Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Гений и диктатура: как Сталин сломал судьбу Александра Довженко

Марина Иваненко
9 января 2026, 13:24
21
Как режиссер, воевавший за УНР, стал любимцем Сталина? Почему "Украина в огне" стала приговором для Довженко? Взлет, падение и цена искусства в СССР.
Почему власть не любила Довженко?
Почему власть не любила Довженко? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Почему Довженко был фаворитом Сталина
  • За что Сталин возненавидел Александра Довженко

Гений мирового кинематографа, который в свое время обстреливал большевистский "Арсенал", впоследствии стал личным фаворитом диктатора, а позже — изгнанником, которому запретили жить в Украине. История Александра Довженко — это драма о невозможности одновременного служения Музе и тоталитарной машине. Главред расскажет об этом более подробно.

видео дня

Сегодня фигура Довженко часто становится объектом острых дискуссий. Кто он — создатель советских мифов или национальный гений, который пытался сохранить украинскую идентичность в тисках террора? В выпуске проекта "Безумные авторы" литературоведы Вера Агеева и Ростислав Семкив анализируют парадоксы его биографии — от петлюровского прошлого до ночных прогулок со Сталиным.

Петлюровский с пушкой: начало, о котором молчали

Малоизвестный факт: Довженко начинал взрослую жизнь с оружием в руках, защищая УНР в составе куреня Черных гайдамаков. Во время большевистского восстания на киевском заводе "Арсенал" он лично обстреливал позиции мятежников из пушек, расположенных на Владимирской горке.

Этот эпизод делает его фильм "Арсенал" настоящим психологическим феноменом.

"Арсенал": попытка переписать собственную биографию

Режиссер, который в реальной жизни подавлял большевистское восстание, в фильме визуально отождествляет себя с победителями. Это была попытка "переписать" собственную биографию, чтобы выжить и получить право на творчество в новых политических реалиях.

Сталин аплодировал "Арсеналу" в Кремле, увидев в Довженко потенциальную "советскую Лени Рифеншталь" — художника, способного превращать пропаганду в высокое искусство.

"Земля": киношедевр накануне катастрофы

"Земля" сегодня воспринимается через призму грядущей трагедии. Довженко, выходец из многодетной крестьянской семьи, где умерло более десяти детей, искренне верил в модернизацию села. Трактор в фильме был для него символом облегчения труда, а не инструментом уничтожения.

Но, глядя на поэтические кадры с детьми, яблоками и спелыми полями, невозможно забыть: уже через несколько лет большинство этих людей погибнет во время Голодомора. Именно в этот период Довженко становится любимцем вождя — и эта "любовь" имеет чрезвычайно высокую цену.

Видео о том, как из любимца Сталина Александр Довженко стал врагом, можно посмотреть здесь:

Фаворит Сталина: близость, граничащая с кошмаром

В 1933 году на Довженко уже был выписан ордер на арест. Режиссер фактически сбежал в Москву, где его неожиданно принял сам Сталин. Диктатор лично редактировал сценарии Довженко, оставляя пометки на полях рукописей.

Очевидцы вспоминали сюрреалистические сцены: Сталин и Довженко пешком гуляют по ночной Москве во время войны, обсуждая искусство, в то время как охрана незаметно следует за ними.

"Щорс": украинский герой в советской оболочке

Сталин стремился сделать Довженко инструментом идеологии. Однако режиссер даже в заказных работах — в частности, в фильме "Щорс" — наполнял образы украинскими смыслами. Для него Щорс был не только красным командиром, но и фигурой, психологически близкой к казацкому атаману.

"Украина в огне": текст, который разрушил карьеру

Роковой перелом наступил в январе 1944 года. Киноповесть "Украина в огне" стала искренним реквиемом по уничтоженному народу. Довженко открыто писал о трагедии оккупации, массовых изнасилованиях, потере интеллектуальной элиты.

Сталин воспринял этот текст как враждебный, антисоветский и националистический.

Гражданская казнь без приговора

31 января 1944 года на ночном заседании в Кремле Сталин публично разгромил Довженко в присутствии Максима Рыльского и Александра Корнийчука. Режиссера не арестовали, но подвергли "гражданской казни": отстранили от должностей, лишили влияния и запретили возвращаться в Украину.

Довженко переживал это как личную катастрофу, сравнивая себя с Овидием в изгнании.

"Зачарованная Десна": побег из-под идеологии

В конце жизни Довженко создал "Зачарованную Десну" — текст, который фактически вышел за пределы соцреализма в пространство магического реализма. Это исповедь о рае детства, где нет партийных лозунгов и "человека-винтика", а есть природа, семья и память.

Трагедия Александра Довженко

Александр Довженко — олицетворение трагедии украинского художника в тоталитарной системе. Он шел на болезненные компромиссы, чтобы иметь возможность творить, но его сильнейшие работы всегда питались украинскими корнями.

Он убедился на собственном опыте: невозможно служить тирану, не потеряв частичку души. В то же время его искусство пережило и Сталина, и Советский Союз.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: YouTube-канал "Шалені авторки"

YouTube-канал "Шалені авторки" — это популярный культурно-просветительский проект, который ведут известные украинские литературоведы Вера Агеева и Ростислав Семкив. Изначально канал сосредоточивался на гендерной проблематике и творчестве выдающихся украинских писательниц, возвращая их из тени. Сейчас тематика расширена и охватывает ключевые вопросы национальной идентичности, постколониализма, истории и переосмысления украинской классики. Главная цель проекта — популяризировать украинскую культуру и провести ревизию устаревших школьных и советских стереотипов о литературе. Канал отличается академической глубиной, но в то же время неформальным и оживленным диалогом, способствуя интеграции украинского культурного пространства в мировую дискуссию.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Довженко интересные новости культура
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Сюрпризы будут там, где РФ не ожидает": Ступак раскрыл план спецслужб на 2026 год

"Сюрпризы будут там, где РФ не ожидает": Ступак раскрыл план спецслужб на 2026 год

13:43Война
Дистанционка или каникулы: в каких областях ученики останутся дома из-за погоды

Дистанционка или каникулы: в каких областях ученики останутся дома из-за погоды

12:59Образование
Повреждено много домов, нет тепла и света: Зеленский - о последствиях атаки

Повреждено много домов, нет тепла и света: Зеленский - о последствиях атаки

12:43Война
Реклама

Популярное

Ещё
Полетят рои БПЛА и ракет: эксперт предупредил о сверхмассовых атаках в 2026 году

Полетят рои БПЛА и ракет: эксперт предупредил о сверхмассовых атаках в 2026 году

Россияне обесточили крупнейший завод Украины - что известно

Россияне обесточили крупнейший завод Украины - что известно

Как в детстве: с каким ингредиентом яичница получится в разы вкуснее

Как в детстве: с каким ингредиентом яичница получится в разы вкуснее

Скоро будет обстрел: мониторы назвали регионы, которые будут в опасности

Скоро будет обстрел: мониторы назвали регионы, которые будут в опасности

Ветеринар остолбенел: женщина привела кота, в возраст которого трудно поверить

Ветеринар остолбенел: женщина привела кота, в возраст которого трудно поверить

Последние новости

14:05

Психологи раскрыли 7 ключевых фраз, которые мгновенно разоблачат лжеца

13:48

Украинцев предупреждают о подорожании ранее доступного белкового продукта

13:43

"Сюрпризы будут там, где РФ не ожидает": Ступак раскрыл план спецслужб на 2026 год

13:39

Почему 10 января нельзя выносить мусор из дома: какой церковный праздник

13:24

Гений и диктатура: как Сталин сломал судьбу Александра Довженко

Путин хочет добить Украину до марта, главной целью РФ будет Запорожье: Ступак – о войне в 2026 годуПутин хочет добить Украину до марта, главной целью РФ будет Запорожье: Ступак – о войне в 2026 году
13:09

"Прилет в дом": 10-летняя участница "Детского Евровидения" пережила удар РФВидео

12:59

Дистанционка или каникулы: в каких областях ученики останутся дома из-за погоды

12:43

Повреждено много домов, нет тепла и света: Зеленский - о последствиях атакиВидео

12:40

Гороскоп на завтра 10 января: Девам - трудности, Стрельцам - приятная встреча

Реклама
12:34

Что сажать в январе 2026: список овощей для раннего и богатого урожая

12:30

Листья теряют цвет и вянут: эксперт назвал главную причину "зимнего спада"Видео

12:25

Мишина жестко поставила точку в ссоре с Денисенко из-за Фединчика — что случилось

12:17

Жителей Киева призывают уезжать из города: мэр объяснил, на сколько и почему

11:55

Удар "Орешником" по Львовщине: в Воздушных силах раскрыли циничную тактику РФ

11:54

"Меня догнало": Каменских из больницы раскрыла причины своей госпитализации

11:20

Кейт Миддлтон в больнице сделала заявление о своей болезни — деталиВидео

11:12

Более 25 лет спасал жизни людей: в Киеве россияне убили медика Сергея Смоляка

11:11

Гороскоп Таро на завтра 10 января: Овнам — рост, Скорпионам — справедливость

11:07

Кремль послал месседж Западу: что стоит за ударом "Орешником" по Львову

11:00

Подземные лабиринты и великаны на кладбище: история загадочной деревни в Украине

Реклама
10:44

"Я твердо убежден": Трамп примет участие в будущей обороне Украины

10:44

Удар "Орешником" по Львову: Украина созывает экстренное заседание Совбеза ООН

10:36

Ротару отреагировала на обстрел Киева и показала страшные фото

10:29

Удары по энергетике и не только: введены экстренные отключения света

10:11

На Львовщине сотни людей остались без газа после удара РФ: когда восстановят подачу

10:10

"Бомжуем": Потап высказался после госпитализации КаменскихВидео

10:00

Сможет ли Путин торговаться с Трампом по Украине: эксперт дал прогноз

09:47

Чистое противень за копейки без химии: три способа избавиться от стойкого жираВидео

09:36

Ракета летела со скоростью 13 тыс. км/ч: Садовый раскрыл детали удара "Орешником" по Львову

09:12

Куча ракет, дронов и даже "Орешник": сколько целей запустила РФ по Украине

08:46

Испортит за один цикл: какие вещи категорически нельзя мыть в посудомойкеВидео

08:20

"Ответка" за резиденцию Путина: Россия ударила "Орешником" по Украине - что известноФотоВидео

08:10

Потери оккупантов за первую неделю января 2026 в цифрахмнение

08:01

РФ ударила по жилым домам на Киевщине: из-под завалов достали целую семью с ребенкомФотоВидео

06:50

Массированная атака РФ на Киев: 4 погибших, в городе - перебои со светом, теплом и водойФотоВидео

06:10

Зачем Трамп "дал зелёный свет" о новых санкциях против Рфмнение

05:30

На Тернопольщину надвигаются метели: синоптики сказали, какой будет погода 9 января

04:41

Когда-то все обожали: почему продукты из СССР потеряли популярность

04:26

Как избавиться от пятен от тонального крема на пуховике навсегда - крутой лайфхак

04:00

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке мальчика в парке за 19 секунд

Реклама
03:21

Открытие на грани фантастики: условие для жизни в ледяном океане у Юпитера

02:41

Гороскоп на январь и февраль 2026: кого ждет время тайн и больших денегВидео

02:12

Авто заносит на гололеде - что сделать в первую секунду и куда крутить руль

01:30

От Дженнифер к Дженнифер и обратно: бывшая Бена Аффлека озвучила правду о разводе

00:24

Андрей Пятов воссоединился с экс-женой через год после развода

08 января, четверг
23:59

По всей Украине объявлена тревога - во Львове прогремела серия взрывов

23:15

Ветеринар остолбенел: женщина привела кота, в возраст которого трудно поверитьВидео

22:58

Король в здании: топ-5 лучших фильмов с участием Элвиса Пресли

22:36

Как в детстве: с каким ингредиентом яичница получится в разы вкуснее

22:23

Советники Трампа обсудили с посланцем Путина завершение войны в Украине - Axios

Новости Украины
МобилизацияПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Новости Киева
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена Зеленская
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять