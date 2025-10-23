Из пяти ингредиентов получится большая кастрюля: рецепт фантастического супа

На обед иногда хочется чего-то жидкого и в таком случае лучшим вариантом блюда является суп. Если привычный овощной суп или куриный бульон уже надоел и хочется чего-то более интересного, можно приготовить суп с сосисками.
Главред узнал, что для него надо иметь всего пять основных ингредиентов. Об этом в своем TikTok anastasiiacooking рассказала украинский блогер Анастасия.
Суп с сосисками - рецепт
Ингредиенты:
- Картофель 5-7 шт.
- Морковь 1 шт.
- Лук 1 шт.
- Копченые сосиски 400 г
- Плавленые сырки 3 шт.
Дополнительно:
- Соль
- Перец
- Зелень
Для приготовления супа для начала надо помыть и почистить все овощи. Далее картофель режем на кубики, бросаем в кастрюлю с водой и ставим на огонь. Тем временем морковь натираем на терке, а лук режем мелким кубиком.
Морковь и лук выкладываем на сковородку, жарим несколько минут, после чего добавляем к ним порезанные сосиски. Держим сковородку на огне еще несколько минут, пока картофель не будет почти готов.
Далее высыпаем овощи с сосисками к картофелю, все хорошо перемешиваем и добавляем в суп сырочки. Когда они растают, остается посолить и поперчить суп. Также по желанию можно добавить приправы, или зелень.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить вкусный суп с сосисками:
@anastasiiacooking Супчик, который любит вся наша семья? Ингредиенты: Картофель - 5-7 штук Морковь - 1 крупный Луковица - 1 штука Копченые сосиски - 400 грамм Плавленые сырки - 3 штуки Соль/ перец по вкусу Зелень по вкусу Для начала чистим овощи, картофель заливаем водой и отправляем на огонь, тем временем делаем зажарку Когда картофель почти готов, добавляем зажарку, в конце добавляем плавленые сырочки, помешиваем и ждем пока они растают, добавляем соль, перец, я еще добавила приправу 10 овощей и зелень Все супчик готов! Приятного ☺️ #фудблог#простыерецепты#рецепты#обед#супчик♬ PASSO BEM SOLTO - Slowed - ATLXS
Об источнике: anastasiiacooking
anastasiiacooking - TikTok-страница украинского блогера Анастасии, которая в соцсетях делится простыми и интересными рецептами вкусных блюд. На страницу подписаны более 42 тысяч пользователей.
