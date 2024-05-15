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Неоднозначный вариант: эксперты самое полезное и безопасное мясо - рейтинг

Юрий Берендий
15 мая 2024, 14:10
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Мясо является важной составляющей украинской кухни, и блюда из мяса имеют в Украине большую популярность. Главред выяснил, какое мясо считается самым полезным.
Неоднозначный вариант: эксперты самое полезное и безопасное мясо - рейтинг
Какое мясо самое полезное - мясо какого животного самое безопасное / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Самое полезное мясо - это то, которое содержит минимум насыщенных жиров и богато витаминами и минералами. Кроме того, выбор самого полезного мяса также зависит от способа приготовления (например, варенье или запекание), поскольку некоторые способы обработки могут увеличить содержание насыщенных жиров или уменьшить полезные свойства продукта. О том, какое мясо самое полезное рассказал в эфире программы "Жизнь без обмана" журналист Алексей Душка.

Какое мясо самое опасное

По его словам, при покупке мяса курицы стоит отказаться от бедер и крылышек, ведь именно там накапливается большое количество того, что ест сама птица.

В то же время при покупке свинины Алексей Душка рекомендует отказаться от покупки ножек, а также жирных частей мяса, потому что именно в жире накапливаются неприятные вещества, которые употребляет животное.

"Больше всего вредных веществ могут накапливаться в субпродуктах любого животного. В таких как легкие, печени и почках. Особенно в печени и почках. Потому что эти органы фильтруют все, что попадает в организм: и антибиотики, и токсины, и пестициды", - указывает журналист.

Какое мясо самое полезное

В своем сюжете Алексей Душка отмечает, что для того, чтобы купить мясо с меньшим количеством антибиотиков, то у птицы стоит обратить внимание на грудинку, а у свиньи - на спинную часть, вырезку.

"А вот мясо, которое можно считать условно более безопасным, это крольчатина", - добавляет журналист.

Эксперты отмечают, что кролик - это 100% растительноядное животное и оно требует большого количества клетчатки (сена и тому подобного). Кроме того, кролика фактически невозможно заставить есть какие-то комбикорма. Именно это мясо считается самым полезным для организма человека.

Мясо кролика содержит низкое количество жира, особенно насыщенных жиров, поэтому является легким для пищеварения и способствует сохранению здоровья сердца и сосудов. Кроме того, мясо кролика содержит много белка, который является важным строительным материалом для тканей и мышц. Оно также богато витаминами группы B, которые поддерживают нормальное функционирование нервной системы и энергетический обмен.

Смотрите видео о том, какое мясо является максимально чистым и безопасным:

Кроме того, кроличье мясо имеет низкий уровень холестерина, что делает его полезным для здоровья сердца и способствует поддержанию здорового уровня холестерина в крови.

"Попробуем дать кролику химический комбикорм. Оно его даже не интересует. А вот натуральный корм кролик ест с удовольствием", - резюмирует Алексей Душка.

В сюжете говорится, что благодаря физиологии этих животных проблематично добавлять им в корм антибиотики, а делать инъекции кроликам очень дорого, поэтому производители стараются содержать их в лучших условиях.

"Еще одно мясо, в котором потенциально меньше вредных веществ - это говядина", - указывает автор программы "Жизнь без обмана".

Специалисты указывают на то, что говядина - это мясо крупного рогатого скота. Генетика этих животных не приспособлена к интенсивному кормлению, поэтому мясо максимально чистое.

Какое мясо питательнее - телятина или говядина

Алексей Душка отмечает, что питательность в говядине микроэлементами и витаминами выше.

"Если мы говорим о телятине, то здесь больше воды", - указывает журналист.

Какое мясо самое опасное - рейтинг

1 - мясо курицы-бройлера и индейки;

2 - свинина.

Неоднозначный вариант: эксперты самое полезное и безопасное мясо - рейтинг
Фото: скриншот из видео

Какое мясо самое безопасное - рейтинг

1 - мясо цесарок, уток и перепелов;

2 - телятина, говядина,

3 - мясо кролика.

Неоднозначный вариант: эксперты самое полезное и безопасное мясо - рейтинг
Фото: скриншот из видео

Алексей Душка также отмечает, что меньше всего вредных веществ, таких как антибиотики, все же в домашнем мясе, при условии, что оно действительно домашнее.

Кто такой Алексей Душка

Алексей Владимирович Душка (31 августа 1984, Днепродзержинск, Украинская ССР, СССР) - украинский журналист, телеведущий, сообщает Википедия.

В 2005 году начал работать на телеканале "1+1". Начинал как корреспондент "ТСН", специализировался на журналистских расследованиях. В 2009 году в эфире "1+1" выходит спецпроект Душки "У бога за пазухой" о злоупотреблениях среди духовенства. За эту серию материалов получает персональный "Телетриумф".

В 2010-2011 годах работал над проектом "Личное дело". Каждая программа посвящена отдельной теме: разоблачение обмана в супермаркетах, обнаглевшая мафия на кладбищах, тест питьевой воды, результат.

С июня 2012 года был автором, редактором и ведущим программы "Территория обмана" в которой потребительские исследования пересекаются с провокациями и экспериментами. За нее в 2012 году был номинирован на премию "Телетриумф".

С 2021 года ведет программу "Скрытая опасность" на "ICTV" об угрозах в повседневной жизни.

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