись его слабостью. По словам эксперта Дмитрия Жмайло, инициатива перехвачена, а планы оккупантов по продвижению вглубь Сумщины временно сорваны.
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Об источнике: ГУР
Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.
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