Более 25 лет спасал жизни людей: в Киеве россияне убили медика Сергея Смоляка

Главное:
- Россияне в Киеве убили медика Сергея Смоляка
- Мужчина более 25 лет спасал жизни людей
- Медик погиб во время повторного удара оккупантов
В результате атаки страны-агрессора России на Киев в ночь на 9 января погиб медик Сергей Николаевич Смоляк. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.
Мужчине, который примчался оказывать помощь другим людям, было 56 лет. Он в составе бригады экстренной медицинской помощи и медицины катастроф приехал на место обстрела жилого дома, но россияне нанесли повторный удар.
"Сергей Смоляк погиб на месте. Еще четверо медицинских работников получили ранения. Всего этой ночью в столице четыре человека погибли, 24 — травмированы. В больницы госпитализированы 16 человек. Остальным медики оказали помощь на месте. Среди раненых также пятеро спасателей", — говорится в сообщении.
Смерть Сергея Смоляка также прокомментировали в Каховской городской военной администрации. Там рассказали, что более 25 лет мужчина работал старшим фельдшером скорой помощи в Каховке.
"За годы службы он спас не одну жизнь. Уже в Киеве Сергей продолжил делать то, что умел лучше всего, - помогать людям, не думая об опасности для себя. Он был не только преданным своему делу медиком, но и любящим мужем, отцом и дедушкой. Каховская община выражает искренние соболезнования родным, близким и коллегам Сергея Смоляка. Светлая память Герою. Вечная благодарность за спасенные жизни", - добавили в Каховской ГВА.
Для чего Россия била по Украине "Орешником" этой ночью – мнение эксперта
Главред писал, что в результате ночной атаки РФ пострадал не только Киев, но и другие области. Среди них Львовщина, по которой россияне ударили ракетой "Орешник". По мнению главы Общественной лиги "Украина-НАТО" Сергея Джерджа этот удар был посланием Западу о том, что РФ на самом деле не собирается договариваться о мире.
По его словам, переговорную страницу следует не закрывать окончательно, а отодвинуть на второй план, переходя к более активным шагам.
Российская атака на Украину 9 января - последние новости
Напомним, Главред писал, что в ночь на 9 января армия РФ нанесла массированный комбинированный удар по Киеву. Повреждения зафиксированы в Дарницком, Днепровском, Деснянском, Печерском и Шевченковском районах. Есть разрушения, жертвы и пострадавшие. В столице - перебои со светом, теплом и водой.
В то же время в поселке Рудно Львовской общины после ракетной атаки РФ сработала автоматическая система безопасности газоснабжения, в результате чего подачу газа временно прекратили для части потребителей.
В Воздушных Силах также сообщили, что в течение этой ночи в целом на территории Украины было обнаружено 278 воздушных целей. Среди них 242 дрона и 36 ракет.
Об источнике: Министерство здравоохранения Украины
Министерство здравоохранения Украины — центральный орган исполнительной власти Украины в области здравоохранения, пишет Википедия.
МОЗ обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере здравоохранения, противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу и другим социально опасным заболеваниям, обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в сфере создания, производства, контроля качества и реализации лекарственных средств, медицинских иммунобиологических препаратов и медицинских изделий, в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, противодействия их незаконному обороту, а также обеспечивает формирование государственной политики в сфере санитарного и эпидемического благополучия населения.
