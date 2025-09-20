Укр
Читать на украинском
  Новости
  Лайфхаки

Мгновенное чудо: одно простое движение превращает яичницу в кулинарный шедевр

Алексей Тесля
20 сентября 2025, 14:52
50
Один способ позволяет избежать пригорания и разрушения желтка, а также сводит к минимуму использование масла.
яичница
Назван рецепт идеальной яичницы / Коллаж: Главред, фото: Pexels/Gül Işık, Pixabay/arinaja

Вы узнаете:

  • Существует простой способ приготовить идеальную яичницу
  • Крышка помогает сохранить тепло внутри сковороды

Многие совершают ошибку при жарке яиц, используя слишком много масла или сливочного масла. В результате белок быстро схватывается, а желток остаётся сырым.

Когда белок начинает подгорать, многие по привычке переворачивают яйцо слишком рано, что часто приводит к повреждению желтка и превращает блюдо в жирную, неаккуратную массу, пишет Express.

видео дня

Между тем, существует простой способ приготовить яичницу, которая будет одновременно хрустящей и равномерно прожаренной — нужно просто накрыть сковороду крышкой во время приготовления.

Это может показаться банальным, но крышка помогает сохранить тепло внутри сковороды, благодаря чему яйцо прожаривается равномерно — и белок, и желток. Такой метод называют жаркой на пару, поскольку в процессе готовки под крышкой образуется пар, который деликатно доводит до готовности нежный желток без необходимости переворачивать яйцо.

Яйца, сколько варить яйца, инфографика Главред
/ Инфографика: Главред

Такой способ позволяет избежать пригорания и разрушения желтка, а также сводит к минимуму использование масла и последующую уборку — ведь сковорода останется практически чистой.

Как правильно приготовить яичницу по этому методу

Вам потребуется:

  • 1 куриное яйцо
  • Немного кулинарного спрея
  • Щепотка соли
  • Сковорода с крышкой (желательно стеклянной)
  • Бумажные полотенца

Пошаговая инструкция:

  • Легко сбрызните дно сковороды кулинарным спреем.
  • С помощью бумажного полотенца равномерно распределите масло по поверхности.
  • Поставьте сковороду на слабый огонь.
  • Как только сковорода немного прогреется, аккуратно разбейте в неё яйцо.
  • Быстро накройте крышкой и жарьте 2–3 минуты.
  • Следите за процессом: когда белок полностью схватится — снимите с огня.
  • Добавьте щепотку соли и подавайте.

Такой способ помогает добиться идеального баланса между хрустящей корочкой и нежным, слегка жидким желтком, не прикладывая лишних усилий.

Как правильно жарить яичницу: советы экспертов

Жир, используемый при жарке яиц, играет важную роль в том, насколько вкусным получится блюдо. Многие профессиональные повара и домашние кулинары предпочитают солёное сливочное масло, поскольку его лёгкий солоноватый вкус подчёркивает естественный вкус яйца, не перебивая его.

Кроме того, сливочное масло способствует равномерной прожарке белка, обеспечивая при этом, чтобы желток оставался нежным и мягким, с приятной шелковистой текстурой.

Смотрите видео - жареные яйца на воде:

Ранее Главред писал о том, что яйца будут свежими круглый год: куда их стоит положить. В одном необычном месте яйца могут храниться целый год, и при этом будут оставаться свежими.

Напомним, ранее сообщалось о том, где лучше хранить яйца и другие продукты в холодильнике. Многие люди неправильно раскладывают в холодильнике продукты, ведь не знают одной схемы.

Больше новостей:

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

рецепт яйца лайфхак
