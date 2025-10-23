Из пяти ингредиентов получится большая кастрюля: рецепт фантастического супа

Рецепт простого в приготовлении, но очень вкусного супа.

Быстрый рецепт супа с сосисками / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

На обед иногда хочется чего-то жидкого и в таком случае лучшим вариантом блюда является суп. Если привычный овощной суп или куриный бульон уже надоел и хочется чего-то более интересного, можно приготовить суп с сосисками.

Главред узнал, что для него надо иметь всего пять основных ингредиентов. Об этом в своем TikTok anastasiiacooking рассказала украинский блогер Анастасия.

Суп с сосисками - рецепт

Ингредиенты:

Картофель 5-7 шт.

Морковь 1 шт.

Лук 1 шт.

Копченые сосиски 400 г

Плавленые сырки 3 шт.

Дополнительно:

Соль

Перец

Зелень

Для приготовления супа для начала надо помыть и почистить все овощи. Далее картофель режем на кубики, бросаем в кастрюлю с водой и ставим на огонь. Тем временем морковь натираем на терке, а лук режем мелким кубиком.

Морковь и лук выкладываем на сковородку, жарим несколько минут, после чего добавляем к ним порезанные сосиски. Держим сковородку на огне еще несколько минут, пока картофель не будет почти готов.

Далее высыпаем овощи с сосисками к картофелю, все хорошо перемешиваем и добавляем в суп сырочки. Когда они растают, остается посолить и поперчить суп. Также по желанию можно добавить приправы, или зелень.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить вкусный суп с сосисками:

Об источнике: anastasiiacooking anastasiiacooking - TikTok-страница украинского блогера Анастасии, которая в соцсетях делится простыми и интересными рецептами вкусных блюд. На страницу подписаны более 42 тысяч пользователей.

