Психологи раскрыли 7 ключевых фраз, которые мгновенно разоблачат лжеца

Инна Ковенько
9 января 2026, 14:05
Рассказываем, какие фразы чаще всего используют те, кто пытается скрыть правду.
Психологи раскрыли 7 ключевых фраз, которые мгновенно разоблачат лжеца
Как узнать, обманывает ли человек/ Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как понять, что человек неискренен
  • Как распознать ложь
  • Как узнать, обманывает ли человек

Мы все иногда прибегаем к невинной "белой" лжи, чтобы не огорчить близких или избежать неловкой ситуации. Такая неправда не вредит. Но когда ложь становится привычкой и способом контроля, она превращается в опасную манипуляцию.

Главред узнал, как отличить человека, который систематически лжет и манипулирует.

Популярное убеждение, что лжеца можно распознать по языку тела, является мифом, отмечает Interia Kobieta. Известный психолог Томас Эриксон, автор книги "Окруженные лжецами", подчеркивает, что универсальных признаков лжи не существует.

Отсутствие зрительного контакта, нервные движения или сложенные руки не являются доказательством неправды. Это может быть просто проявление волнения, смущения или усталости. Опытный лжец, наоборот, может смотреть прямо в глаза и оставаться абсолютно спокойным.

Рекомендуем обращать внимание не только на поведение, но и на слова. Именно фразы, которые человек использует в общении, часто выдают его неискренность.

"Я такого не говорил"

Отрицание собственных слов - одна из самых распространенных тактик лжецов. Человек пытается убедить вас, что вы выдумали или неправильно поняли ситуацию. Это создает сомнения и заставляет вас чувствовать вину, в то время как лжец избегает ответственности.

"Ты делаешь из мухи слона"

Преуменьшение проблемы также является способом манипуляции. Лжец пытается убедить вас, что ситуация не заслуживает внимания, и вы преувеличиваете. Это подрывает уверенность в собственных убеждениях и заставляет сомневаться в собственных выводах.

"Я просто пошутил"

Эта фраза часто используется как прикрытие невыполненных обещаний. Когда человек не соблюдает договоренности, он может сказать, что все было лишь шуткой. Такой прием позволяет избежать объяснений и проверяет, насколько вы готовы мириться с его неискренностью. На самом деле это способ снять с себя ответственность и обесценить ваши ожидания.

"У меня нет времени сейчас об этом говорить"

Когда ложь трудно скрыть, лжец пытается выиграть время. Отказ от разговора и перенос объяснений на потом дает возможность придумать новую версию событий. Это своеобразное бегство от ответственности, которое только затягивает момент истины.

"Ты все перепутал"

Манипуляторы часто пытаются убедить собеседника, что он неправильно помнит факты. Это создает ощущение сомнения в собственных воспоминаниях и открывает пространство для искажения деталей. В результате лжец перекладывает вину на вас и сохраняет контроль над ситуацией.

"Не стоит из-за этого ссориться"

Такая формулировка помогает лжецу снять напряжение и одновременно избежать ответственности. Он пытается выставить себя жертвой недоразумения, а вас - инициатором конфликта. Это хитрый способ рационализировать ложь и убедить, что она не имеет значения.

"Я думал, ты мне доверяешь"

Когда аргументы заканчиваются, лжец начинает играть на эмоциях. Обращение к доверию - это способ заставить вас почувствовать вину и прекратить разоблачение.

Читайте также:

Об источнике: Interia Kobieta

Interia Kobieta – один из крупнейших польских веб-сайтов о стиле жизни, принадлежащий порталу Interia. Уже более 20 лет мы предоставляем достоверную информацию, проверенные советы и умные развлечения женщинам разного возраста.

