"Меня догнало": Каменских из больницы раскрыла причины своей госпитализации

Алена Кюпели
9 января 2026, 11:54
Настя Каменских с больничной койки рассказала о болезни и о том, что с ней случилось.
Каменских раскрыла свои диагнозы
Каменских раскрыла свои диагнозы / Коллаж Главред, фото скриншот Instagram/kamenskux

Кратко:

  • О каком недуге рассказала Каменских
  • Почему она прекратила голодовку

Украинская певица Настя Каменских, которая после побега из Украины осела в Испании, и стала вести свой блог на испанском и русском языках, рассказала о своем состоянии из больницы.

Как известно, накануне певица оказалась в скорой помощи и вынуждена была прекратить свою детокс-голодовку, которую она объявила накануне. Подробностями своего состояния она поделилась на своей странице в Instagram.

Настя Каменских скандал
Настя Каменских заболела / фото: instagram.com, Настя Каменских

По словам Каменских, которые, к слову, она написала на русском языке, на пятый день без еды она попала в скорую.

"Оказалась я там не из-за голода, а по другой причине. Доктор посоветовал мне сойти с дистанции, чтобы были силы справиться с текущим состоянием. В итоге у меня получилось почти четыре с половиной дня практики. Конечно, я расстроилась, что не довела дело до конца, но я доверяю Вселенной", - рассказывает Каменских.

По словам певицы, еще в конце прошлого года она сильно перенервничала и это привело к паническим атакам, аритмии и другим последствиям, которые она сейчас выясняет.

"И сегодня это меня догнало. Не хочу жаловаться. Знаю, что со всем справлюсь", - поделилась она.

Настя Каменских
Настя Каменских / инфографика: Главред

Ранее Главред рассказывал, что жена наследника британского престола Кейт Миддлтон сделала неожиданное признание о своей болезни во время посещения больницы Чаринг-Кросс в Лондоне.

Ранее украинский рэпер Потап, который сбежал за границу еще в начале полномасштабной войны в Украине, сделал провокационное заявление после госпитализации своей жены Насти Каменских. Он выложил фото и показал, как выглядит сейчас.

О персоне: Настя Каменских

Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Настя Каменских новости шоу бизнеса
