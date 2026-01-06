Идеально даже после праздников: рецепт блюда, от которого чувствуешь легкость

Предлагаем вам удачный рецепт красивого заливного, которое понравится вашим родным. Такое блюдо можно готовить не только на праздничный стол, но и на семейный ужин.
Кстати, для заливного используйте только проверенный желатин, сообщает Главред со ссылкой на olga_riabenko.
Заливное - рецепт
Ингредиенты:
- Куриные бедра - 5-6 шт.;
- Вода – 1,5 л;
- Морковь – 2 шт.;
- Лук – 1 шт.;
- Соль – по вкусу;
- Желатин – 30 г + 100 мл холодной воды;
- Перепелиные яйца – 10 шт.;
- Петрушка, оливки, гранат – по желанию
Мясо, морковь и лук залейте водой и доведите до кипения. Слейте первую воду и залейте ингредиенты чистой, после закипания добавьте соль, перец и варите 1 час.
Мясо заберите из бульона и дайте остыть, процедите жидкость.
Смешайте желатин и воду, дайте немножко постоять, добавьте в бульон, прогрейте на огне и хорошо перемешайте.
Из мяса удалите кожу и нарежьте его на мелкие кусочки.
На дно формы налейте немного бульона, выложите морковь, яйца, зелень, поставьте в холодильник на 30 минут.
Теперь добавьте часть мяса, залейте его бульоном, добавьте декор и повторяйте так до окончания ингредиентов.
Поставьте заливное в холодильник на 6-8 часов и готово.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить заливное:
Вас может заинтересовать:
- Наестся вся семья: простой рецепт вкусных котлет без грамма мяса
- Закуска разлетится на ура: рецепт вкуснейших бубликов с фаршем
- Невозможно оторваться: готовим божественную намазку за 5 минут
О персоне: olga_riabenko
olga_riabenko - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, суперфиналистка Мастер Шеф 12. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На olga_riabenko подписаны более 170 тысяч пользователей соцсети.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред