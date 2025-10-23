Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Рецепты

Из пяти ингредиентов получится большая кастрюля: рецепт фантастического супа

Анна Косик
23 октября 2025, 05:21
33
Рецепт простого в приготовлении, но очень вкусного супа.
Время приготоления Время приготовления: 30 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
Порции Порции 6-8 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Суп с сосисками
Быстрый рецепт супа с сосисками / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

На обед иногда хочется чего-то жидкого и в таком случае лучшим вариантом блюда является суп. Если привычный овощной суп или куриный бульон уже надоел и хочется чего-то более интересного, можно приготовить суп с сосисками.

Главред узнал, что для него надо иметь всего пять основных ингредиентов. Об этом в своем TikTok anastasiiacooking рассказала украинский блогер Анастасия.

Суп с сосисками - рецепт

Ингредиенты:

видео дня
  • Картофель 5-7 шт.
  • Морковь 1 шт.
  • Лук 1 шт.
  • Копченые сосиски 400 г
  • Плавленые сырки 3 шт.

Дополнительно:

  • Соль
  • Перец
  • Зелень

Для приготовления супа для начала надо помыть и почистить все овощи. Далее картофель режем на кубики, бросаем в кастрюлю с водой и ставим на огонь. Тем временем морковь натираем на терке, а лук режем мелким кубиком.

Морковь и лук выкладываем на сковородку, жарим несколько минут, после чего добавляем к ним порезанные сосиски. Держим сковородку на огне еще несколько минут, пока картофель не будет почти готов.

Далее высыпаем овощи с сосисками к картофелю, все хорошо перемешиваем и добавляем в суп сырочки. Когда они растают, остается посолить и поперчить суп. Также по желанию можно добавить приправы, или зелень.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить вкусный суп с сосисками:

@anastasiiacooking Супчик, который любит вся наша семья? Ингредиенты: Картофель - 5-7 штук Морковь - 1 крупный Луковица - 1 штука Копченые сосиски - 400 грамм Плавленые сырки - 3 штуки Соль/ перец по вкусу Зелень по вкусу Для начала чистим овощи, картофель заливаем водой и отправляем на огонь, тем временем делаем зажарку Когда картофель почти готов, добавляем зажарку, в конце добавляем плавленые сырочки, помешиваем и ждем пока они растают, добавляем соль, перец, я еще добавила приправу 10 овощей и зелень Все супчик готов! Приятного ☺️ #фудблог#простыерецепты#рецепты#обед#супчик♬ PASSO BEM SOLTO - Slowed - ATLXS

Вас может заинтересовать:

Об источнике: anastasiiacooking

anastasiiacooking - TikTok-страница украинского блогера Анастасии, которая в соцсетях делится простыми и интересными рецептами вкусных блюд. На страницу подписаны более 42 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

рецепт суп рецепты
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Сумах дрон РФ ударил по железнодорожной станции: есть пострадавшие

В Сумах дрон РФ ударил по железнодорожной станции: есть пострадавшие

06:54Война
Трамп отказался от переговоров с Путиным: что стало ключевым фактором

Трамп отказался от переговоров с Путиным: что стало ключевым фактором

00:53Мир
"Он мог бы сидеть дома": 67-летний генерал-майор спасал детей из горящего садика

"Он мог бы сидеть дома": 67-летний генерал-майор спасал детей из горящего садика

00:31Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 22 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 22 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп Таро на 23 октября: Ракам - помогать другим, Козерогам - к вершине

Гороскоп Таро на 23 октября: Ракам - помогать другим, Козерогам - к вершине

"К сожалению, погибли": в дом украинской ведущей попал дрон

"К сожалению, погибли": в дом украинской ведущей попал дрон

Китайский гороскоп на завтра 23 октября: Крысам - кризис, Лошадям - разочарование

Китайский гороскоп на завтра 23 октября: Крысам - кризис, Лошадям - разочарование

Отключение света в Украине — графики на 22 октября (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 22 октября (обновляется)

Последние новости

06:54

В Сумах дрон РФ ударил по железнодорожной станции: есть пострадавшие

06:28

Что важно понять о новом оружии воздушного террора РФ - реактивных КАБахмнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках дворника за 49 секунд

05:21

Из пяти ингредиентов получится большая кастрюля: рецепт фантастического супа

04:44

Гороскоп на завтра 24 октября: Близнецам - веселая встреча, Козерогам - перемены

Юрий Корольчук: 20 часов без света зимой - это объективная реальностьЮрий Корольчук: 20 часов без света зимой - это объективная реальность
04:32

Могут ли коты видеть души умерших - поставлена окончательная точка в вопросеВидео

04:00

Россияне отомстили Алле Пугачевой - что произошло

03:30

Полетят ли "Томагавки" по Москве: дипломат указал на важный нюанс

03:09

"Стало уязвимостью для меня": известный певец признался, почему не служит после повестки

Реклама
02:55

Вселенная на их стороне: кого из знаков зодиака "накроет" волна удачи и успеха

01:30

На осужденного Пи Дидди совершено покушение в СИЗО - детали

00:53

Трамп отказался от переговоров с Путиным: что стало ключевым фактором

00:43

День рождения под звуки ракет: Анна Кошмал раскрыла свое единственное желание

00:31

"Он мог бы сидеть дома": 67-летний генерал-майор спасал детей из горящего садикаФотоВидео

00:15

США ввели санкции против РФ: кто из компании-"гигантов" попали в список

22 октября, среда
23:27

Как получить свет без генератора: простой способ с автомобильным аккумулятором

23:08

В Киеве раздаются масштабные взрывы - столица Украины под атакой "Шахедов"

22:58

США готовят "существенный" удар по РФ: Бессент заинтриговал заявлением

22:52

В 16 живет сам: Димопулос вызверилась на подписчицу за вопрос о сыне

22:41

"Раньше с женой кайфовали": жених Леси Никитюк рассказал о жизни с ведущей

Реклама
22:34

Через сколько часов после употребления алкоголя можно садиться за руль - важные правила

22:28

Полесье нацелилось на талант Динамо - сможет ли клуб подписать игрока

22:21

США сняли ключевое ограничение на удары по России западным оружием - детали от WSJ

21:52

Кремль изменил стратегию ударов по энергетике - к чему готовиться украинцамВидео

21:43

"В сторону зависимостей": Андрей Фединчик сделал первое заявление после развода

21:30

Почему Украина выбирает Gripen вместо F-35: Игнат раскрыл неочевидное преимущество

21:07

"Минус 20 часов без света": эксперт предупредил о жесткой реальности этой зимойВидео

21:01

Как заснуть за 2 минуты - ученые проанализировали популярный военный методВидео

20:53

Когда помощь Украине превращается в системную миссию: Взаимодействие Андрея Матюхи с благотворителями в Хорватии актуально

20:50

Украинский актер снялся вместе с Ричардом Гиром - что он о нем рассказал

20:44

Блондинка, не похожа на маму: младшая дочь Заворотнюк отметила день рождения

20:34

Чем можно зарядить телефон, если нет света: очень хорошие и полезные советыВидео

20:25

Как восстановить плодородие почвы в теплице: простой ингредиент, который дает результатВидео

20:02

Даже тереть не нужно: девушка рассказала, как вывести плесень из герметика

19:43

Казаки боялись этого больше, чем смерти: каким было самое позорное наказание на СечиВидео

19:21

Объявлен план окончания войны - на какие уступки готова Украина и чего боится Россия

19:00

Ворвутся мощные ливни и мороз: синоптики назвали дату ухудшения погоды

18:53

Где и насколько завтра будут выключать свет: подробности от "Укрэнерго"

18:39

Макароны по-королевски: занятые хозяйки оценят рецептВидео

18:04

ВСУ освободили Кучеров Яр и взяли в плен более 50 оккупантов - подробностиВидео

Реклама
18:00

Как можно согреться без отопления: простой способ, о котором многие не знаютВидео

17:32

Цены резко рванули вверх: в Украине популярный овощ за неделю подорожал на 12%

17:19

Елена Мозговая обратилась к Земфире после массированной атаки РФ по Украине

17:15

Во Франции после ограбления Лувра произошел новый инцидент: какое сокровище исчезло из музея

17:12

Зеленский назвал условия Украины для окончания войны - о чем идет речь

16:52

Последний поцелуй: Карла Бруни трогательно проводила Саркози сидеть в тюрьме

16:42

Доллар внезапно подорожал, а евро ушел в крутое пике: новый курс валют

16:39

"К сожалению, погибли": в дом украинской ведущей попал дрон

16:37

Исчезает с тарелки мгновенно: гора вкусного печенья из яблок

16:36

Украина закупит целую армаду новейших истребителей Gripen: детали крупной сделки

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное меню
Новости шоу бизнеса
ПотапАни ЛоракСофия РотаруКейт МиддлтонОльга СумскаяАлла ПугачеваФилипп КиркоровМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий Козловский
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять