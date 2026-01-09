"Меня догнало": Каменских из больницы раскрыла причины своей госпитализации

Настя Каменских с больничной койки рассказала о болезни и о том, что с ней случилось.

Каменских раскрыла свои диагнозы / Коллаж Главред, фото скриншот Instagram/kamenskux

Украинская певица Настя Каменских, которая после побега из Украины осела в Испании, и стала вести свой блог на испанском и русском языках, рассказала о своем состоянии из больницы.

Как известно, накануне певица оказалась в скорой помощи и вынуждена была прекратить свою детокс-голодовку, которую она объявила накануне. Подробностями своего состояния она поделилась на своей странице в Instagram.

Настя Каменских заболела / фото: instagram.com, Настя Каменских

По словам Каменских, которые, к слову, она написала на русском языке, на пятый день без еды она попала в скорую.

"Оказалась я там не из-за голода, а по другой причине. Доктор посоветовал мне сойти с дистанции, чтобы были силы справиться с текущим состоянием. В итоге у меня получилось почти четыре с половиной дня практики. Конечно, я расстроилась, что не довела дело до конца, но я доверяю Вселенной", - рассказывает Каменских.

По словам певицы, еще в конце прошлого года она сильно перенервничала и это привело к паническим атакам, аритмии и другим последствиям, которые она сейчас выясняет.

"И сегодня это меня догнало. Не хочу жаловаться. Знаю, что со всем справлюсь", - поделилась она.

О персоне: Настя Каменских Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

