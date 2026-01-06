Идеально даже после праздников: рецепт блюда, от которого чувствуешь легкость

Рецепт вкусного и прозрачного заливного.

Заливное - рецепт / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com/

Предлагаем вам удачный рецепт красивого заливного, которое понравится вашим родным. Такое блюдо можно готовить не только на праздничный стол, но и на семейный ужин.

Кстати, для заливного используйте только проверенный желатин, сообщает Главред со ссылкой на olga_riabenko.

Заливное - рецепт

Ингредиенты:

Куриные бедра - 5-6 шт.;

Вода – 1,5 л;

Морковь – 2 шт.;

Лук – 1 шт.;

Соль – по вкусу;

Желатин – 30 г + 100 мл холодной воды;

Перепелиные яйца – 10 шт.;

Петрушка, оливки, гранат – по желанию

Мясо, морковь и лук залейте водой и доведите до кипения. Слейте первую воду и залейте ингредиенты чистой, после закипания добавьте соль, перец и варите 1 час.

Мясо заберите из бульона и дайте остыть, процедите жидкость.

Смешайте желатин и воду, дайте немножко постоять, добавьте в бульон, прогрейте на огне и хорошо перемешайте.

Из мяса удалите кожу и нарежьте его на мелкие кусочки.

На дно формы налейте немного бульона, выложите морковь, яйца, зелень, поставьте в холодильник на 30 минут.

Теперь добавьте часть мяса, залейте его бульоном, добавьте декор и повторяйте так до окончания ингредиентов.

Поставьте заливное в холодильник на 6-8 часов и готово.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить заливное:

