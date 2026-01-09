Более 25 лет спасал жизни людей: в Киеве россияне убили медика Сергея Смоляка

Мужчина был не только преданным своему делу медиком, но и любящим мужем, отцом и дедушкой.

Россияне в Киеве убили медика Сергея Смоляка

Мужчина более 25 лет спасал жизни людей

Медик погиб во время повторного удара оккупантов

В результате атаки страны-агрессора России на Киев в ночь на 9 января погиб медик Сергей Николаевич Смоляк. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Мужчине, который примчался оказывать помощь другим людям, было 56 лет. Он в составе бригады экстренной медицинской помощи и медицины катастроф приехал на место обстрела жилого дома, но россияне нанесли повторный удар.

"Сергей Смоляк погиб на месте. Еще четверо медицинских работников получили ранения. Всего этой ночью в столице четыре человека погибли, 24 — травмированы. В больницы госпитализированы 16 человек. Остальным медики оказали помощь на месте. Среди раненых также пятеро спасателей", — говорится в сообщении.

Смерть Сергея Смоляка также прокомментировали в Каховской городской военной администрации. Там рассказали, что более 25 лет мужчина работал старшим фельдшером скорой помощи в Каховке.

"За годы службы он спас не одну жизнь. Уже в Киеве Сергей продолжил делать то, что умел лучше всего, - помогать людям, не думая об опасности для себя. Он был не только преданным своему делу медиком, но и любящим мужем, отцом и дедушкой. Каховская община выражает искренние соболезнования родным, близким и коллегам Сергея Смоляка. Светлая память Герою. Вечная благодарность за спасенные жизни", - добавили в Каховской ГВА.

В ночь на 9 января армия РФ нанесла массированный комбинированный удар по Киеву. Повреждения зафиксированы в Дарницком, Днепровском, Деснянском, Печерском и Шевченковском районах. Есть разрушения, жертвы и пострадавшие. В столице - перебои со светом, теплом и водой.

В то же время в поселке Рудно Львовской общины после ракетной атаки РФ сработала автоматическая система безопасности газоснабжения, в результате чего подачу газа временно прекратили для части потребителей.

В Воздушных Силах также сообщили, что в течение этой ночи в целом на территории Украины было обнаружено 278 воздушных целей. Среди них 242 дрона и 36 ракет.

