Можно ли замораживать картофель: сырой, вареный или в виде пюре

Удивительно, но факт: картофель фри вкуснее, если его предварительно заморозить.

https://glavred.info/lifehack/mozhno-li-zamorazhivat-kartofel-syroy-varenyy-ili-v-vide-pyure-10699826.html Ссылка скопирована

Можно ли замораживать вареный картофель? / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Можно ли замораживать сырой картофель

Почему замороженная картошка фри вкуснее

Как хранить в морозилке картофельное пюре

Как правильно хранить картошку в морозилке? Это довольно популярный Google-запрос. На самом деле хранить сырой картофель в морозилке не получится, поскольку кристаллы льда разрушают стенки его клеток, и после размораживания он превращается в кашу. Однако это не означает, что картофель нельзя замораживать в принципе. Секрет прост - для начала сварите картошку.

Кстати, если вам интересно, как правильно замораживать ягоды, читайте материал: Как замораживать свежую клубнику, чтобы она не превратилась в гигантскую сосульку.

видео дня

Картофель лучше замораживать сырым или вареным?

Заморозка излишков картофеля — отличный способ продлить срок его годности, пишет Martha Stewart. Дело в том, что после приготовления готовый картофель можно хранить в холодильнике до четырёх дней, а замороженный — до года.

Заморозка готового картофеля позволяет наслаждаться сытными завтраками, не утруждая себя излишней утренней работой, и облегчает нагрузку в дни, когда вы принимаете гостей.

Как правильно хранить картошку в морозилке

Вода, содержащаяся в сыром картофеле, замерзает, образуя кристаллы льда, которые разрушают клеточные стенки, образуя кашеобразную, зернистую текстуру после размораживания. Поэтому перед заморозкой картофель нужно сварить или приготовить другим способом.

В принципе, все виды картофеля можно готовить и замораживать, но некоторые сорта подходят для этого лучше, чем другие.

Лучшие сорта картофеля для заморозки - Юкон Голд или Ред Леди. Они сохраняют форму и шелковистую, плотную текстуру в запеченном виде.

Крахмалистый картофель лучше всего замораживать в сочетании с жиром (сливками, маслом), что помогает пюре или запеченным блюдам не превращаться в рассыпчатую или зернистую массу.

Сладкий картофель (Garnet, Jewel, Beauregard) плотный и влажный. Он сохраняет свою сочную текстуру. Более крахмалистый картофель (белый, жёлтый) ведёт себя скорее как картофель сорта Russet и выигрывает от добавления жира перед заморозкой.

Можно ли замораживать готовое картофельное пюре?

Картофельное пюре — отличный вариант для заморозки. Сливки и масло обволакивают молекулы крахмала, помогая им разогреваться и приобретать насыщенную бархатистую текстуру.

Приготовьте картофельное пюре с чуть большим количеством жидкости, чем обычно. Замораживание и последующий разогрев сделают его более густым.

Полностью остудите пюре. Выложите порции на противень, застеленный пергаментной бумагой.

Заморозьте до полного затвердевания. Переложите в большой пакет для заморозки и укажите на нем дату.

Перед разогревом разморозьте пюре в холодильнике.

Как заморозить картофель фри в домашних условиях

Картофель фри и картофельные дольки часто вкуснее, если их предварительно заморозить. Бланширование картофеля заставляет крахмал на поверхности впитывать воду и желатинизироваться, а замораживание заставляет эти молекулы крахмала вновь объединяться в более плотную и упорядоченную структуру. В этом случае повреждение клеточных стенок, вызванное кристаллами льда — проблема большинства блюд из картофеля — на самом деле играет вам на руку. По мере размораживания картофеля влага испаряется, образуя крошечные трещинки на поверхности и более пористую текстуру. При жарке или запекании картофель подрумянивается сильнее и приобретает красивую хрустящую корочку.

Продукты, которые нельзя хранить в холодильнике / Инфографика: Главред

Как делают замороженный картофель фри

Нарежьте картофель кружочками или дольками. Бланшируйте в кипящей воде до тех пор, пока они слегка не размягчатся, но не станут полностью мягкими. Чтобы остановить приготовление, поместите картофель в ледяную воду. Слейте воду, переложите остывший картофель фри на чистое кухонное полотенце и промокните бумажными полотенцами, чтобы удалить лишнюю влагу. Разложите картофель фри в один слой на противне, застеленном пергаментной бумагой. Заморозьте до полного застывания. Переложите в большой пакет для заморозки и укажите на нем дату.

Размораживание и приготовление: запекайте или жарьте картофель фри прямо из замороженного состояния.

Стоит также отметить, что картофель хорошо замораживается в супе - как в протертом виде, так и кусочками. В супах-пюре картофель помогает сохранить кремообразную текстуру после размораживания. В супах с более густыми кусочками он остаётся мягким и не разваливается.

Приготовьте суп согласно рецепту. Разлейте по емкостям и полностью остудите. Накройте крышкой, укажите дату и заморозьте.

Размораживание и повторный разогрев: перед употреблением разогрейте замороженный продукт или разморозьте его в холодильнике.

Можно ли замораживать сырую нарезанную картошку?

Если у вас остался лишний картофель и вы не успели из него что-то приготовить, то вот, что нужно сделать:

нарежьте картофель кусками;

бланшируйте в кипящей воде до тех пор, пока они слегка не размягчатся, но не станут полностью мягкими;

поместите картофель в ледяную воду;

слейте воду;

переложите остывший картофель на чистое кухонное полотенце и промокните бумажными полотенцами, чтобы удалить лишнюю влагу;

выложите картофель в один слой на противень, застеленный пергаментной бумагой;

заморозьте до полного застывания;

переложите в большой пакет для заморозки и укажите на нем дату.

Использование: такой картофель можно использовать в замороженном виде или разморозить в холодильнике перед употреблением.

Ранее Главред писал, можно ли замораживать свежую нарезанную капусту и как это сделать правильно.

Также мы писали, как правильно заморозить листья шпината. Свежий шпинат можно замораживать с предварительной бланшировкой или без нее.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред