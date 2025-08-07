Россиянам поставили дедлайн: до какой даты Путин хочет выйти на окраины Покровска

Несмотря на активные штурмы россиян, оборона Покровска продолжается.

Кремль установил дедлайн для захвата Покровска / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, УНИАН

Основное:

Враг хочет захватить Покровск до 1 сентября

В городе россияне разбрасывают пропагандистские листовки

Военное руководство оккупационных войск России отдало приказ взять под контроль город Покровск в Донецкой области до 1 сентября. Сейчас российские захватчики не только проводят активные штурмы, но и разбрасывают из дронов пропагандистские листовки с просьбой к местным сдавать украинские позиции. Об этом сообщили в 7-м корпусе Десантно-штурмовых войск.

Украинские бойцы в Telegram-канале показали вражеские агитационные листы, которые российские дроны разбросали в Покровске.

видео дня

В них оккупанты обращаются к местным и предлагают сдавать позиции ВСУ, а затем - встречать "асвабадителей".

Из перехваченных разговоров врага, стало известно, что командование РФ поставило задачу своим войскам выйти на южные окраины Покровска уже до 1 сентября.

Несмотря на то, что противник не прекращает попыток захватить Покровск, украинские военные продолжают прочно удерживать оборону Покровска.

"Оборона Покровска продолжается", - отметили в 7-м корпусе ДШВ.

Покровск / Инфографика: Главред

Как действует враг на Покровском направлении

Заместитель командира спецподразделения "Тайфун" НГУ Павел Гвозденко рассказал в комментарии 24 Каналу, что российские оккупанты пытаются любым способом продвинуться в направлении Покровска, в частности, враг использует небольшие группы бойцов и дезинформацию.

Как отметил Павел Гвозденко, противник продвигается небольшими группами или даже в одиночку, что затрудняет контроль за их действиями. Сначала они занимают отдельные позиции, а уже потом туда подтягиваются новые силы.

Такая тактика позволяет россиянам, несмотря на значительные потери, постепенно продвигаться вперед.

Кроме того, по словам Гвозденко, оккупанты вводят солдат в заблуждение, убеждая, что те идут на уже зачищенные позиции.

"Они дезинформируют своих бойцов, говорят, что: выйди, идите туда, там уже все нормально, наши штурмовые подразделения все там очистили", - отметил он.

В основном во время такой тактики россияне погибают, но части все же удается закрепиться. Это создает картинку продвижения для вражеской пропаганды, которая подает это как значительное достижение.

Гвозденко подчеркнул, что цель врага - хотя бы символически попасть в город и заявить о его захвате.

Ситуация на Покровском направлении - новости по теме

Напомним, основные усилия российских войск сейчас сосредоточены на попытках захвата Покровска. При этом военнослужащий 41-й отдельной механизированной бригады, военный эксперт Кирилл Сазонов заявил, что прямой штурм города маловероятен.

Недавно в медиа начала распространяться информация о якобы окружении украинских защитников в Покровске. Генштаб ВСУ сразу опроверг подобные заявления. По состоянию на вечер 5 августа ВСУ продолжали удерживать рубежи в районе Покровско-Мирноградской агломерации.

Кроме того, Главред со ссылкой на военного эксперта и экс-сотрудника СБУ Ивана Ступака писал, что в случае, если Украина потеряет город, то для россиян откроется немало возможностей, в частности, и путь к Краматорску.

Читайте также:

