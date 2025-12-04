Под крышкой или без: повара определили правильный способ приготовления супа

От этого нюанса зависит и вкус, и навар, и даже время приготовления.

https://glavred.info/life/pod-kryshkoy-ili-bez-povara-opredelili-pravilnyy-sposob-prigotovleniya-supa-10720943.html Ссылка скопирована

Надо ли накрывать кастрюлю крышкой, когда варится суп / Коллаж: Главред, фото: Freepik

Основное:

Для прозрачного бульона и испарения жидкости кастрюлю оставляют открытой

Под крышкой суп готовится быстрее, сохраняет аромат специй и имеет более нежный вкус

Стоит ли накрывать кастрюлю крышкой во время приготовления супа? Этот вопрос хотя бы раз задавал себе каждый, кто готовит дома первые блюда. Профессиональные повара отмечают: именно от этого зависит вкус, аромат и даже прозрачность бульона. Впрочем, универсального правила нет - все зависит от желаемого результата, пишет УНИАН.

видео дня

Когда оставлять кастрюлю открытой

Для прозрачного бульона : куриный или говяжий суп лучше варить без крышки, чтобы вовремя снимать пену и избежать мутности.

: куриный или говяжий суп лучше варить без крышки, чтобы вовремя снимать пену и избежать мутности. Для густых блюд : борщ, харчо или уха часто требуют испарения лишней жидкости, поэтому крышку не используют.

: борщ, харчо или уха часто требуют испарения лишней жидкости, поэтому крышку не используют. Для баланса аромата : открытый способ позволяет "выдохнуться" слишком сильным запахам, делая вкус более гармоничным.

Когда накрывать крышкой

Для более быстрого приготовления : тепло удерживается внутри, овощи и крупы варятся быстрее.

: тепло удерживается внутри, овощи и крупы варятся быстрее. Для нежного вкуса : под крышкой бульон кипит мягче, получается деликатным.

: под крышкой бульон кипит мягче, получается деликатным. Для сохранения аромата : специи и зелень лучше "консервируются" внутри, делая суп более насыщенным.

Советы от шеф-поваров

Первые 20-30 минут бульон варят открытым - для чистоты и контроля пены.

Далее режим выбирают в зависимости от желаемой густоты и аромата.

Бульон почти всегда готовят без крышки.

Овощные супы и блюда с крупой - под крышкой, но на минимальном огне.

Насыщенные заправки начинают открыто, а завершают под крышкой, чтобы совместить вкусы.

Также рекомендуем ознакомиться:

Об источнике: УНИАН Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, которое было основано в 1993 году, лидер среди новостных медиа страны. Производит новости на трех языках: украинском, русском и английском. Новости распространяет их через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред