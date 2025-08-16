Укр
Из чего делают соевое мясо: технология, о которой мало кто знает

Анна Ярославская
16 августа 2025, 12:27
Как из обычного соевого зерна получаются белковые кусочки?
Соевое мясо
Соевое мясо - полезный продукт для тех, кто следит за здоровьем / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Из чего делают соевое мясо
  • Чем полезна соя для организма

Соевое мясо - полезный продукт, особенно для тех, кто следит за своими здоровьем, а также для вегетарианцев и веганов. Оно является отличным источником растительного белка. Богато клетчаткой, витаминами и минералами, а также не содержит холестерина.

Купить соевое мясо можно в любом большом супермаркете, но знаете ли вы, как происходит процесс превращения сои в эти богатые белком кусочки?

Откуда берётся соевое мясо

Процесс производства соевого мяса делится на несколько этапов. Детали раскрыли на Youtube-канале Factora Facts.

Соевое мясо делают из соевых бобов, которые выглядят как маленькие блестящие семечки.

После созревания соевые бобы собирают и обмолачивают специальными машинами, затем загружают в грузовики и доставляют на завод.

На заводе мешки с соевыми бобами выгружаются из грузовиков и отправляются на очистку.

После первой очистки получают качественные соевые бобы, которые хранятся насыпью на заводе.

Затем они отправляются на дальнейшую очистку с помощью специальных машин, которые отделяют их от нежелательных примесей, таких как камни, листья и другой мусор.

В процессе производства соевого мяса из соевых бобов также извлекается масло. Для этого на заводе установлены маслоэкстракционные машины.

Очищенные соевые бобы сначала разбиваются на две части с помощью специальной машины, а измельченные части отправляются в другую машину, где производятся соевые хлопья. Эта машина плющит соевые бобы под высоким давлением. В результате отделяется масло, которое затем разливается в бутылки.

Сам процесс производства соевых кусочков начинается с измельчения хлопьев в муку.

Соевая мука помещается в другую машину, где превращается в пасту и выдавливается в виде длинной верёвки.

Затем эта паста нарезается в соответствии с заданным размером и формой, образуя соевые кусочки, которые затем сушатся под воздействием тепла.

После полной готовности соевое мясо упаковывается и отправляется на рынок.

Смотрите видео - Из чего делают соевое мясо:

В чем польза соевого мяса

Соевые бобы — это вид бобовых, который человек выращивает и употребляет в пищу уже не менее семи тысяч лет.

Соевое мясо обладает множеством полезных свойств. Оно содержит мало жира. В нем нет холестерина и лактозы, что делает его очень полезным.

Соевые бобы богаты железом, магнием, фосфором, медью, цинком и селеном.

Они могут способствовать как набору, так и снижению веса, в зависимости от способа употребления.

Кроме того, кислоты в соевых бобах помогают снизить уровень вредного холестерина, уменьшая риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследование, опубликованное в 2020 году в журнале Circulation Американской кардиологической ассоциации, изучило данные более 200 000 человек и показало, что у тех, кто ел хотя бы одну порцию тофу в неделю, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний был на 18% ниже, чем у тех, кто редко ел тофу.

Соя также не содержит холестерина, закупоривающего артерии, и исследования показали, что соевые продукты могут снижать уровень холестерина. В одном исследовании, опубликованном в журнале Journal of Nutrition, соя снижала уровень холестерина на 3–4%.

Соя может быть полезна женщинам в период менопаузы. У женщин, употреблявших растительную пищу, включающую ½ стакана варёных соевых бобов в день, приливы сократились на 79%.

Исследование 2021 года, опубликованное в American Journal of Clinical Nutrition, также свидетельствует, что соя улучшает мозговое кровообращение у пожилых мужчин и женщин, что может быть важно для памяти. В исследовании участвовали взрослые в возрасте от 60 до 70 лет, которые прошли две фазы диеты: одна из них включала ежедневное употребление 25,5 грамма соевого белка (из соевых орехов) в течение 16 недель, а другая — отказ от сои в течение 16 недель. После проведения МРТ и многочисленных когнитивных тестов исследователи пришли к выводу, что употребление соевых орехов улучшило функцию мозга.

Сколько времени запекать мясо птицы в духовке инфографика
Сколько времени запекать мясо птицы в духовке / Инфографика: Главред

Кому нельзя соевое мясо

Многие люди избегают соевых продуктов в своем рационе, опасаясь того, что они вызывает проблемы со здоровьем, например, рака груди. Однако исследования говорят, что это всего лишь миф.

Как рассказала диетолог Американского института исследований рака Карен Коллинз, исследования не связывают потребление сои с повышенным риском любого вида рака, а ограниченные данные показывают, что соя, возможно, защищает от рака легких у людей, которые никогда не курили табак, и либо не влияет, либо снижает риск рака простаты на 26%.

Что касается рака молочной железы, то в культурах, где употребляют много сои, риск развития этого вида онкологии ниже.

"Поскольку умеренное потребление сои не связано с повышением риска рака молочной железы, все основные онкологические организации исключили предостережения относительно сои из своих консенсусных заявлений", - заявила Шэрон Палмер, магистр наук в области пищевой промышленности, диетолог, специалист по растительной диете из Калифорнии.

Как писал Главред, куриные яйца считаются одними из самых питательных продуктов, поскольку они содержат большое количество питательных веществ, необходимых для здоровья. Однако, некоторым людям врачи не рекомендуют кушать яйца по разным причинам.

Об источнике: Youtube-канал Factora Facts

Youtube-канал Factora Facts был зарегистрирован в США в 2024 году.

На канале рассказывают, как производятся вещи, создаются обычные товары и какие научные основы лежат в их основе.

"Смотрите свежие видео о производстве обычных товаров на конвейере и на фабрике", - говорится в описании.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

