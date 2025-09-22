Укр
Мясо разморозится за считанные минуты: простой лайфхак с кастрюлями

Мария Николишин
22 сентября 2025, 15:45
Разморозить мясо можно очень быстро используя обычный кухонный предмет.
Как разморозить мясо / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Как можно размораживать мясо
  • Какой оптимальный способ размораживания мяса

Иногда бывают ситуации, когда нужно быстро разморозить мясо. Обычно в таких случаях люди используют микроволновую печь, но после нее мясо может потерять вкус.

Главред решил разобраться, как быстро разморозить мясо без микроволновки.

Как можно разморозить мясо

Express.co.uk пишет, что существует простой трюк, который может помочь ускорить процесс размораживания мяса.

Одна женщина в видео в TikTok раскрыла свой любимый метод размораживания мяса.

Она взяла две большие кастрюли, перевернула первую вверх дном на кухонной столешнице. Далее положила пакет с замороженным мясом на дно и накрыла его другой кастрюлей.

Отмечается, что металл эффективно проводит тепло, извлекая тепло из окружающего воздуха для быстрого размораживания мяса через контакт.

Вы также можете наполнить верхнюю кастрюлю теплой или горячей водой, чтобы еще больше ускорить процедуру. Хотя время размораживания зависит от толщины и типа мяса, этот лайфхак может значительно сократить его.

Сколько времени запекать мясо птицы / Инфографика: Главред

Как правильно размораживать мясо

Известно, что оптимальный способ размораживания мяса - это поместить его в холодильник до размораживания. Это предотвращает чрезмерный нагрев мяса и попадание бактерий.

Лайфхак, как разморозить мясо - видео:

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

