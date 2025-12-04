Укр
Под крышкой или без: повара определили правильный способ приготовления супа

Дарья Пшеничник
4 декабря 2025, 04:41
От этого нюанса зависит и вкус, и навар, и даже время приготовления.
Суп, кастрюля
Надо ли накрывать кастрюлю крышкой, когда варится суп / Коллаж: Главред, фото: Freepik

Основное:

  • Для прозрачного бульона и испарения жидкости кастрюлю оставляют открытой
  • Под крышкой суп готовится быстрее, сохраняет аромат специй и имеет более нежный вкус

Стоит ли накрывать кастрюлю крышкой во время приготовления супа? Этот вопрос хотя бы раз задавал себе каждый, кто готовит дома первые блюда. Профессиональные повара отмечают: именно от этого зависит вкус, аромат и даже прозрачность бульона. Впрочем, универсального правила нет - все зависит от желаемого результата, пишет УНИАН.

Когда оставлять кастрюлю открытой

  • Для прозрачного бульона: куриный или говяжий суп лучше варить без крышки, чтобы вовремя снимать пену и избежать мутности.
  • Для густых блюд: борщ, харчо или уха часто требуют испарения лишней жидкости, поэтому крышку не используют.
  • Для баланса аромата: открытый способ позволяет "выдохнуться" слишком сильным запахам, делая вкус более гармоничным.

Когда накрывать крышкой

  • Для более быстрого приготовления: тепло удерживается внутри, овощи и крупы варятся быстрее.
  • Для нежного вкуса: под крышкой бульон кипит мягче, получается деликатным.
  • Для сохранения аромата: специи и зелень лучше "консервируются" внутри, делая суп более насыщенным.

Советы от шеф-поваров

  • Первые 20-30 минут бульон варят открытым - для чистоты и контроля пены.
  • Далее режим выбирают в зависимости от желаемой густоты и аромата.
  • Бульон почти всегда готовят без крышки.
  • Овощные супы и блюда с крупой - под крышкой, но на минимальном огне.
  • Насыщенные заправки начинают открыто, а завершают под крышкой, чтобы совместить вкусы.

Об источнике: УНИАН

Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, которое было основано в 1993 году, лидер среди новостных медиа страны. Производит новости на трех языках: украинском, русском и английском. Новости распространяет их через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

