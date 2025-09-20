Можно ли замораживать картофель: сырой, вареный или в виде пюре

Вы узнаете:
- Можно ли замораживать сырой картофель
- Почему замороженная картошка фри вкуснее
- Как хранить в морозилке картофельное пюре
Как правильно хранить картошку в морозилке? Это довольно популярный Google-запрос. На самом деле хранить сырой картофель в морозилке не получится, поскольку кристаллы льда разрушают стенки его клеток, и после размораживания он превращается в кашу. Однако это не означает, что картофель нельзя замораживать в принципе. Секрет прост - для начала сварите картошку.
Кстати, если вам интересно, как правильно замораживать ягоды, читайте материал: Как замораживать свежую клубнику, чтобы она не превратилась в гигантскую сосульку.
Картофель лучше замораживать сырым или вареным?
Заморозка излишков картофеля — отличный способ продлить срок его годности, пишет Martha Stewart. Дело в том, что после приготовления готовый картофель можно хранить в холодильнике до четырёх дней, а замороженный — до года.
Заморозка готового картофеля позволяет наслаждаться сытными завтраками, не утруждая себя излишней утренней работой, и облегчает нагрузку в дни, когда вы принимаете гостей.
Как правильно хранить картошку в морозилке
Вода, содержащаяся в сыром картофеле, замерзает, образуя кристаллы льда, которые разрушают клеточные стенки, образуя кашеобразную, зернистую текстуру после размораживания. Поэтому перед заморозкой картофель нужно сварить или приготовить другим способом.
В принципе, все виды картофеля можно готовить и замораживать, но некоторые сорта подходят для этого лучше, чем другие.
Лучшие сорта картофеля для заморозки - Юкон Голд или Ред Леди. Они сохраняют форму и шелковистую, плотную текстуру в запеченном виде.
Крахмалистый картофель лучше всего замораживать в сочетании с жиром (сливками, маслом), что помогает пюре или запеченным блюдам не превращаться в рассыпчатую или зернистую массу.
Сладкий картофель (Garnet, Jewel, Beauregard) плотный и влажный. Он сохраняет свою сочную текстуру. Более крахмалистый картофель (белый, жёлтый) ведёт себя скорее как картофель сорта Russet и выигрывает от добавления жира перед заморозкой.
Можно ли замораживать готовое картофельное пюре?
Картофельное пюре — отличный вариант для заморозки. Сливки и масло обволакивают молекулы крахмала, помогая им разогреваться и приобретать насыщенную бархатистую текстуру.
Приготовьте картофельное пюре с чуть большим количеством жидкости, чем обычно. Замораживание и последующий разогрев сделают его более густым.
Полностью остудите пюре. Выложите порции на противень, застеленный пергаментной бумагой.
Заморозьте до полного затвердевания. Переложите в большой пакет для заморозки и укажите на нем дату.
Перед разогревом разморозьте пюре в холодильнике.
Как заморозить картофель фри в домашних условиях
Картофель фри и картофельные дольки часто вкуснее, если их предварительно заморозить. Бланширование картофеля заставляет крахмал на поверхности впитывать воду и желатинизироваться, а замораживание заставляет эти молекулы крахмала вновь объединяться в более плотную и упорядоченную структуру. В этом случае повреждение клеточных стенок, вызванное кристаллами льда — проблема большинства блюд из картофеля — на самом деле играет вам на руку. По мере размораживания картофеля влага испаряется, образуя крошечные трещинки на поверхности и более пористую текстуру. При жарке или запекании картофель подрумянивается сильнее и приобретает красивую хрустящую корочку.
Как делают замороженный картофель фри
- Нарежьте картофель кружочками или дольками.
- Бланшируйте в кипящей воде до тех пор, пока они слегка не размягчатся, но не станут полностью мягкими.
- Чтобы остановить приготовление, поместите картофель в ледяную воду.
- Слейте воду, переложите остывший картофель фри на чистое кухонное полотенце и промокните бумажными полотенцами, чтобы удалить лишнюю влагу.
- Разложите картофель фри в один слой на противне, застеленном пергаментной бумагой.
- Заморозьте до полного застывания.
- Переложите в большой пакет для заморозки и укажите на нем дату.
Размораживание и приготовление: запекайте или жарьте картофель фри прямо из замороженного состояния.
Стоит также отметить, что картофель хорошо замораживается в супе - как в протертом виде, так и кусочками. В супах-пюре картофель помогает сохранить кремообразную текстуру после размораживания. В супах с более густыми кусочками он остаётся мягким и не разваливается.
Приготовьте суп согласно рецепту. Разлейте по емкостям и полностью остудите. Накройте крышкой, укажите дату и заморозьте.
Размораживание и повторный разогрев: перед употреблением разогрейте замороженный продукт или разморозьте его в холодильнике.
Можно ли замораживать сырую нарезанную картошку?
Если у вас остался лишний картофель и вы не успели из него что-то приготовить, то вот, что нужно сделать:
- нарежьте картофель кусками;
- бланшируйте в кипящей воде до тех пор, пока они слегка не размягчатся, но не станут полностью мягкими;
- поместите картофель в ледяную воду;
- слейте воду;
- переложите остывший картофель на чистое кухонное полотенце и промокните бумажными полотенцами, чтобы удалить лишнюю влагу;
- выложите картофель в один слой на противень, застеленный пергаментной бумагой;
- заморозьте до полного застывания;
- переложите в большой пакет для заморозки и укажите на нем дату.
Использование: такой картофель можно использовать в замороженном виде или разморозить в холодильнике перед употреблением.
Ранее Главред писал, можно ли замораживать свежую нарезанную капусту и как это сделать правильно.
Также мы писали, как правильно заморозить листья шпината. Свежий шпинат можно замораживать с предварительной бланшировкой или без нее.
Вам также может быть интересно:
- Будет храниться всю зиму: совет, как заморозить смородину с сахаром в морозилке
- Идеальная начинка для пирога: как заморозить сливы с цедрой лимона и медом
- По вкусу не отличить от свежих: как правильно заморозить помидоры на зиму
Об источнике: Martha Stewart
Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.
На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.
Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.
Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред