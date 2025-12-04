Под крышкой или без: повара определили правильный способ приготовления супа

Основное:
- Для прозрачного бульона и испарения жидкости кастрюлю оставляют открытой
- Под крышкой суп готовится быстрее, сохраняет аромат специй и имеет более нежный вкус
Стоит ли накрывать кастрюлю крышкой во время приготовления супа? Этот вопрос хотя бы раз задавал себе каждый, кто готовит дома первые блюда. Профессиональные повара отмечают: именно от этого зависит вкус, аромат и даже прозрачность бульона. Впрочем, универсального правила нет - все зависит от желаемого результата, пишет УНИАН.
Когда оставлять кастрюлю открытой
- Для прозрачного бульона: куриный или говяжий суп лучше варить без крышки, чтобы вовремя снимать пену и избежать мутности.
- Для густых блюд: борщ, харчо или уха часто требуют испарения лишней жидкости, поэтому крышку не используют.
- Для баланса аромата: открытый способ позволяет "выдохнуться" слишком сильным запахам, делая вкус более гармоничным.
Когда накрывать крышкой
- Для более быстрого приготовления: тепло удерживается внутри, овощи и крупы варятся быстрее.
- Для нежного вкуса: под крышкой бульон кипит мягче, получается деликатным.
- Для сохранения аромата: специи и зелень лучше "консервируются" внутри, делая суп более насыщенным.
Советы от шеф-поваров
- Первые 20-30 минут бульон варят открытым - для чистоты и контроля пены.
- Далее режим выбирают в зависимости от желаемой густоты и аромата.
- Бульон почти всегда готовят без крышки.
- Овощные супы и блюда с крупой - под крышкой, но на минимальном огне.
- Насыщенные заправки начинают открыто, а завершают под крышкой, чтобы совместить вкусы.
Об источнике: УНИАН
