Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Можно ли замораживать картофель: сырой, вареный или в виде пюре

Анна Ярославская
20 сентября 2025, 15:16
27
Удивительно, но факт: картофель фри вкуснее, если его предварительно заморозить.
Картофель
Можно ли замораживать вареный картофель? / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Можно ли замораживать сырой картофель
  • Почему замороженная картошка фри вкуснее
  • Как хранить в морозилке картофельное пюре

Как правильно хранить картошку в морозилке? Это довольно популярный Google-запрос. На самом деле хранить сырой картофель в морозилке не получится, поскольку кристаллы льда разрушают стенки его клеток, и после размораживания он превращается в кашу. Однако это не означает, что картофель нельзя замораживать в принципе. Секрет прост - для начала сварите картошку.

Кстати, если вам интересно, как правильно замораживать ягоды, читайте материал: Как замораживать свежую клубнику, чтобы она не превратилась в гигантскую сосульку.

видео дня

Картофель лучше замораживать сырым или вареным?

Заморозка излишков картофеля — отличный способ продлить срок его годности, пишет Martha Stewart. Дело в том, что после приготовления готовый картофель можно хранить в холодильнике до четырёх дней, а замороженный — до года.

Заморозка готового картофеля позволяет наслаждаться сытными завтраками, не утруждая себя излишней утренней работой, и облегчает нагрузку в дни, когда вы принимаете гостей.

Как правильно хранить картошку в морозилке

Вода, содержащаяся в сыром картофеле, замерзает, образуя кристаллы льда, которые разрушают клеточные стенки, образуя кашеобразную, зернистую текстуру после размораживания. Поэтому перед заморозкой картофель нужно сварить или приготовить другим способом.

В принципе, все виды картофеля можно готовить и замораживать, но некоторые сорта подходят для этого лучше, чем другие.

Лучшие сорта картофеля для заморозки - Юкон Голд или Ред Леди. Они сохраняют форму и шелковистую, плотную текстуру в запеченном виде.

Крахмалистый картофель лучше всего замораживать в сочетании с жиром (сливками, маслом), что помогает пюре или запеченным блюдам не превращаться в рассыпчатую или зернистую массу.

Сладкий картофель (Garnet, Jewel, Beauregard) плотный и влажный. Он сохраняет свою сочную текстуру. Более крахмалистый картофель (белый, жёлтый) ведёт себя скорее как картофель сорта Russet и выигрывает от добавления жира перед заморозкой.

Можно ли замораживать готовое картофельное пюре?

Картофельное пюре — отличный вариант для заморозки. Сливки и масло обволакивают молекулы крахмала, помогая им разогреваться и приобретать насыщенную бархатистую текстуру.

Приготовьте картофельное пюре с чуть большим количеством жидкости, чем обычно. Замораживание и последующий разогрев сделают его более густым.

Полностью остудите пюре. Выложите порции на противень, застеленный пергаментной бумагой.

Заморозьте до полного затвердевания. Переложите в большой пакет для заморозки и укажите на нем дату.

Перед разогревом разморозьте пюре в холодильнике.

Как заморозить картофель фри в домашних условиях

Картофель фри и картофельные дольки часто вкуснее, если их предварительно заморозить. Бланширование картофеля заставляет крахмал на поверхности впитывать воду и желатинизироваться, а замораживание заставляет эти молекулы крахмала вновь объединяться в более плотную и упорядоченную структуру. В этом случае повреждение клеточных стенок, вызванное кристаллами льда — проблема большинства блюд из картофеля — на самом деле играет вам на руку. По мере размораживания картофеля влага испаряется, образуя крошечные трещинки на поверхности и более пористую текстуру. При жарке или запекании картофель подрумянивается сильнее и приобретает красивую хрустящую корочку.

Продукты, которые нельзя хранить в холодильнике инфографика
Продукты, которые нельзя хранить в холодильнике / Инфографика: Главред

Как делают замороженный картофель фри

  1. Нарежьте картофель кружочками или дольками.
  2. Бланшируйте в кипящей воде до тех пор, пока они слегка не размягчатся, но не станут полностью мягкими.
  3. Чтобы остановить приготовление, поместите картофель в ледяную воду.
  4. Слейте воду, переложите остывший картофель фри на чистое кухонное полотенце и промокните бумажными полотенцами, чтобы удалить лишнюю влагу.
  5. Разложите картофель фри в один слой на противне, застеленном пергаментной бумагой.
  6. Заморозьте до полного застывания.
  7. Переложите в большой пакет для заморозки и укажите на нем дату.

Размораживание и приготовление: запекайте или жарьте картофель фри прямо из замороженного состояния.

Стоит также отметить, что картофель хорошо замораживается в супе - как в протертом виде, так и кусочками. В супах-пюре картофель помогает сохранить кремообразную текстуру после размораживания. В супах с более густыми кусочками он остаётся мягким и не разваливается.

Приготовьте суп согласно рецепту. Разлейте по емкостям и полностью остудите. Накройте крышкой, укажите дату и заморозьте.

Размораживание и повторный разогрев: перед употреблением разогрейте замороженный продукт или разморозьте его в холодильнике.

Можно ли замораживать сырую нарезанную картошку?

Если у вас остался лишний картофель и вы не успели из него что-то приготовить, то вот, что нужно сделать:

  • нарежьте картофель кусками;
  • бланшируйте в кипящей воде до тех пор, пока они слегка не размягчатся, но не станут полностью мягкими;
  • поместите картофель в ледяную воду;
  • слейте воду;
  • переложите остывший картофель на чистое кухонное полотенце и промокните бумажными полотенцами, чтобы удалить лишнюю влагу;
  • выложите картофель в один слой на противень, застеленный пергаментной бумагой;
  • заморозьте до полного застывания;
  • переложите в большой пакет для заморозки и укажите на нем дату.

Использование: такой картофель можно использовать в замороженном виде или разморозить в холодильнике перед употреблением.

Ранее Главред писал, можно ли замораживать свежую нарезанную капусту и как это сделать правильно.

Также мы писали, как правильно заморозить листья шпината. Свежий шпинат можно замораживать с предварительной бланшировкой или без нее.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

картофель
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Почему мужчинам 18-22 лет разрешили выезд за границу: Зеленский четко объяснил

Почему мужчинам 18-22 лет разрешили выезд за границу: Зеленский четко объяснил

15:15Украина
Температура упадет до +2: когда в Украине резко похолодает - стала известна дата

Температура упадет до +2: когда в Украине резко похолодает - стала известна дата

15:01Синоптик
Украинские военные уже зачищают центр города: где ВСУ имеют хорошие успехи

Украинские военные уже зачищают центр города: где ВСУ имеют хорошие успехи

14:26Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
"Коврам" придет конец: как вывести портулак из огорода без химии

"Коврам" придет конец: как вывести портулак из огорода без химии

Мощный удар дронов ВСУ: взорвана переправа россиян, танки и гаубицы РФ

Мощный удар дронов ВСУ: взорвана переправа россиян, танки и гаубицы РФ

Гороскоп Таро на солнечное затмение 21 сентября: Львам - прибыль, Козерогам - риск

Гороскоп Таро на солнечное затмение 21 сентября: Львам - прибыль, Козерогам - риск

Российские истребители МиГ-31 вторглись в Эстонию - НАТО немедленно отреагировало

Российские истребители МиГ-31 вторглись в Эстонию - НАТО немедленно отреагировало

Угроза ракетного удара РФ: что известно о подготовке стратегической авиации врага

Угроза ракетного удара РФ: что известно о подготовке стратегической авиации врага

Последние новости

16:49

Самые дорогие актеры Украины: режиссер назвал звезд с самыми большими гонорарами

16:43

Под Москвой нашли мертвым топ-чиновника, связанного с производством "Шахедов"

16:22

Евро по 55: экономист спрогнозировал, когда валюта "взлетит" до этой отметки

16:11

"На Москву": Ющенко раскрыл сценарий победы Украины в войнеВидео

15:57

Солнце "проснулось": на Землю надвигаются мега-сильные магнитные бури

Будет ли в Украине снег в сентябре: синоптик Птуха рассказала подробный прогноз для УкраиныБудет ли в Украине снег в сентябре: синоптик Птуха рассказала подробный прогноз для Украины
15:20

Уже не футбол: после дисквалификации Мудрик готовится к новой карьере в спорте

15:16

Можно ли замораживать картофель: сырой, вареный или в виде пюре

15:15

Почему мужчинам 18-22 лет разрешили выезд за границу: Зеленский четко объяснил

15:01

Температура упадет до +2: когда в Украине резко похолодает - стала известна дата

Реклама
14:52

Мгновенное чудо: одно простое движение превращает яичницу в кулинарный шедеврВидео

14:28

Необычный способ стирки: назван лайфхак для чистоты и свежести кепок и шляпВидео

14:26

Украинские военные уже зачищают центр города: где ВСУ имеют хорошие успехи

14:22

"Навсегда сохраню": сын Елены Кравец встретился с легендой украинского футболаВидео

14:02

"Адские тарифы" Трампа: появился прогноз мощного удара по РоссииВидео

13:46

Где ошибка на рисунке семейного ужина: только самые внимательные найдут ее за 11 секунд

13:41

"Шафран для бедных": когда собирать бархатцы, как сушить и чем они полезны

13:34

"Будет бейби-бум": муж Елены Мозговой раскрыл планы на пополнение в семье

12:53

Переговоры с Путиным и условия окончания войны: громкие заявления Зеленского

12:52

Осенью удивят всех: 4 знака зодиака, которые скоро раскроют свой потенциал

12:28

Без крошек и нагара: как ухаживать за тостером-печью, чтобы он служил дольше

Реклама
12:15

Сказал лишь несколько слов: Никитюк раскрыла щемящий момент с отцом ребенка

12:07

"РФ повторяет путь СССР": на Россию скоро свалится новая серьезная проблемаВидео

12:03

ВСУ ударили по трем стратегическим объектам в РФ: Генштаб раскрыл боль Путина

11:54

Прилеты в девяти областях: РФ била сотнями БпЛА и ракет, Зеленский назвал целиВидео

11:08

Цены буквально бьют рекорды: в Украине стремительно дорожает стратегический продукт

11:03

На соловьином языке: Максим Галкин удивил исполнением известных украинских хитовВидео

11:00

Китайский гороскоп на завтра 21 сентября: Быкам - тревога, Обезьянам - угроза

10:48

Можно ли при жизни выбирать себе место на кладбище: священник ответилВидео

10:21

Полтора миллиона с одного гектара: как вырастить оливки в Украине и заработать

10:06

Тяжелобольной Брюс Уиллис впервые появился после ухудшения состояния

10:00

Влияние США уменьшается, Трамп не сможет диктовать условия Китаю - Хара

09:50

"Путин его обманывает": Трамп за кулисами значительно злее на РФ, чем публично

09:37

У беременной Тодоренко врачи заподозрили страшное

09:17

Весной будет пышное цветение: как разделить луковицы цветов перед зимой

09:13

Трамп хочет вместе с Китаем завершить войну РФ против Украины: что он заявил

08:58

Взрывы в 450 км от Украины: беспилотники атаковали ценный для Путина завод РФ

08:10

Как РФ опозорилась с учениями "Запад-2025"мнение

07:42

Ракета попала в многоэтажку в Днепре, вспыхнул пожар: детали об атаке по УкраинеФотоВидео

07:10

Где ошибка на рисунке: только гениальный ум найдет ее за 4 секунды

06:10

Позиция Вашингтона и лично Трампа вызывает все больше вопросовмнение

Реклама
05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с игривой кошкой за 43 секунды

05:28

Гороскоп на завтра 21 сентября: Тельцам - подарок, Стрельцам - развлечения

05:10

Сильный финансовый толчок: четыре знака зодиака сделают шаг вперед 20 сентября

04:35

Как правильно говорить - "дякую" или "спасибі": ответ удивитВидео

04:02

Что делать, если разлилось масло: лайфхак для быстрой уборки

03:31

Гороскоп Таро на солнечное затмение 21 сентября: Львам - прибыль, Козерогам - риск

03:06

Жерло Апокалипсиса: раскрыта вероятность взрыва черной дыры и названы сроки

02:31

"Ты в опасности": песни Нины Матвиенко навлекли беду на дочь Тоню Матвиенко

01:44

Во всем и везде: четыре знака зодиака, которым везет от природы

01:23

Прорыв в любви и финансах: каким ТОП-3 знакам повезет в конце сентября

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять