Уничтожили несколько сотен оккупантов: ГУРовцы провели мощные спецоперации на Сумщине

Украинские бойцы смогли выбить врага с позиций, зачистить их и закрепиться.

https://glavred.info/war/unichtozhili-neskolko-soten-okkupantov-gurovcy-proveli-moshchnye-specoperacii-na-sumshchine-10687268.html Ссылка скопирована

ГУРовцы провели спецоперацию по уничтожению врага / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Что известно:

ГУР провело мощную спецоперацию на Сумщине

Бойцы ГУР уничтожили несколько сотен оккупантов

Украинские спецподразделения остановили наступление врага и зачистили позиции

Украинские бойцы Главного управления разведки разбили более восьми рот российских оккупантов на Сумщине, останавливая наступление врага. Видео спецоперации ГУР разлетелось в Сети.

Во время спецоперации удалось остановить наступление врага, зачистить позиции и закрепиться на них.

видео дня

"Продвижение московитов - остановлено, поставки провизии и боекомплекта их группировке войск - сорвано. Согласно радиоперехватам, солдаты армии РФ, оправдываясь надуманными причинами, отказывались идти на штурм позиций в зоне ответственности "Спецподразделения Тимура", - говорится в сообщении.

Операция была проведена силами подразделений "Химера", "Юнгер", "Стугна", "Сибирский Батальон", "Аратта", "1514", "Paragon", "Art Division", "First Line", "Raven Group" и "6 отряд специальных действий". Все они входят в состав "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины.

Потери россиян составляют не менее 334 ликвидированными и более 550 ранеными. ГУРовцы опубликовали видео, на котором зафиксированы стремительные рейды в тылу оккупантов, работа артиллерии, ликвидация оккупантов и ближний стрелковый бой.

Смотрите видео со спецоперацией ГУР в Сумской области:

ГУРовцы провели спецоперацию по уничтожению врага / фото: скриншот

Ситуация в Сумской области - последние новости

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что он следит за ситуацией в Сумской области и в дальнейшем будет продолжать наблюдать за обстановкой. Во время общения с прессой в рамках поездки во Флориду журналист рассказал Трампу, что российские оккупанты собрали вблизи Сум 50 тысяч своих военных, и спросил, какими будут действия президента США, если РФ начнет наступление.

Как сообщал Главред, у России нет достаточно сил и средств для создания буферной зоны вдоль всей границы с Украиной, заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко. Россияне несут значительные потери, в частности, в районах Хотинской и Юнаковской общин.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ остановили продвижение врага и нанесли потери, воспользовавшись его слабостью. По словам эксперта Дмитрия Жмайло, инициатива перехвачена, а планы оккупантов по продвижению вглубь Сумщины временно сорваны.

Вам может быть интересно:

Об источнике: ГУР Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред