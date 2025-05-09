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Как разморозить морозилку за 10 минут: лайфхак, о котором знают единицы

Мария Николишин
9 мая 2025, 18:11
82
Оказывается, что разморозить морозильную камеру можно очень быстро.
Как разморозить морозилку за 10 минут: лайфхак, о котором знают единицы
Как разморозить морозилку / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Как правильно размораживать морозилку
  • Какие приборы для этого подойдут

Часто размораживание морозильной камеры становится настоящей проблемой, потому что нужно потратить много времени и усилий.

Главред решил разобраться, как быстро разморозить морозильную камеру.

Самый простой способ разморозить морозилку

Автор калана Советы для дома на YouTube говорит, что разморозить морозилку можно всего за 10 минут.

По ее словам, первое, что нужно сделать - это отключить холодильник от сети и переложить продукты, которые лежат в морозилке. Далее нужно вынуть все ящики и хорошо их вымыть. Кроме того, на пол нужно поставить противень, чтобы вода из морозильной камеры туда стекала.

Женщина заявляет, что есть несколько способов разморозить морозилку:

  • Фен. Возьмите фен, включите максимальные обороты, максимальную температуру и прогревайте морозильную камеру.

"Поток горячего воздуха быстро растопит весь лед. Прогревать нужно равномерно, не держите фен в одном положении, иначе перегреете данный участок", - сказала она.

  • Теплая вода. Емкость с теплой водой нужно поставить на каждую полку. Температура воды должна быть 40-45°. Кроме того, ее нужно регулярно менять, чтобы процесс был быстрее.

Когда вы полностью удалите лед, возьмите чистую тряпку или полотенце и вытрите морозилку. Оставьте ее открытой на 5 минут, чтобы она хорошо просохла, а затем включите холодильник.

Как быстро разморозить морозильную камеру - видео:

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